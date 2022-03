Sping is Coming – Must Have Frühlings Outfit

Abseits von all den Rezepten und Fitnessbeiträgen schlage ich heute eine andere Richtung ein und stelle mein liebstes Frühlings-Outfit vor. Einige Leserinnen haben mich in den letzten Tagen gefragt, ob ich denn einmal zeigen möchte, was ich in den kommenden Frühlingsmonaten gerne trage bzw. was mein Favorit ist. Eigentlich sind Fashion-Themen ja nicht unbedingt meins, da ich fürs Modeln einfach nicht geschaffen bin. Aber ich erfülle den Wunsch sehr gerne und hoffe, dass der Beitrag gefällt. Andere Themen rund um Outfits findest du in meiner Kategorie Beauty&Fashion.

In meinem Kleiderschrank findest du vor allem Stretch-Jeans, Lederjacken, Basic Shirts, Blusen in den buntesten Farben und sogar ein paar Cardigans sind dabei. Ich mag Kleidung, die ich sowohl sportlich als auch elegant tragen kann und dabei bevorzuge ich vor allem den bequemen Look. Ich trage gerne Jeans, die nicht zu eng sitzen und Shirts bzw. Blusen die mich nicht zu sehr einengen oder zu kurz geschnitten sind. Beim Thema Schuhe mag ich es flach und bequem, damit die Erledigungen und Einkäufe nicht zur Qual werden. Aber kommen wir nun zu meinem liebsten Outfit für den beginnenden Frühling…

Bunt und fröhlich - so muss ein Frühlings-Outfit sein

Wie du siehst, mag ich die Farbe Gelb sehr gerne und trage diese auch meist zu Frühlingsbeginn. Die karierte Webbluse hat eine leichte Raffung an den Schultern und mit der weichen Baumwolle perfekt für die milden Tage. Dazu gibt es eine Jeans mit lockerem Schnitt und einer Knopfleiste, die ich optisch toll finde. Die vorderen Taschen hübschen die Jeans optisch noch auf, was mir sehr gut gefällt.

Meine Lederjacke mit Blütenoptik und ein paar Ohrringe runden das Outfit optisch ab und verleiht dem ganzen Auftritt eine gewisse Coolness. Meine Brille ist von einem Online-Optiker, wo ich schon einige Brillen mit Sehstärke eingekauft habe. Mit dem hellen Rahmen passt sie perfekt zum Frühling und ist ein toller Kontrast zu meinen etwas dunkleren Haare.

Das Outfit, das du hier siehst, ist für mich das perfekte Outfit für die kommenden Frühlingstage.

Dieses Outfit trage ich am liebsten und wird von mir in den nächsten Wochen sicherlich oft getragen. Bei den Schuhen wechsle ich zwischen Stiefeln und Vans, je nachdem wie das Wetter gerade ist.

Wie gefällt euch mein liebstes Frühlings Outfit? Klick auf den Originallink und finde heraus, woher ich meine trendigen Look habe :-)

Was trägst du am liebsten im Frühling?

Bis Bald,

Claudia

https://www.viewofmylife.com/sping-is-coming-mein-liebstes-fruehlings-outfit/