Bastler aufgepasst: Bald wieder RepairCafé in Pfaffstätten

In Pfaffstätten wird wieder repariert und erklärt: Am 7. Oktober von 10-16 Uhr findet das nächste RepairCafé der Grünen Pfaffstätten statt, diesmal an einem anderen Ort. Der berufliche Reparateur Kurt Zickler stellt seine Räumlichkeiten in der Lichteneckergasse 14-16 in Pfaffstätten zur Verfügung. Repariert werden wieder elektrische Geräte (ausgenommen Weißware), Computer, Fahrräder, Messer und Scheren. Grünen-Obfrau Lisi Rigler erklärt: „Gerne erklären wir auch die Funktionsweise von neuen Geräten. Snacks, Kaffee und Getränke verkürzen die Wartezeit und laden zum Plaudern und Austauschen ein. Analyse und Reparaturen gibt´s gegen freie Spende, der Erlös kommt diesmal dem Elternverein der Musikschule Pfaffstätten zugute. Die Spenden werden für den Ankauf eines Klaviers verwendet.“

Landschaftspflegeverein freute sich über 450 Euro

Dass sich reparieren auszahlt, steht mit der letzten Scheckübergabe außer Zweifel. Die Einnahmen des zuletzt veranstalteten RepairCafés Pfaffstätten gingen an den Landschaftspflegeverein Thermenlinie. Obfrau Irene Drozdowski und ihr Team freuten sich sehr über einen Scheck von 450 Euro, der feierlich im Rahmen der Umweltbaustelle übergeben wurde. Ganz im Sinne des Mottos „Reparieren statt Wegwerfen“ werden mit dem Geld Werkzeuge und Schaufeln einem Service unterzogen.