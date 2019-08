So gibt es einerseits ein wissenschaftlich entwickeltes und prämiertes musikalisches Sprachförderprogramm. Es ist im deutschen Sprachraum (und vielleicht sogar weltweit) einzigartig. Dazu wurden neue Kinderlieder samt umfangreicher Begleitbücher für PädagogInnen in Kindergärten, Volks- und Sonderschulen – aber auch für zu Hause – entwickelt. Hier bringt der Ohrwurm Bakabu den Kindern musikalisch die deutsche Sprache spielend leicht näher: Grammatik, Wochentage und vieles mehr werden in die Liedtexte verpackt, die zum Mitsingen anregen und so leicht gemerkt werden. Denn, wie eine Studie bestätigt: Musizierende Kinder steigern ihre Leistungsfähigkeit beim Lernen um mehr als zehn Prozent. Rund 300.000 Kids in Österreich und Deutschland singen und tanzen bereits mit dem lustigen Ohrwurm.

Andererseits ist Bakabu in Form einer Serie von Abenteuerbüchern im Handel erhältlich. Sie sollen der Leseförderung dienen. Dazu gibt es auch Hör-CDs, die vom bekannten bayrischen Schauspieler Christian Tramitz eingelesen wurden. Das jüngste und druckfrische Werk lautet „Bakabu und das Laternenfest“ und ist auch im Rahmen dieses Gewinnspiels als Preis erhältlich!

Zusätzlich gibt es zwei Bakabu-Live-Shows, die etwa von Kindergärten, Schulen und Privatpersonen gebucht werden können. Der erste interaktive Bakabu-Wanderweg wurde heuer in Hochneukirchen im Rahmen der Landesausstellung in und um Wiener Neustadt eröffnet. Hinter dem Bakabu-Projekt stehen der Autor Ferdinand Auhser, die Komponisten Manfred Schweng und Arthur Lauber sowie der niederösterreichische Vermes-Verlag. Mehr auf www.bakabu.at