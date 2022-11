Buchsbaumzünsler – Der Feind in meinem Garten  

Er hat es in meinem Fall also wirklich geschafft, und das schon vor Jahren. Die Rede ist von einer wirklichen Plage für jeden Hobbygärtner, Baumschulinhaber, Schlossbesitzer oder auch die Bundesgärten: Der Buchsbaumzünsler hat mich so weit gebracht, dass ich rund 50 (!) große, viele Jahre alte Buchsbaumkugeln ausgegraben und vernichtet habe. Das tut weh, schön waren sie ja, es gibt dazu aber natürlich eine Vorgeschichte.

Cydalima perspectalis, so lautet der unspektakuläre Wissenschaftsname des umtriebigen Schmetterlings. Und wie oft habe ich in der Nachbarschaft und auch von Besuchern gehört: Meine Güte, ist dieser Schmetterling schön! Ja, das stimmt schon, auch die Raupen des Zünslers sind nicht hässlich, sie fressen sich aber zu Tausenden durch den Garten, im Speziellen eben durch die Buchsbäume. Und wehe, wenn sie losgelassen, dann geht’s aber richtig los!

Der kleine, bis zu 5 Zentimeter große Schmetterling stammt ursprünglich aus Ostasien, und wenn es nach mir geht, hätte er auch ruhig dortbleiben können! Der Buchsbaumzünsler zählt zur Familie der Crambidae, also umgangssprachlich der Rüsselzünsler. Die invasive Spezies verbreitet durch den Kahlfraß an Buchsbäumchen und ganzen Buch-Alleen Angst und Schrecken unter Kleingärtnern und Großgrundbesitzern gleichermaßen.

Wo also kein Buchsbaum (Buxus sempervirensis), da auch kein Buchsbaumzünsler – es wäre ja so einfach, könnte man denken. Der Buchsbaum selbst ist somit das Lockmittel für den Schmetterling. Vor rund 25 Jahren war er bei uns in Österreich noch gar nicht bekannt, erst um die Jahrtausendwende hat sich dieser Schädling, von Westen her, nach und nach ausgebreitet. Während man in Vorarlberg schon ob der kahlen Buchse weinte, hat man sich im Burgenland noch gefragt, was die Leute im Westen mit ihren Horrorgeschichten über den Buchsbaumzünsler eigentlich meinen.

Wir sind als Menschen an dem Übel aber selber schuld! Durch den Handel mit asiatischen Pflanzen haben wir uns die Feinde zu uns nach Europa und somit in unsere Gärten geholt. Sie gelten als Neozoen, sind also vom Menschen verbreitete gebietsfremde tierische Arten. Und das hat heftige Folgen, kommen die Zünsler doch gleich in Wellen von bis zu vier Generationen pro Jahr über uns.

Schillernde Schönheit

Der seidig weiß glänzende Schmetterling kommt zwar schön daher, die Raupe hat es dann aber in sich: ein Vielfraß sondergleichen! In kaum überschaubaren Zahlen frisst sich die Raupengeneration durch alle, und ich meine wirklich ALLE Buchsbäumchen, die sie im Garten finden – bis zum letzten Blatt. Na Mahlzeit! Das weißliche Innenfeld der Flügel wird von einem dicken braunschwarzen Rand umsäumt, so wartet der Schmetterling auch in Innenräumen in seiner typisch dreieckigen Form. Charakteristisch sind auch noch 2 kleine weiße Halbmonde, die in den äußeren dunkeln Rand reichen. Zwei lange Fühler erstrecken sich nahezu bis an das hintere Körperende. Die Fressmaschinen – die bis zu 5 Zentimeter langen Zünslerraupen – sind grünlich gefärbt, mit schwarzen Streifen und Punkten, hellen Borsten und schwarzem Kopf.

Die Raupen lagern beim Fressen das Buchsbaumgift, beispielsweise Triterpene, ein, um sich durch Gift und üblen Geschmack auch gegen etwaige Fressfeinde zu schützen. Ich selbst konnte schon frühzeitig meine Lieblinge, die Rotkehlchen (Erithacus rubecula), dabei beobachten, wie sie, wenn sie ihre Brut aufziehen mussten, die Raupen in großer Zahl verfüttert haben. Und das ist der springende Punkt! Gerade als Tierliebhaber konnte ich es dann nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, die Buchsbäume zur Abwehr der Buchsbaumzünsler mit Gift zu besprühen, würden die Vögel doch das eingebrachte Gift mit den Raupen zu Ihren Jungen bringen.

Fazit: Ich hörte auf, Gift zu versprühen. Kinder waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Haus, seit den Kids ist ohnehin Schluss mit giftigen Substanzen. Gift weg, Buchsbäume kaputt – ja, so einfach war das! Ich versuchte es noch mit Absammeln, zwecklos bei den tausenden Raupen. Also habe ich die früher wirklich wunderbaren, großen und zahlreichen Buchsbäume ausgegraben und entsorgt, in eigens dafür aufgestellten Behältern im Bauhof – wird das ganze Material doch verbrannt, um die Ausbreitung ein wenig zu hemmen.

Nach dem Kahlfraß glaubt man jedenfalls, die Buchsbäume würden zur nächsten Halloween-Party gehören! Optisch wirken sie echt erschreckend, sind sie doch über und über von Gespinsten und Fäden der Raupen durch- und überzogen. Naja, ich habe das Problem jetzt wenigstens nicht mehr, wenn es auch nicht leicht war, die finale Entscheidung zu treffen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg, sollten Sie sich zum Verbleib der Buchsbäume im eigenen Garten entschließen, gebe aber zu bedenken, dass es in diesem Fall kaum ohne giftige Substanzen funktionieren wird. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://gd.eppo.int/taxon/DPHNPE

https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/buchsbaumzuensler

https://www.warndienst-pflanzengesundheit.at/warndienst/schaedling/buchsbaumzuensler/