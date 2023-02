Buchpräsentation: Natur und Wissen - Wunderland Niederösterreich 

Danke auch an Niki Neunteufel für die tolle Bewirtung, eine wahre Freude wie immer bei Ihm, der ja selbst eine Legende in der Gastronomie Szene ist, sein zu dürfen. Nicht nur durch seine von Ihm organisierten Konzerte in Purkersdorf, auch durch seine Spendengalas für Licht ins Dunkel, ein wahres Vorbild.

Das Vorwort zu meinem Buch über die Natur und das Wissen in und um Niederösterreich hat unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beigesteuert. Die Grußworte der Landeshauptfrau überbrachte dankenswerterweise der Abgeordnete zum Nationalrat Mag. Friedrich Ofenauer. Auch Bundesminister a.D. Karl Schlögl beehrte die Veranstaltung mit seinem Beisein. Eine größere Delegation aus meinem Heimatort Gablitz war unter der Führung von Bürgermeister Ing. Michael Cech auch vor Ort. Die Verlagsleitung war durch die Familie Seifert vertreten.

Besonders habe ich mich auch über das Kommen von Irene Fuhrmann, unserer tollen Teamchefin des ÖFB Frauen-Fußball-Nationalteams, gefreut. Ich kann hier leider nicht alle Anwesenden Personen namentlich nennen, mein Dank geht aber an sie alle. Ob Kolleginnen und Kollegen, Bekannte sowie Freunde und natürlich Familie alle waren sie gekommen. Meine Kinder und meine Frau waren ja besonders wichtig für die Entstehung dieses Buches.

Foto: Bouchal

Das Buch ist der Versuch einer neuen Art von populärer Wissenschaftsvermittlung, für jede und jeden, für Jung und Alt, Laien und Wissenschaftler mit unterschiedlichem Wissensstand.

Ich will Sie in diesem Buch in 52 Geschichten zu den unterschiedlichsten Themen der Naturwissenschaften sowie Erdwissenschaften mitnehmen und für diese begeistern. Das Buch soll aber nicht nur journalistisch Themen beleuchten, sondern auch durch meine persönlichen Schilderungen den Alltag erleichtern. Mein ursprüngliches Ziel war es, in einer Online-Kolumne in den NÖN auch Personen zu erreichen, die sich sonst niemals für verschiedene Themen zur Natur und Wissenschaft interessiert hätten. Ich habe aber schnell bemerkt, dass mir das Online-Wesen zu wenig war, früh war für mich die Idee eines Buches zu meinen Kolumnen geboren.

Und der Zeitpunkt einer Buchveröffentlichung ist für mich nach genau einem Jahr, also nach 52 Geschichten, jetzt der richtige. Für die NÖN und meinen Verlag überraschend, stand ich nun mit meiner Idee eines Buches zu den Kolumnen vor der Türe. Und glauben Sie mir, ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich zu 100% hinter etwas stehe, wie hinter diesem Buch.

Ich hoffe auch, dass all meine selbst gemachten Bilder und Illustrationen einen persönlichen Eindruck vermitteln und Lust auf mehr machen. Aussagen nach der Lektüre des Buches wie: Das habe ich so noch nie gehört, das wusste ich gar nicht, oder das habe ich so noch gar nicht gesehen, wären mir Kompliment genug.

Ich habe mich entschlossen, ob der aktuellen Ereignisse nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien, meinen gesamten Anteil des Honorars durch den Verkauf des Buches, an die Menschen dieser Region spenden!

So bleibt mir nur, Ihnen viel Spaß beim Lesen des Buches zu wünschen. Passen Sie auf sich auf, und bleiben Sie neugierig!

Ihr Alexander Lukeneder

