Film-Klassiker für die ganze Familie

Alle Jahre wieder. Die einen können sie nicht mehr sehen, die anderen lieben sie nach wie vor – die alljährlichen Weihnachtsfilm-Klassiker für Groß und Klein. Wenn Sie sich für einen Abend vor dem Fernseher entscheiden, erwarten Sie auch in diesem Winter wieder die Fixstarter im Vorweihnachtsprogramm. Wir haben für Sie eine kleine Auswahl beliebter Weihnachtsfilme zusammengestellt. Trommeln Sie die Familie zusammen, greifen Sie zur Keksdose und genießen Sie einen Moment der Ruhe und Nostalgie inmitten des Weihnachtstrubels.

3 Haselnüsse für Aschenbrödel (1973)

Den Anfang macht das tschechisch-ostdeutsche Märchen „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“. Die Geschichte handelt von dem Mädchen Aschenbrödel, welches seit dem Tod seiner Mutter auf dem Hof schuften muss. Bei einem winterlichen Ausritt begegnet es dem Prinzen und verliebt sich. Allerdings hat auch seine intrigante Stiefschwester ein Auge auf diesen geworfen. Wer schafft es, sein Herz zu erobern?

Der kleine Lord (1980)

„Der kleine Lord“ ist ein weiterer Klassiker mit einem spannenden Ende, der am Fest der Liebe nicht fehlen darf. Der kleine Cedric aus Amerika lebt mit seiner Mutter in bescheidenen Verhältnissen. Eines Tages kommt ein Brief seines Großvaters, eines englischen Lords. Cedric soll sich zur Grafschaft begeben, um auf das Erbe vorbereitet zu werden. Anstelle eines liebenden Großvaters trifft der kleine Junge jedoch auf einen abweisenden, alten Mann. Zuseher können sich darauf freuen, den siebenjährige Cedric dabei zu beobachten, wie er das Herz seines verbitterten Großvaters erobert und ihm die Nächstenliebe wieder näherbringt.

Sissi-Trilogie (1955)

Die österreichische Filmreihe mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm ist kein Weihnachtsfilm im klassischen Sinne, aber aus der Adventszeit dennoch nicht mehr wegzudenken. Fans können sich freuen: die Kult-Reihe wird auch diesen Dezember wieder sowohl im ORF2 als auch auf ARD ausgestrahlt.

Tatsächlich Liebe (2003)

Weihnachten wäre nicht Weihnachten ohne den ein oder anderen Liebesfilm. „Tatsächlich Liebe“ spielt in London und behandelt zehn unterschiedliche Liebesgeschichten. Unter anderem werden die Geschichten eines unglücklich verliebten Premierministers, einer Ehefrau und ihres untreuen Ehemanns und die eines Autors, der Gefallen an seine Haushälterin findet, verfolgt, und an Heiligabend zusammengeführt.

Neuerscheinungen im Winter 2019

Filmliebhabern, die Weihnachtsklassiker schon satthaben, bieten die niederösterreichischen Kinos Abhilfe. Vom Kinderfilm bis zum Ballett als kulturellem Höhepunkt ist diesen Winter alles dabei. Ein Kinobesuch lässt sich perfekt mit einem Spaziergang über einen der zahlreichen Adventmärkte verbinden. Es bietet sich auch an, diesen zu nutzen, um einen weihnachtlichen Einkaufsmarathon entspannt ausklingen zu lassen.

Unsere Lehrerin die Weihnachsthexe, FSK 6

Der humorvolle Film greift die italienische Legende über die Weihnachtshexe Befana auf, die den Kindern die Geschenke bringt. Tagsüber ist Paola eine Volkschullehrerin, sie verwandelt sich aber bei Nacht in eine Hexe. Doch kurz vor Weihnachten wird sie von einem Spielzeughersteller entführt. Nun liegt es an ihren Schülern, sie zu retten.

Die Eiskönigin 2, FSK 0

Ein magischer Film für die ganze Familie. „Die Eiskönigin 2“ ist die Fortsetzung des 2013 erschienenen Animationsfilms „Die Eiskönigin – völlig unverfroren“. In diesem Teil begeben sich die Schwestern Anna und Elsa in ein magisches Abenteuer. Nachdem Elsa eine geheimnisvolle Stimme aus dem Wald vernommen hat, bricht sie auf, um ihre wahre Bestimmung zu finden. Begleitet wird sie von Anna, ihrem Freund Kristoff und dem Schneemann Olaf.

Last Christmas, FSK 0

Der Film basiert auf dem bekannten Song „Last Christmas“ von Wham! Kate (Emilia Clarke) arbeitet als Weihnachtselfe in einem kleinen Weihnachtsgeschäft in London. In weihnachtlicher Stimmung ist sie allerdings nicht: Der Beruf erfüllt sie nicht, sie trifft eine falsche Entscheidung nach der anderen und ihre Wohnung wurde ihr erst gekündigt. Doch eines Tages taucht der geheimnisvolle Tom vor dem Geschäft auf. Gelingt es ihm Kates Barrieren zu durchbrechen und ihr wieder Lebensfreude zu schenken?

Der Nussknacker, Ballett

Ein Kulturerlebnis für Zuschauer jedes Alters. Am 17. Dezember ist die Aufzeichnung des Stücks „Der Nussknacker“ auf der Leinwand zu sehen. Inszeniert wird das Ballett von den Tänzern des Royal Opera House in London. Im Zuge eines Wienbesuchs kann das Ballett auch in der „Millenium Kinowelt“ am 22. Dezember bewundert werden.

Dieser Beitrag wurde in einer Lehrveranstaltung im Zuge einer Kooperation mit dem Bachelor-Studiengang Medienmanagement an der FH-St. Pölten erstellt.