Achtung Pollen!

Sie kennen es vielleicht oder leiden selbst darunter: triefende Nase, Juckreiz oder verschwollene und tränende Augen. Leiden auch Sie unter lästigem Heuschnupfen? Aber was ist Heuschnupfen eigentlich? Es handelt sich dabei um eine Überempfindlichkeit unseres Immunsystems gegenüber manchen Pflanzenpollen, hat aber mit Heu – wie man es vermuten könnte – eigentlich nichts zu tun.

Medizinisch wird eine derartige Pollenallergie auch als saisonale allergische Rhinitis allergica oder Pollinose bezeichnet. Dabei richtet sich das Immunsystem mit Abwehrreaktionen gegen verschiedene Eiweißstoffe in den Pollen. Die eigene Körperabwehr – eigentlich etwas Positives – stuft dabei die eindringenden Pollen als Krankheiterreger ein und bekämpft diese, es kommt zu einer Immunreaktion.

Dabei werden Histamin und Leukotriene, sogenannte Entzündungsbotenstoffe, ausgeschüttet. Sollten Sie betroffen sein, sind Sie nicht allein, auch wenn Ihnen das wohl nicht weiterhilft. 10-20 Prozent der Menschen in Europa sind von dieser Plage betroffen – Gott sei Dank eben saisonal, daher treten die Beschwerden, wenn schon, dann nur in einigen bestimmten Monaten des Jahres auf.

Sie sind also wieder unterwegs, die winzigen Quälgeister von Erle (Alnus), Zypresse (Cupressacea) oder Hasel (Corylus). Die bekannteste Vertreterin ist dabei die Korkenzieher-Hasel, jeder kennt sie aus Haus und Garten. Noch ist die Pollenbelastung bei Stufe 1 bis Stufe 2, also niedrig bis mittel. Alles wird sich aber temporär, je nach Blühverhalten der Bäume, Gräser und Sträucher, auf Stufe 3 bis 4 schrauben, das bedeutet hohe bis sehr hohe Belastung. Die Hochphase der Birken-Pollenbelastung wird um den 20. März erwartet und geht bis Mai, ist aber vom lokalen Wetter abhängig.

Die Belastung durch Erlen-Pollen ist jetzt schon wieder am Abklingen, der Höhepunkt aktuell bereits überschritten. Zum jetzigen Zeitpunkt, Mitte März, mischen zudem noch die Pollen von Pappel, Ulme und Weide mit. Die Gräser steigen in die Belastungswelle traditionell erst mit April ein und gehen teilweise bis September. Basis dieser Daten und Vorhersagen bildet dabei die Aerobiologie (altgriechisch aer = Luft und bios = Leben), die Wissenschaft zur Erforschung der in der Luft passiv transportierten Partikel, wie Pollen, Bakterien oder Viren. Diese Wissenschaft bedient sich der Auswertung von Pollenfallen, welche mit beschichteten Trägerfolien bestückt sind, an denen die Pollen haften bleiben. Diese müssen aber anschließend erst mühsam händisch unter dem Mikroskop ausgelesen und von den Spezialisten bestimmt werden.

Die Belastung durch Pollen hängt auch von der Wettersituation und dem Tagesverlauf ab. Gewöhnlich ist bei niedrigen Nacht- und Morgen-Temperaturen eine geringere Belastung als im Verlauf des Tages zu erwarten. Regen hilft und kann die Beschwerden lindern. Er wäscht die Pollen aus der Luft und reinigt so das Umfeld.

Aufklärung und Vorbereitung ist die halbe Miete!

Sollten Sie den Verdacht haben, an einer Pollenallergie zu leiden, also Heuschnupfen zu haben, sollten Sie das unbedingt abklären lassen. Bitte nicht einfach irgendwas einnehmen, ohne wirklich zu wissen, was man eigentlich hat! Die Allergie könnte ja auch von der Katze herstammen. Haben Sie die Beschwerden ganzjährig, liegt wahrscheinlich kein Heuschnupfen vor, sondern eher eine andere allergische Reaktion, zum Beispiel auf die Hausstaubmilbe. Nur die wenigsten Menschen haben so etwas von Geburt an, die meisten entwickeln solch eine Allergie in unterschiedlichen Lebensaltern. Übrigens ist diese Reaktionsbereitschaft durchaus vererbbar. Schwankungen gehen dabei von 5 Prozent des Allergierisikos, wenn dies sonst nicht in der Familie auftritt, bis zur Wahrscheinlichkeit einer möglichen Allergie bis über 80 Prozent, wenn beide Elternteile Allergiker sind.

Suchen Sie also einen Arzt Ihres Vertrauens auf, das kann zu Beginn der Hausarzt sein, der Sie zum Beispiel an einen Spezialisten für Allergologie weiterleitet. Diese Kollegen haben eine Zusatzausbildung und sind meist Hals-Nasen-Ohren- (HNO-) Ärzte, Lungenfachärzte oder Internisten. Dabei kann durch verschiedene Testverfahren wie den Prick-Test, verschiedene Provokationstests oder durch Blutuntersuchungen festgestellt werden, ob und – wenn ja – an welcher Pollenallergie man leidet. Manche von Ihnen haben wohl, so wie ich auch, schon einmal einen Prick-Test gemacht. Dabei werden winzige Wunden erzeugt, in welche allergenhaltige Lösungen eingetropft werden. An der Reaktion der betroffenen Einstichstellen an der Hautoberfläche erkennt man dann, ob eine Allergie vorliegt.

Während der Pollensaison ist es laut österreichischem Pollenwarndienst für Allergikerinnen und Allergiker wichtig, die aktuelle Tagesbelastung genau zu verfolgen. Es ist wichtig, auf einen verstärkten Pollenflug vorbereitet zu sein, so kann man sich auf den Kontakt mit Pollen einstellen und Aufenthalte im Freien einschränken. Besonders empfehlenswert zu diesem Thema ist das Buch „Pollen und Allergie“ von Katharina Bastl und Markus Berger (MANZ Verlag Wien).

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit im Freien, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.pollenwarndienst.at/

https://shop.manz.at/shop/products/9783214022006

https://www.netdoktor.at/krankheiten/heuschnupfen/