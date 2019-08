Alpbach überrascht. Überall passiert was – wenn man nur einmal zwinkert, hat man schon zehn Dinge verpasst. Ständig muss man die Augen offenhalten. So auch heute: Ich gehe die Straße entlang, noch in Gedanken an mein Seminar über Stadtplanung (hochspannend), und höre plötzlich jemanden laut rufen. Und dann noch jemanden. Und noch jemanden. Ein ganzer Chor, und sie singen: „Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr uns die Zukunft klaut!“

EFA / Andrei Pungovschi

Das will ich mir ansehen. Ich eile die Straße hinunter, biege ums Eck – und sehe etwa 40 junge Menschen, die mir entgegenkommen, mit Megaphon und Transparenten, auf denen so charmante Sprüche stehen wie „I freaking love our planet – do you?“ Es ist ein Aufmarsch der Bewegung „Fridays for Future“, die weltweit für den Klimaschutz auf die Straßen gehen. Einer der Köpfe der Wiener Abteilung, Johannes Stangl, ist bei Alpbach-Teilnehmer – und hat spontan eine freitägliche Demo in Alpbach auf die Beine gestellt.

So sind sie, die Stipendiaten: Jung, motiviert und willens, die Welt einzureißen. Für mich sind sie schon jetzt der wahre Schatz von Alpbach. Jeden Tag aufs Neue treffe ich junge Menschen mit Ideen und Zielen, die willens sind, die Ärmel hochzukrempeln und an die Arbeit zu gehen. Und sie alle wollen reden, sich kennenlernen, netzwerken. In meinen fünf Tagen hier habe ich schon drei Projekte mit irgendwelchen Fremden ersonnen, meistens bei einem Glas Bier. Diese Projekte werden vermutlich nie Realität werden, aber darum geht es gar nicht primär. Es geht um den Willen, frei zu denken. Zu träumen. Ja, das ist es: Am Forum Alpbach wagt man noch, zu träumen. Das tut wohl in Zeiten wie diesen.