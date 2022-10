Badner Kurpark ist Baustelle

Nach dem ersten Bauabschnitt zur Sanierung und Verbesserung der Oberflächenentwässerung im unteren Kurpark gehen seit Montag die Arbeiten weiter. Dabei handelt es sich überwiegend um den unteren Abschnitt der Hauptallee, die Bereiche zwischen Undinebrunnen und Kaiser Franz-Ring sowie den Weg vom östlichen Parkzugang. Die Kosten belaufen sich auf rund 580.000 Euro brutto.

Während der Arbeiten bleiben die casinoseitige Hauptallee sowie die Bereiche Musikpavillon, Freitreppe und Park-Café zugänglich. Die Wege zu Sommerarena, Mozarttempel und Beethoventempel und der öffentliche Durchgang durch die Stadtgärten Richtung Grillparzerstraße sind ebenso frei. Die im Bereich des Undinebrunnens ausgestellten Bilder werden ein paar Tage vor dem offiziellen Ende des Fotofestivals abgebaut. Nicht betroffen von den Maßnahmen sind die Parkbereiche Richtung Casino.

Der häufige Starkregen in letzter Zeit machte die Sanierung in Etappen erforderlich. Im Zuge der Arbeiten sind in den angeführten Bereichen Absperrungen erforderlich.

Infos dazu unter 02252/86800-850

