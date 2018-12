Als Höhepunkt der Saison der Badener Schwefelperchten fand am Sonntag der Perchtenlauf durch Baden statt. Zahlreiche Zuschauern säumten die Route vom Kurpark durch die Fußgängerzone. Dabei kam es auch zu einem Zwischenfall.

Ein 15-jährig Mädchen der vorausgehenden Kinderperchten wurde beim Stadttheater von einem jugendlichen Zuschauer so stark an den Hörnern nach hinten gerissen, dass es zur Sicherheit ins Spital gebracht wurde. „An den Hörnern zu ziehen ist sehr gefährlich, da sie gut befestigt sind und es durch den Ruck zu Wirbelsäulenschäden kommen kann“, so Obmann Martin Bleier.

Vom negativen Beigeschmack durch den sonntägigen Vorfall abgesehen, seien alle acht heurigen Perchtenläufe der Badener Schwefelperchten gut verlaufen, so Bleier, der sich in dem Jahr über eine große Mitgliederzahl von 48 Aktiven freut. Man werde weiter dafür Sorge tragen, dass die Läufe familienfreundlich stattfinden.