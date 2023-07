Baustellen für zwei neue Supermärkte

Neben dem Bau einer neuen Zufahrt zum Lebensmittelmarkt entsteht auf der B210 auch ein Fahrbahnteiler. Der bisherige Supermarkt wurde bereits abgerissen, ebenso wie Gebäude auf einem angrenzenden Grundstück. An dieser Stelle soll ein neuer, moderner und insbesondere „grüner“ Lebensmittelmarkt entstehen. Die Verkaufsfläche des Supermarkts wird von 530 auf fast 1.000 Quadratmeter verdoppelt. Außerdem wird es mehr Parkplätze geben, was die Schaffung von zehn zusätzlichen Arbeitsplätzen mit sich bringt.

Besonderer Wert wird bei dem Neubau auf Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz gelegt. Das gesamte Dach des Gebäudes wird mit modernen Sonnenkollektoren ausgestattet, um den Energiebedarf des Marktes zu decken. Ein Teil der Fassade soll zudem begrünt werden. Darüber hinaus werden 19 der 54 Parkplätze überdacht und es werden Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert.

Bürgermeisterin Natascha Matousek, ÖVP, freut sich: „Die Zufahrt zum neuen Billa wird dann direkt über die B210 erfolgen. Dadurch wird die Sicherheit im Schulbereich verbessert. Außerdem wird ein neuer, drei Meter breiter Geh- und Radweg gebaut. Die Bauarbeiten an der Straße sollen noch im Sommer abgeschlossen sein, und der neue Supermarkt wird im Oktober eröffnet.

Auch auf der B60 in Pottendorf wird derzeit an der Fahrbahn gearbeitet. Dort entsteht unmittelbar nach dem Kreisverkehr eine neue Billa Plus Filiale. „Derzeit wird an einer Abbiegespur und der Fortsetzung des Geh- und Radweges gearbeitet", erklärt Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner, SPÖ. Es kommt jedoch nicht zu Verkehrsbehinderungen. Die neue Supermarktfiliale soll bis Dezember dieses Jahres fertiggestellt sein.