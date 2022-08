Kinderfest des Kiwanis Clubs in Baden

Werbung

Getreu dem Clubmotto „Serving the children of the world“ wurde nun das 50-Jahr-Jubiläum mit einem großen Kinder-Spielefest in der Badener Innenstadt gefeiert. Bei insgesamt 7 Stationen gab es für die zahlreichen Kinder jede Menge Spaß und Spiel: Turnen und Rodeo-Reiten mit der Sport-Union, Mal-Labor mit dem Arnulf Rainer-Museum, Tennis mit dem BAC und Golfen mit dem GC Ebreichsdorf, Therapiehunde mit Dogs 4 Kids, Lagerfeuer und Brandzeichen mit den Pfadfindern und Zielspritzen mit der Feuerwehrjugend.

