1. Tipp – Lebkuchen- und Knusperhaus-Ausstellung

Falls Sie gerne den Duft von Lebkuchen in der Nase haben und sich leckere und kunstvoll gemachte Knusperhäuschen nicht entgehen lassen wollen, dann besuchen Sie die Stiftskirche Zwettl. Hier gibt es dieses Jahr eine köstliche Ausstellung von Peter Forstner, der seine Kreationen zum Thema „die vier Jahreszeiten“ präsentiert. Sie können nach Ihrem Besuch auch noch eine Führung durch das Stift machen, um sich noch mehr in Weihnachtsstimmung zu versetzen.

Mehr dazu:

Eintritt: € 3,- pro Person / Kinder bis 12 Jahre frei

bis 15. Dez 2019, täglich: 10:00 - 17:00 Uhr

weiter Informationen finden Sie hier.

2. Tipp – Kittenberger Erlebnisgärten

Sie haben noch keinen Adventskranz oder noch nicht die passende Weihnachtsdekoration und würden diese gerne individuell gestalten? Dann ist ein Besuch bei den Kittenberger Erlebnisgärten genau das Richtige. Dort können Sie sich speziell für Sie personalisierte weihnachtliche Dekoration anfertigen lassen. Das besondere daran ist, dass Sie den kreativen Händen bei der Arbeit zuschauen können. Falls Ihnen das nicht genug ist: Die Kittenberger Erlebnisgärten bieten in der Adventszeit verschiedene Events an. Für jedes Alter ist etwas dabei: Weihnachtskonzerte, Laternenwanderung oder zum Kasperltheater.

Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie hier.

3. Tipp – Weihnachtsmarkt Schloss Hof

Dieser Christkindlmarkt bietet nicht nur ein kulinarisches Erlebnis und eine Auswahl an handgefertigten Produkten aus der Region, sondern auch kleine Workshops, bei denen man selbst Kekse backen kann und von weihnachtlichen Melodien verzaubert wird. In einem verzaubernden Ambiente mit strahlendem Sternenhimmel, Schneeflocken und Engeln, die Ihnen den Weg weisen, können Sie eine weihnachtliche Zeit mit Ihren Liebsten verbringen.

Mehr dazu:

14. - 15. Dez. 2019

21. - 22. Dez. 2019

täglich: 10:00 - 19:00 Uhr

weiter Informationen finden Sie hier.

4. Tipp – Familienmusical

„Drei Engel auf Erden“ ist der Name des Musicals, das diesen Dezember auf der Bühne Baden aufgeführt wird. In dem Familienmusical geht es um die drei Erzengel Gabriel, Daniel und Raphael, die erst wieder in den Himmel zurückkehren dürfen, wenn sie eine gute Tat vollbracht haben. Wenn Sie einen weihnachtlichen und humorvollen Abend mit ihrer Familie verbringen wollen, ist das Musical genau richtig für Sie. Ein anschließender Besuch auf dem Badener Christkindlmarkt rundet Ihren entspannten Tag noch ab.

Spielzeiten:

noch bis 4. Januar 2020, 15:00 Uhr

weitere Informationen finden Sie hier hier.

5. Tipp – Weihnachtskonzerte der Trumpets

Von klassischen Stücken und traditionellen Weihnachtsliedern bis zu weihnachtlichen Ohrwürmern – die Trumpets in Concert lassen nichts aus. Bei diesem Event können Sie einen fröhlichen und besinnlichen Abend mit Ihrer ganzen Familie verbringen.

Mehr dazu:

12. Dez. 2019

14. Dez. 2019

19. Dez. 2019

von 19:30 - 20:45 Uhr

weitere Informationen finden Sie hier.

Dieser Beitrag wurde in einer Lehrveranstaltung im Zuge einer Kooperation mit dem Bachelor-Studiengang Medienmanagement an der FH-St. Pölten erstellt.