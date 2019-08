Ich hatte mich ja schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis die Fassade des perfekten Forums abbröckeln würde. Heute bekam ich meine Antwort. Die Anmeldung zu den Seminaren verlief – kurzzeitig – im Chaos.

Vorab: Administrative Hoppalas sind verständlich. Selbst bei eintägigen Events passieren Planänderungen – und das 18-tägige Europäische Forum ist ein Mammutprojekt. Doch dieses Hoppala sorgte für gehörigen Aufruhr. Die Seminar-Anmeldung verlief analog, auf dem großen Parkplatz des Kongresszentrums. Dort standen 700 Menschen, und alle wollen in ihre Traumseminare – besonders beliebt waren das Leadership-Seminar der Militärischen Akademie sowie das Schauspiel-Seminar der Royal Academy of Arts. Auf einmal ging ein Raunen um, es wurde lauter, Bewegung kam rein.

Der Grund: An die 50 Menschen hatten keinen Platz bekommen. Gar keinen. Angst griff um sich – die Angst, die lange Reise nach Alpbach umsonst gemacht zu haben. Philippe Narval, Generalsekretär des Forums, stieg auf einen Tisch, hob die Arme und versuchte, die Menge zu beruhigen. Erstmal erfolglos. Es wurde laut, manche schrien nach Lösungen. Die wurde auch gefunden: Ca. 30 wurden in anderen Seminaren untergebracht, und mit den restlichen 20 setzte sich Narval zusammen, um gemeinsam ein ganz neues Seminar auszutüfteln. Fazit: Einem Forum Alpbach hätte so ein Fauxpas nicht passieren können, doch die Lösung zeugt von Flexibilität.

APA/EXPA/JOHANN GRODER Das Congress Centrum in Alpbach.

Ich selbst war einer der Glücklichen, und ergatterte einen Platz in meinem Wunschseminar: Dem Theaterworkshop. Nach nunmehr zwei Sessions bin ich hellauf begeistert. Bühnenerfahrung habe ich keine, und als Student der Politikwissenschaften und Kommunikation hatte ich null Ahnung von Schauspielerei. Ich erwartete, dass wir Szenen nachspielen würden, vielleicht ein Stück einstudieren. Nichts dergleichen. Wir ignorieren das „Schau“, und spielen einfach nur. Wir stehen im Kreis und erfinden Bewegungen, die zu unseren Namen passen.

Wir gehen im Zimmer herum, minutenlang, ohne Ziel oder Aufgabe – nur, um den Raum zu spüren. In einer Art Partner-Akrobatik formen wir Figuren aus mehreren Körpern. Und dabei geht es immer um die Verbindung zu mir und zu anderen. Klar: Das klingt nach Kindergarten, und mag vielen zu esoterisch sein. Aber erstens ist das nun mal professionelles Schauspieltraining auf einer der weltbesten Akademien – und zweitens genau, was ich gerade brauchte. Nach den Monaten des Uni-Endspurts, den wochenlangen Abenteuer-Reisen und viel Stress im Sommer tut es mir wahnsinnig gut, meditativ einfach nur im Kreis zu gehen. Und nach jeder Session fühlen wir uns alle tiefenentspannt, euphorisch und irgendwie verbunden. So, als ob alles gut wäre.

Klingt schräg, ja. Hätte es selbst nicht gedacht.

Aber es tut mir wahnsinnig gut – also lieber nicht hinterfragen. Einfach genießen.