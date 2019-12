Wer früh plant, hat weniger Stress!

Alle Jahre wieder… der Geschenkekauf. Was könnte ich der Tante, dem Bruder, der Oma und dem Enkel schenken? Der Gedanke, den Liebsten das perfekte Geschenk zu überreichen, lässt das Herz höher schlagen. Um den Geschenkeinkauf zu erleichtern, schreibt ihr am Besten schon unterm Jahr Ideen auf, was ihr den Personen schenken könntet. Vielleicht seht ihr während eines Einkaufsbummels eine Sache, die jemandem gefallen könnte, aber Weihnachten und Geburtstag sind nicht in der Nähe? Dann schreibt es gleich auf die Liste. Außerdem gilt: Aufmerksam bleiben! Vielleicht erwähnt jemand ja beiläufig, was er sich wünscht.

Dekorieren zum Motivieren!

Nur noch wenige Tage bis Heiligabend und das Haus muss noch aufgeräumt werden, doch die Motivation fehlt? Beginnt zu dekorieren! Denn während des Dekorierens findet das Aufräumen von allein statt. Immerhin wollt ihr ja, dass die Dekostücke bestmöglich zur Geltung kommen.

Einschalten zum Abschalten!

Für Filmliebhaber haben wir folgenden Tipp: Ein Filmmarathon mit den schönsten Weihnachstsfilmen! Alleine oder zu zweit. Nehmt euch die Zeit, bei dem kalten Wetter bewusst nichts zu tun. Die Filme werden euch bestimmt in die richtige Stimmung bringen.

Ran an den Teig!

Backt Kekse! Wer kommt bei dem Duft von Keksen und Zimt nicht in Weihnachtsstimmung? Ob alleine oder mit Freunden. Sollten euch jedoch Lebkuchen und Vanillekipferl „auf den Keks gehen“, dann probiert doch auch mal etwas anderes. Backt Kuchen, Cake Pops oder vegane Muffins und verziert diese mit weihnachtlichen Motiven. Kekse sind auch ein super Last Minute-Geschenk.

Werdet kreativ!

Neben dem Backen von Keksen, dem Dekorieren und dem Einpacken von Geschenken, könnt ihr eurer Kreativität auch bei der Weihnachtskarte freien Lauf lassen. Anstatt eine Weihnachtskarte zu kaufen, gestaltet ihr eine selbst. Ihr könnt die Karte personalisieren, beispielsweise mit persönlichen Bildern. Erfindet ein Gedicht, zeichnet etwas, verwendet Watte, um Schneeflocken zu basteln oder legt die Karte in Zimt. Das Hören von Weihnachtsmusik währenddessen erhöht den Feiertagsspirit.

Dieser Beitrag wurde in einer Lehrveranstaltung im Zuge einer Kooperation mit dem Bachelor-Studiengang Medienmanagement an der FH-St. Pölten erstellt.