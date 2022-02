Achtung Lawine!

Es ist wieder soweit! Extreme Mengen Neuschnee und starke Sturmböen führen zu erhöhter Lawinengefahr in Österreich und somit auch in den herrlichen Bergen Niederösterreichs – auch in meinen Lieblingsbergen: dem „Kilimandscharo“ Niederösterreichs, dem Ötscher im Herzen der Ybbstaler Alpen, und rund um den Schneeberg am Rande der östlichen Kalkalpen.

Erst vor wenigen Tagen war in der NÖN zu lesen: Kleiner Ötscher – Lawine riss Snowboarder 300 Meter weit mit. Leider hat es der 32-jährige Snowboarder nicht geschafft und ist durch eine Lawine ums Leben gekommen. Bergrettung und Alpinpolizei versuchten alles, um den jungen Mann zu retten, jedoch vergebens.

Dabei ist er traurigerweise nicht der einzige in diesem Winter, leider kann man jetzt schon sagen, dass noch etliche weitere Todesopfer zu beklagen sein werden. Sie lesen ja sicher selbst in den Medien ständig Meldungen wie: Lawinenabgang, Lawinentoter nach Stunden gefunden, schwerverletzte Tourengeher geborgen oder Suchaktion nach Tourengehern erfolgreich.

Trotz Warnungen der Experten von den Lawinenwarndiensten in allen Bundesländern sind schwere Lawinenunglücke und auch Todesfälle wohl nicht gänzlich zu verhindern. Auf jeden Fall sollte man zum Beispiel beim Lawinenwarndient des Landes Niederösterreich nachfragen oder auf die unten angegebene Homepage schauen, wie die Schneesituation im Land aussieht, bevor man in die Berge aufbricht. Wenn – wie jetzt gerade – Lawinen-Warnstufe 4, also große Lawinengefahr, ausgerufen wurde und am Rande der Pisten überall die Verbots-Tafeln „STOP Lawinengefahr“ stehen, sollte man tunlichst auf den gesicherten Pisten bleiben! Das gilt insbesondere für Regionen oberhalb der Baumgrenze, hier fällt ja der natürliche Lawinenschutz durch die Bäume weg.

Lawinen-Gefahrenstufe 1 würde allgemein bedeuten, dass die Schneedecke stabil ist und Lawinen nur nach extremer Zusatzbelastung abgehen. Stufe 2 beschreibt Gefahr an einigen Steilhängen; Stufe 3: viele Steilhänge instabil; Stufe 4: an den meisten Steilhängen instabile Schneedecke. Bei Stufe 5 schließlich besteht eine weitgehend instabile Lagerung der Schneedecke und es herrscht große Lawinengefahr auch durch Spontanereignisse.

Warum kommt es aber überhaupt zu Lawinenabgängen und kann man diese verhindern bzw. voraussehen? Das Wort Lawine leitet sich aus dem Lateinischen labina‚ was so viel wie Erdrutsch bedeutet, ab. Lawinen sind Schnee- und Eismassen, die spontan oder durch ein Ereignis schnell und mit großer Wucht talwärts gleiten, fließen oder rollen. Lawinen reißen meist an Abrisskanten, quer zum Hang entlang, ab.

Am häufigsten treten Lawinen dabei an Hängen mit einer Neigung von 30° bis 50° auf. In flacheren Bereichen entstehen nur selten Lawinen, bei steileren Neigungen gehen schon vorab kleinere Schneemengen ab, die Gefahr ist hier somit ebenfalls minimiert. Mit bis zu 100 km/h donnern die Lawinen zu Tale, reißen alles mit, was sich Ihnen in den Weg stellt. So werden Fließlawinen von den Staublawinen unterschieden. Dabei können entweder ganze Schneebretter abgehen oder eher lockere Schneemassen, die Lockerschneelawinen.

Je nach der Feuchte des Schneemassen wird noch zwischen Trocken- und Feucht-Schneelawinen unterschieden. Die Ursachen für einen Lawinenabgänge sind vielfältig. Von natürlichen Ereignissen wie dem Schneedruck, also dem Eigengewicht des Schnees, bis hin zu Erdbeben oder Wildbegehung eines Hanges kann es viele Gründe geben. Auch die Windverfrachtung – die Anhäufung von Schnee durch Wind – kann eine Rolle spielen.

Größere Temperaturunterschiede von Luft und Schnee verändern den Aufbau der Schneedecke und die Struktur der Schneekristalle, was zu instabilen Schneebahnen und Rutschflächen führt. Dazu kommt dann natürlich der Faktor Mensch als Tourengeher oder Skitourist hinzu, wobei das menschliche Zutun in den meisten Fällen zu verhindern gewesen wäre. So kommt es jährlich zu tausenden kleineren Lawinenabgängen auf österreichischem Gebiet. Betroffen sind hier klarerweise Tirol, Vorarlberg, Salzburg, der südliche, alpine Teil Niederösterreichs sowie die nördlichen Teile der Steiermark und Kärntens.

Wer soll Rettungseinsätze zahlen?

Man muss wissen, dass etwa 90% der Lawinenopfer ihre teilweise todbringenden Lawinen zuvor selbst ausgelöst haben. Die besten Chancen, um nach einem Lawinenabgang und damit einhergehender Verschüttung gerettet zu werden, hat man durch das Tragen eines Lawinen-Rucksackes und mit Lawinen-Piepser. Wichtig und lebensrettend ist dabei der Faktor Zeit: Man spricht von den ersten 15 bis 20 Minuten nach Verschüttung, um lebend geborgen zu werden, andernfalls tritt der Tod durch Ersticken oder durch Erfrieren ein. Der feine Pulverschnee verschließt die Atemwege und macht das Atmen damit unmöglich.

Meist werden von Begleitpersonen die Bergretter verständigt, diese suchen dann oft stundenlang bei Wind und Wetter, oft auch bei Nacht in völliger Dunkelheit, nach verschütteten Lawinenopfern – oft mit Erfolg, manchmal auch vergebens, aber immer unter Einsatz Ihres eigenen Lebens. Man könnte sich also fragen, wie die Mitglieder der Bergrettung dazu kommen, ihr Leben für Leute zu riskieren, die Verbote oder Warnungen ignorieren. Und außerdem: Wer soll derart kostenintensive Einsätze in den Bergen – oft mehrere tausend Euro teuer – eigentlich bezahlen: der Verursacher selbst oder der Staat, sprich der Steuerzahler?

Ich überlasse es Ihrer geneigten Meinung, wozu Sie tendieren würden. In Österreich ist ein Einsatz in den Bergen für Freizeitunfälle ohnehin nicht durch die Sozialversicherung gedeckt und man muss selbst dafür aufkommen. Vorsicht, es gibt Unterschiede zwischen Bergung und Transport! Wenn aber jemand, an einer Warntafel vorbei, in ein abgesperrtes Gebiet einfährt und eine Lawine und somit einen Rettungseinsatz auslöst, hört sich für mich der Spaß auf. Für so etwas habe ich kein Verständnis!

Mögen die Umstände auch tragisch sein, wer so handelt, ist – um es diplomatisch zu formulieren – einfach nicht von Geistesgröße gesegnet. Man sollte also lieber das Gehirn einschalten und den Hausverstand walten lassen, bevor man gesicherte Pisten verlässt.

Übrigens: Großen Dank an alle Mitglieder der Bergrettung unseres Landes, das sind wahre Helden!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Winterzeit auf gesicherten Pisten, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.lawinenwarndienst-niederoesterreich.at/

http://www.lawinen.at/

https://info.bmlrt.gv.at/themen/wald/wald-und-naturgefahren/leben-mit-naturgefahren/lawine.html