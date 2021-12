Vier Clubs an einem Strang in Baden

Wer rasch hilft, hilft doppelt – getreu diesem Motto setzen sich die Badener Serviceclubs Lions, Rotary und Kiwanis seit jeher für jene in der Gesellschaft ein, die sozial bedürftig sind und dringend Hilfe brauchen. Angesichts Corona-bedingt steigender Ansuchen haben sich die Serviceclubs zuletzt bei ausgesuchten Projekten zusammengetan, um gemeinsam Bedürftigen schlagkräftiger helfen zu können.

Allein in den vergangenen drei Monaten sind auf diesem Weg Zuwendungen im Wert von mehr als 15.000 Euro in Form von Miet- und Reparaturzuschüssen oder ähnlichen Unterstützungen an Familien oder Einzelpersonen gegangen. Darauf haben die Präsidenten der Clubs bei einem Treffen mit Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner hingewiesen. Besonders gelobt wurde dabei „die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Sozialarbeit der BH, deren Leiterin Regina Stark und ihr Team genau wissen, wo der Hilfsbedarf am größten ist“, berichtet Pressesprecher Andreas Simhofer.

„Helfen mit Herz, Engagement und Qualität“ lautete das zusammenfassende Bekenntnis des gedanklichen Austausches.