Es kommt nicht alle Tage vor, dass einer Stadt wie Baden Seiten über Seiten in renommierten internationalen Medien gewidmet werden: Doch weil das „La Gacilly“-Fotofestival aktuell in der Kurstadt zu bestaunen ist, widmen sich Zeitungen wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, kurz FAZ, oder die „Neue Zürcher Zeitung“, kurz NZZ, der Stadt Baden.

Berichte wie diese seien von „unbezahlbarem Werbewert“, ist sich die für Wirtschaftsangelegenheiten zuständige ÖVP-Stadträtin und Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli sicher: „Ich höre, auch von sehr vielen Unternehmern, sehr, sehr viele positive Rückmeldungen!“ Die ersten Wochen hätten gezeigt, „dass das Festival noch sehr viel Potenzial hat“, der Anfang sei jedenfalls mehr als gelungen, zeigt sich Jeitler-Cincelli im NÖN-Gespräch überzeugt.

Festivaldirektor und Fotograf Lois Lammerhuber freut sich über das positive Medien-Echo. | NOEN

Ins selbe Horn stößt Lois Lammerhuber, Festivaldirektor und selbst leidenschaftlicher Fotograf: „Die vielen Rezensionen, oft sogar seitenweise, sind wahnsinnig wertvoll“, freut er sich über die vielen positiven Rückmeldungen. ÖVP-Bürgermeister Stefan Sziruczek unterstreicht das: „Das Feedback ist äußerst positiv, auch die Gastronomie sagt, sie merkt eine Veränderung“, so Sziruczek. Diese Woche sollen laut dem Stadtchef erste Besucherzahlen vorliegen, die NÖN bleibt dran!

Weniger positiv klingt die erste Bilanz von Markus Riedmayer, Stadtrat und SPÖ-Vorsitzender, spricht man ihn auf das Festival an. „Die Qualität der Fotos will ich gar nicht anzweifeln, das sind tolle Werke. Doch der Preis ist ganz und gar nicht gerechtfertigt, der Erfolg liegt weit hinter den Erwartungen.“ Er hätte mit vielen Gastronomen gesprochen, niemand hätte einen Besucher-Zuwachs wahrgenommen. „Das ist eine Niederlage und für das Geld viel zu wenig“, so Riedmayers Kritik. Jeitler kontert: Sie wisse nicht, in welchen Lokalen Riedmayer seine Zeit verbringe: „Ich bekomme durchgängig positives Feedback, die Stadt erblüht!“