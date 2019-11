Jetzt haben wir mittlerweile November und wir haben uns gut in den neuen Alltag eingelebt. Mit diesem Beitrag möchte ich heute ein paar Fragen beantworten, die mir öfter gestellt werden und somit in die Kategorie „das könnte auch für andere interessant sein“ fallen.

Folgende Fragen wurden mir seit meiner Entscheidung gestellt:

Das ist erlaubt?

In Österreich gibt es die Möglichkeit, die Kinder selbst zu unterrichten. Hierfür schreibt man eine kurze Meldung an die zuständige Schulbehörde und meldet die Kinder in den Hausunterricht ab. Ja, abmelden.

Man kann seine Kinder nicht im laufenden Schuljahr für das laufende Schuljahr abmelden, aber man kann die Kinder immer für das folgende Schuljahr abmelden.

Die Schulbehörde verlangt das Zeugnis der besuchten Schule bzw. das Externistenzeugnis des vorigen Schuljahres. Bei uns war das so: Ich schrieb, dass ich meine Kinder für das Schuljahr 19/20 in den Hausunterricht abmelde und schickte die Zeugnisse der beiden des Schuljahres 18/19 mit.

Nach ein paar Wochen (die Schulbehörde hat, meines Wissens nach, 4 Wochen Zeit, um zu antworten) erhielt ich den Brief, dass ich die Kinder im Schuljahr 19/20 Zuhause unterrichten darf.

Das darfst DU durchführen? Du bist ja keine Pädagogin!

Ja, das darf ich. Dafür muss man keine Pädagogin sein. Meine Aufgabe ist es, den Kindern das Wissen zur Verfügung zu stellen. Ihnen Lust auf Lernen machen (was man einem Kind, das natürlich lernen darf, gar nicht erst schmackhaft machen muss).

Ich bin da, wenn Fragen auftauchen und unterstütze sich bei der Erarbeitung des Stoffes. Und ganz ehrlich, bis zu dem Moment, in dem wir unsere Kinder in die fähigen Hände der Pädagogen geben bringen wir ihnen ja auch alles selbst und auf natürliche Weise bei...

Wo haben die Kinder dann Kontakt zu anderen Kindern?

Wir treffen uns mit anderen Familien, die das Konzept Hausunterricht leben und umsetzen. Dabei lernen die Kinder andere Kinder kennen, deren Eltern genauso offen und „anders“ sind, wie wir. Daher haben unsere Kinder seit ein paar Wochen bessere Sozialkontakte zu anderen Kindern, als in der Institution Schule. Denn in unserem freien Raum sind wir keine Exoten. Keine komischen Typen. Ein tolles Gefühl =)

Haben die Kinder dann überhaupt noch eine vernünftige Tagesstruktur?

Natürlich. Sie haben nicht nur eine vernünftige, sondern die beste Tagesstruktur. Denn sie haben eine Tagesstruktur nach ihrem Rhythmus. Sie wissen, was zu tun ist und bis wann es zu tun ist. Somit lernen sie im Vorbeigehen, wie sie sich ihre Zeit einteilen müssen, um – zum Beispiel – Abgabetermine einzuhalten.

Einen Stundenplan gibt es nicht. Sie lernen, wann sie Lust haben. Sie haben ein Heft, in das ich ihnen ihre Tagesaufgaben notiere. Bis 19 Uhr müssen diese Tagesaufgaben erledigt sein. Manche Aufgaben – zum Beispiel ein Gedicht lernen – stehen dann in einer anderen Spalte und bis wann das Gedicht gelernt sein muss. Hier können sie komplett frei wählen, wann und wo sie das Gedicht lernen.

Mit welchen Materialen lernt ihr?

Wir lernen mit den Büchern, die sie auch in der Schule verwenden. Die Direktorin unserer Schule hat uns am Anfang des neuen Schuljahres die sowieso bestellten Bücher ausgehändigt.

Jedes Kind im Hausunterricht hat das Recht auf die Bücher, die in den Schulen verwendet werden. Redet man mit den Zuständigen Schulen, sind einige bereit, die Bücher mit zu bestellen.

Babsi Hey Diese Schulbücher haben wir von der Schule bekommen

Leider habe ich aber auch schon von anderen Schulen gehört, die sich mit allen Mitteln weigern, die Bücher zu bestellen bzw. danach auszuhändigen. In wie weit man sich als Eltern dagegen wehren kann, weiß ich nicht. Denn ich bin in der glücklichen Situation, dass unsere Schule eher auf Kooperation aus ist.

Jeder kann die Schulbücher auf eigene Faust direkt bei den Schulbuchverlagen bestellen. Auch das ist kein Problem und ist der Weg des geringsten Widerstandes ???? Drückt allerdings aufs Börserl…

Zusätzlich habe ich im Netz einige tolle Plattformen – für Lehrer und Eltern – gefunden, auf denen man unkompliziert und einfach kostenlosen Zugriff auf Lernmaterialien hat.

Was ist mit Zeit für dich? Was ist mit Paarzeit?

Das ist unverändert. Wir hatten schon vor dem Hausunterricht am Abend unsere Zeit, die wir entweder jeder für sich oder eben als Paar verbrachten. Daher ist die Antwort: Ich nehme mir Zeit für mich und auch für meine Beziehung.

Was ist mit Zeit für deinen Job?

Ich habe Zeit für meinen Job, darüber braucht sich niemand Gedanken machen. Ich manage das so, dass die Kinder und ich gemeinsam arbeiten. Ich an meinen Textaufträgen, sie an ihren Lernaufträgen. Wenn sie Hilfe brauchen, bin ich da.

Und da sie nun keine kleinen Kinder mehr sind, die 24/7 beschäftigt werden müssen, gehen sie tatsächlich auch mal ganz ohne Mama und beschäftigen sich mit ihren Spielsachen.

Wäre es nicht einfacher, die Kinder würden wieder zur Schule gehen?

Nein, es wäre tatsächlich komplizierter. Denn das war es. Alles wird nach der Schule ausgerichtet. Obendrein haben die Kinder oft den Nachmittag mit Hausaufgabe verbracht. Das heißt, ich war mehr Zuhause „angebunden“ als ich/wir es jetzt bin/sind.

Durch den Hausunterricht sind wir frei in unserer Zeiteinteilung. Irgendwie lässt sich unser Leben jetzt besser timen als zuvor.

Was passiert, wenn man als Elternteil den Stoff selbst nicht beherrscht, wer beurteilen kann und darf, ob die Kinder vernünftig gelernt haben und ob Babsi Hey ihre Entscheidung bereut, lest ihr unter https://www.chaoshoch6.at/2019/11/hausunterricht-10-haeufige-fragen-an-uns/