Austernriff, Riesenperle und Mammut

Genau diese Gegensätze sind seit 2. April in der Perlen- und Fossilienwelt Weinviertel in Stetten zu bewundern. Sie können hier im Weinviertel nicht nur exzellenten Wein genießen – nein, mit einem Besuch ist es möglich, mehrere Fliegen auf einen Schlag zu erlegen: Nicht nur das größte fossile Austernriff der Welt, die größte fossile Perle der Welt, nein, auch eine Sonderausstellung des Naturhistorischen Museums Wien zu den Ikonen der Eiszeit gibt es hier bis 31. Oktober zu bewundern. Tauchen Sie in die Welt von Mammut, Wollhaarnashorn und Höhlenlöwe ein!

Vor rund 17 Millionen Jahren, im Miozän, bildetet sich das heute größte fossile Austernriff der Welt, gebildet von der bis zu 1 Meter großen Art Crassostrea gryphoides – den größten Austern, die jemals existierten. Durch Sturmwellen oder Tsunamis wurden dabei die mächtigen Austernschalen neu orientiert, eingeregelt und angehäuft. Einzigartig auf der ganzen Erde, liegt das Austernriff heute mitten im Herzen Niederösterreichs am Teiritzberg in Stetten.

1987 wurde durch Privatinitiativen bei kleinen Grabungen das Riff entdeckt. Um diese Weltsensation wurde 2009 die Fossilienwelt Weinviertel errichtet. Mit einer 600 m2 großen Halle überdacht, ist sie eine einzigartige Attraktion in Österreich und kann sich auch international sehen lassen. Ich selbst hatte das Vergnügen, bei der Ausgrabung dieser riesigen Austernfläche mitzuwirken.

Über Wochen hat das Naturhistorische Museum Wien im Jahr 2008 dort mit vielen freiwilligen Citizen Scientists bei jedem Wetter, meist auf Knien oder auf dem Bauch liegend, mit Pinsel und Kelle jede einzelne Auster der über 50.000 Exemplare vorsichtig freigelegt und gehärtet. Im FWF-Projekt Smart Geology wurde das Riff digital aufgenommen und jede einzelne Auster per Laser-Scan vermessen. Über 15.000 Arbeitsstunden wurden hier investiert und 5.000 Scheibtruhen Sand bewegt. Das fertige Werk ist in einer Multimedia-Show zu bewundern und bei Führungen kann man wunderbar in diese ehemalige Meereswelt eintauchen.

Dem nicht genug, lässt sich in einem unterirdischen Gang die Erdgeschichte zur Entstehung des Riffs erkunden und Perlen und Haifischzähne können im Sand gefunden und ausgegraben werden – super spannend speziell für Kinder! Für Erwachsen, Schulklassen, aber auch für Familien eine Reise wert!

Das Korneuburger Becken der Urzeit hat im Vergleich zu heute natürlich ganz anders ausgesehen. Sumpfige Wälder, tiefe Ozeane, seichte Buchten und exotische Tiere wie Seekühe und Haie prägten diese bunte, tropische Welt. Eine eigene Urmeer-App entführt Sie in diese spannende Zeit und bringt Sie mit dem Smartphone via 3-D Animation zurück in diese faszinierende Tierwelt. Und als Draufgabe gibt es seit 2. April auch noch eine Eiszeitausstellung zu bewundern.

Mammut zu Besuch in der Fossilienwelt

Spannendes zur Geschichte der Eiszeitbewohner Niederösterreichs kann man derzeit bis Ende Oktober 2022 in der Perlen- und Fossilienwelt Weinviertel erfahren und bestaunen. Das populäre Bild der Eiszeit ist von verschneiten, weißen Landschaften geprägt. Die moderne Forschung korrigiert dieses Bild aber deutlich. Im Sommer ergrünte die Mammutsteppe und ernährte riesige Mammutherden mit ihren saftigen Kräutern. Über die baumlose Steppe fegte allerdings der Wind und wirbelte Staub auf, der heute als Löß die Landschaften des Weinviertels charakterisiert.

Tief unter den mächtigen Schichten aus Flugsand warten bis heute Zähne und Knochen einer verschwundenen Tierwelt auf ihre Entdeckung. In der Fossilienwelt in Stetten zeigt das Naturhistorische Museum Wien nun in drei Vitrinen Ikonen der Eiszeit, wie Höhlenlöwe, Höhlenbär, Steppenbison, Riesenhirsch und Wollhaarnashorn. Einzigartig für Österreich ist die Mammutjägerstation von Ruppersthal am Wagram.

Hier lagerte vor 21.500 Jahren eine Gruppe von Jägern, die mit Feuersteinklingen Mammutkadaver zerlegten und die Knochen anschließend achtlos verstreuten. Auf einer Fläche von 10 x 10 Metern legte das Naturhistorische Museum Wien schon 1970 die Fundstelle frei und konnte die Knochen im Verband bergen. Erstmals ist nun ein neu präparierter Ausschnitt der originalen Fundsituation der Mammutjägerstation ausgestellt.

Höhepunkt der Sonderschau sind die 3 Meter langen Stoßzähne eines Mammutbullen, die 2016 beim Autobahnbau bei Bullendorf in Weinviertel freigelegt wurden. Die Zähne waren in zahlreiche Stücke zerbrochen und mussten monatelang präpariert werden, bevor die einzelnen Teile wieder zusammengeklebt und Fehlstellen ergänzt werden konnten. Aufgrund der guten Erhaltung und der umfangreichen wissenschaftlichen Dokumentation zählen die beiden prächtigen Stoßzähne zu den bedeutendsten Mammutfunden Österreichs. Die Sonderausstellung ist von 2. April bis 31. Oktober 2022 von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß in den fossilen Austernriffen und bei den Mammuts der Eiszeit, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.fossilienwelt.at

http://objekte.nhm-wien.ac.at/objekt/th1676/ob1683