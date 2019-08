privat Philipp Grüll

Der Bus hält an. Die Hydraulik pfeift, die Doppeltüre öffnet sich. Im Bus beginnt das Gewusel, Hände greifen Koffer, in mindestens fünf Sprachen hört man Variationen von „Wir sind da!“. Und mittendrin ich, ein erschöpfter Mödlinger, der sechs Monate zuvor eine Stipendien-Bewerbung für das Europäische Forum Alpbach abgegeben hatte. Daheim genoss das Forum einen mythischen Ruf: Ich hörte von lebensverändernden Vorträgen, hemmungslosem Networking und legendären Partys. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse – aber ich wusste: Da will ich hin.

Ich steige aus dem Bus, hebe den Kopf – und blicke auf ein Stück Alpenparadies. Das Dorf Alpbach wirkt wie ein Set für Heimatfilme. Holzhäuser mit Blumen am Balkon, umgeben von malerischem Gebirge, und überall Tracht. Man weiß gar nicht wohin mit der ganzen Nostalgie. Fast schon kitschig. Und mittendrin: Junge Menschen aus aller Welt, aus Afrika, Asien, Nord- und Südamerika. Diese Mischung aus alt und neu erzeugt ein surreales Bild. Ich war erstmal überwältigt – aber gleichzeitig wahnsinnig neugierig. Ganz klar: Hier passiert etwas. Keine Ahnung was, aber es gefiel mir.

Nach nunmehr drei Tagen, zwei Nächten, einer bewegenden Eröffnungsfeier (siehe Foto) und meinem ersten Schauspiel-Seminar weiß ich zwar immer noch nicht, worauf ich mich genau eingelassen habe – wohl aber, dass ich recht hatte. Ich wollte hier hin. Ich will hier sein. Jeden Tag, nein – jede Stunde treffe ich spannende Menschen, manche laut, manche nachdenklich, manche lustig, manche voller Energie, manche alles davon, und sie alle eint eines: Sie wollen alles, wirklich alles aus ihrer Zeit im „Dorf der Denker“ herausholen. Erkunden. Kennenlernen. Bewegen und bewegt werden. Und vor allem: Spaß haben. Man fühlt sich als Teil einer Schicksalsgemeinschaft, die auszog, um ihren Horizont zu erweitern.

Versprochen: Die nächsten Tage werde ich konkreter. Doch heute, als ich hier am Esstisch meiner Behausung sitze und diese Zeilen tippe, muss ich all das Erlebte noch verarbeiten.

Gerade jetzt ich nur eines: Es liegt was in der Luft. Und es riecht fantastisch.