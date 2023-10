Selbsthilfegruppe in Baden und Mödling: „Wir ticken anders“

Margit Preinfalk ermutigt Betroffene, eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Foto: privat

Margit Preinfalk weiß aus Erfahrung: „Durchs Reden kommen d`Leut zam“ — nirgends treffe das so zu wie in einer Selbsthilfegruppe (SHG). „Da treffen einander Menschen mit gleichen Krankheiten, Problemen oder Schicksalsschlägen. Hier braucht es nicht vieler Worte, hier muss man nicht viel erklären, man versteht einander. Da findet man Zuhörer, Tröster und Leute die einen auffangen“, betont Preinfalk, die selbst im Bezirk Mödling wohnt.

Auch im Bezirk Mödling gibt es solche Anlaufstellen für Menschen, die Hilfe suchen und sich austauschen möchten. Ob man an einer Herzkrankheit oder an Tinnitus leidet, ob man eine Sehschwäche hat oder Eltern von einem Kind mit Down Syndrom ist und viele Gruppen mehr. Ganz wichtig sind auch jene Gruppen, die sich mit psychischen Krankheiten und Problemen beschäftigen. So zum Beispiel die Gruppe „Angehörige für psychisch Kranke“ oder „Wir ticken anders“ — eine Gruppe für Menschen mit Zwangserkrankungen und deren Angehörige. Letztgenannte Gruppe wird von Margit Preinfalk geleitet.

Anspannungen mit Zwangshandlungen abbauen

Was ist eine Zwangserkrankung? „Das sind Menschen, die unter einer riesengroßen Anspannung leiden und diese nicht aushalten können und daher 'gezwungen' werden, Handlungen oder Rituale auszuführen, um diese Spannung abzubauen. Das gelingt nur kurzfristig, dann ist die Anspannung wieder zu hoch und der Teufelskreis beginnt von vorn. Diese Menschen sind in dieser Spirale gefangen, die sich immer schneller dreht, bis man erschöpft zusammen bricht.“ Preinfalk weiß aus eigener Erfahrung: „Spätestens an dem Punkt angelangt, sollte man eine Psychotherapie beginnen, denn allein kommt man nicht mehr heraus.“ Um die Therapie optimal zu unterstützen ist der Besuch einer Selbsthilfegruppe empfehlenswert. Betroffene leiden unter Kontroll-, Wasch-, Zähl-, Ordnungs-, Sammelzwänge — um nur einige zu nennen. Außerdem gibt es noch die Gruppe der Zwangsgedanken. „Da werden betroffene Menschen mit religiösen, sexuellen oder aggressiven Gedanken gequält“, sagt Preinfalk.

Ist auch wirklich das Licht abgedreht?

Margit Preinfalk, die selbst unter einer sehr starken Zwangserkrankung litt, hat vor fünf Jahren zusammen mit ihrem Mann eine Selbsthilfegruppe für Betroffene und deren Angehörige gegründet. Inzwischen betreut sie eine Gruppe in Mödling, eine in Baden und drei spezielle Gruppen online. „Diese Krankheit kann jederzeit jeden Menschen treffen — ob jung oder alt. Das bringt großes Leid für die Betroffenen selbst, aber auch für deren Familien,“ erzählt sie „daher bitte ich Angehörige mitzukommen, um das Verständnis füreinander zu stärken.“ Der Leidensweg der Zwangserkrankten sei sehr schlimm. Viele können ihren Beruf nicht mehr ausüben, viele Partnerschaften zerbrechen, ein betroffener Elternteil kann sogar das Sorgerecht über seine Kinder verlieren. Über all diese zusätzlichen Probleme könne man sich gut in den Gruppen austauschen.

Treffen finden einmal im Monat in den Spitälern statt

Die Treffen finden regelmäßig einmal im Monat statt, jeweils im Landesklinikum Baden und im Landesklinikum Mödling. Die Mitglieder können anonym bleiben und erzählen nur, was sie gerne möchten. Alle Mitglieder sind verpflichtet darüber zu schweigen, was sie gehört haben und wer mit dabei war. Da diese Treffen keine Therapie sind, werden auch keine Ratschläge gegeben, es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“. Jeder erzählt von den eigenen Erlebnissen und jeder kann für sich selbst mitnehmen, was er/sie möchte. Es versteht sich von selbst, dass ein respektvoller, wertschätzender Umgang gepflegt wird. Preinfalk betont: „Falls sich jemand jetzt angesprochen fühlt oder jemanden kennt, die Selbsthilfegruppe steht für alle offen. Sobald jemand das Gefühl hat: 'Ich muss etwas machen, was ich nicht will, sonst geht es mir oder einem Angehörigen — manchmal auch dem lieben Haustier — schlecht oder Schlimmes wird passieren.' Sobald man die innere Stimme hört, die einem dann auch noch die Schuld dafür gibt, dann ist es Zeit, sich professionelle Hilfe zu holen.“

Ein Gruppenmitglied meint: „Das Gefühl in der SHG ist ein anderes als beim Arzt oder Therapeuten — auch wenn diese sehr wichtig sind. Man hat in der Gruppe das Gefühl, verstanden zu werden, weil das Gegenüber Ähnliches erlebt hat und das Gefühl und das Leid kennt. Wenn dich jemand mit wissendem Blick anschaut und sagt: 'Ja, das kenn ich', dann braucht man nichts erklären. Das tut gut und trägt zur Heilung bei.“

Wer Kontakt zur Gruppe: „Wir ticken anders“ aufnehmen möchte, kontaktiert Margit Preinfalk unter 0664 92 77 806 oder unter m.selbsthilfe-zwang@gmx.at. Preinfalk bietet Treffen im Landesklinikum Baden und im Landesklinikum Mödling an. Sie bittet alle Interessierten darum, zuvor Kontakt mit ihr aufzunehmen.

Weiterführende Adressen und Ansprechpartner

Hier kann man sich über Selbsthilfegruppen erkundigen, die sich mit psychischen Krankheiten auseinander setzen: Obmann Hr. Bauer 0664 404 05 41

HSSG — Hilfe zur Selbsthilfe seelischer Gesundheit



Hier kann man sich über alle Selbsthilfegruppen erkundigen:

Dachverband der Niederösterreichischen Selbsthilfe

02742/22644

www.selbsthilfenoe.at