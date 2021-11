Das perfekte Outdoor Gassi-Outfit für Hundehalter 

Wenn es draußen regnet und stürmt und so richtig ungemütlich ist, zieht es mich eigentlich nicht vor die Tür – außer es muss sein. Dies dürften einige Hundebesitzer betreffen, oder? Denn dem Vierbeiner ist es egal, ob draußen die Sonne scheint oder ob Schnee liegt. Er will Bewegung und Auslauf, je nach Rasse kann er davon gar nicht genug bekommen. Und als liebender Hundehalter tut man natürlich, was der Fellnase gefällt und guttut. Also raus aus dem Haus oder Wohnung – im besten Fall mit dem geeigneten Outdoor Gassi-Outfit.