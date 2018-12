Mit José Feliciano, dem Originalinterpreten des Welthits „Feliz Navidad“, verbindet Semino Rossi auch die Liebe zu Österreich. José Feliciano präsentiert bei der „Semino Rossi Christmas Gala“ erstmals live die Songs von den beiden neuen Alben „Feliz Navidad“ und „My Latin Street“ (beides Neuaufnahmen legendärer Longplayer).

Ein wahres Fest für Ohren, Augen und Gaumen. Nicht nur Semino Rossi und José Feliciano verwöhnen in exklusivem Rahmen mit ihren unsterblichen Hits. Als musikalische Mitstreiter konnten die beiden Weltstars ihren Kollegen Manolo, „The Voice of the Gypsies“, und den Shootingstar der deutschen Schlagermusik, die bildhübsche Sonia Liebing gewinnen. Gemeinsam sorgen sie zwei Tage vor dem Fest nicht nur für weihnachtlichen Zauber, sondern auch für volle Charity-Kassen.