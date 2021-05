Naturlehrpfad Katzelsdorf, 3,84km, kinderwagentauglich

Zwei Mal in einem halben Jahr haben wir den Rundweg durch den naturbelassenen Wald und am Ufer des Mühlbachs und der Leitha zurückgelegt; und es werden wohl noch einige Male folgen. Nachdem wir also schon im Oktober einen tollen Familienausflug nach Katzelsdorf unternommen haben, steigen wir auch am Anfang dieser Ausflugssaison beim Spielplatz in Katzelsdorf aus dem Auto.

„Boah“ meint unsere zweijährige Tochter gleich begeistert, als sie die rote Rutsche und sämtliche andere Spielgeräte im Hintergrund entdeckt. Doch der Spielplatz muss warten. Wir wollen zuerst durch den Auwald und an die Leitha. Wir überqueren die Holzbrücke und biegen gleich darauf links ab in Richtung Naturlehrpfad Katzelsdorf. Rund 4 Kilometer führt der Rundweg durch die Leitha-Au.

Anfangs entlang des Mühlbachs, den wir innerhalb der ersten Minuten erreichen. Das rauschende Wasser sorgt für ein besonderes Flair beim Spazieren, für eine kühle Brise an heißen Sommertagen, für Badespaß und Durstlöscher bei Hunden und viel Aufregung bei unseren beiden Kindern. Genau hier beginnen auch der Naturlehrpfad und der interaktive Themenweg für Kinder. Ein kleines Eichkätzchen erklärt den Kindern bei verschiedenen Mitmachstationen die Besonderheiten des Waldes. Bei einem dicken Baumstamm können Jahresringe gezählt werden, später versuchen die Kinder mit Waldbewohnern um die Wette zu hüpfen.

Auch Erwachsene haben die Möglichkeit sich auf Schautafeln über die Besonderheiten des Natura2000 Gebiets zu informieren. Auf halbem Weg erreichen wir das Zentrum der Au: die Leitha. Je nach Wetterlage ein rauschender Fluss, oder ein stilles Wasser im teils ausgetrockneten Flussbett. Gerade diese Abwechslung fasziniert unsere vierjährige Tochter. Aufgeregt läuft sie auf den Schotterbänken zum Flussufer und erzählt, dass hier wo sie jetzt steht das letzte Mal Wasser war. Wir treffen andere Familien, die mit dem Rad gekommen sind und am Ufer eine besonders schöne Pause einlegen und – zur Freude unserer kleinen Tochter - viele Hunde, die am Wasser herumtoben.

Der Weg zurück führt durch den teils sehr ursprünglichen Wald. Zwei Mitmachstationen sorgen für Abwechslung und das näherkommende Ziel, der Spielplatz, bringt zusätzliche Motivation. Dort angekommen lassen wir – beim Rutschen, Schaukeln und Klettern – den Ausflug in der Abendsonne ausklingen.

Zum Blog von Claudia Schlager

In ihrem Freizeit- und Reiseblog freets.at teilt die Niederösterreicherin Claudia Schlager ihre Insidertipps für Freizeitgestaltung im südlichen Niederösterreich und darüber hinaus. Die authentischen und persönlichen Erfahrungsberichte geben jede Menge Inspiration für abwechslungsreiche Ausflüge aber auch längere Aufenthalte in der Region. Schwerpunkt liegt auf Freizeitaktivitäten mit Kindern, einfachen Wanderungen, Ausflügen und genussvollen Momenten in den Wiener Alpen