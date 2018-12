Es dürfte sich um mindestens zwei Täter handeln, die mehrere Geschäfte und Restaurants in den Nächten vom 18. auf 19. sowie vom 20. auf 21. Dezember heimgesucht haben. Das bestätigt Stadtpolizeikommandant, Oberst Walter Santin gegenüber der Badener NÖN: "In der Nacht vom 18. auf den 19. Dezember wurde in ein Friseurgeschäft in der Antonsgasse und in ein Friseurgeschäft und ein Restaurant in der Neustiftgasse eingebrochen.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember wurde in ein Juweliergeschäft in der Rathausgasse, eine Blumenhandlung in der Pergerstraße, ein Cafe im Schlossergässchen, eine Boutique in der Wassergasse, ein Restaurant in der Heiligenkreuzergasse und in das Hamam (türkisches Bad, Anm. d. Red.) in der Pergerstraße eingebrochen." Die Erhebungen sowie die Auswertung der gesicherten Spuren sei im Gang, so Santin. Der entwendete Bargeldbetrag liege zusammengezählt unter 1.000 Euro, lässt der Stadtpolizeikommandant die NÖN wissen.

"Wir Badener" fordern Polizeistelle im Rathaus

Für die Oppositionspartei "Wir Badener" ist die Einbruchsserie einmal mehr Grund, vermehrte Polizeistreifen sowie eine Polizeistelle im Rathaus zu fordern. Eine Serie wie diese dürfe sich in Baden "nie mehr wiederholen", so Stadtrat Jowi Trenner in einer Stellungnahme. Forderungen, denen der Polizeikommandant nichts abgewinnen kann: Generell seien die Einbrüche in Baden im Jahresvergleich sogar gesunken, so Santin. "Die Forderungen nach mehr Polizeipräsenz und einem Wachzimmer im Rathaus widersprechen sich. Jedes Wachzimmer bindet Personal im Innendienst."

