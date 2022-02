Citizen Science – forschen auch Sie mit

Österreich forscht! Das ich nicht nur mein Motto, sondern das Motto einer ganzen Bewegung. Citizen Science, also Bürgerwissenschaft, ist nichts Neues, der Terminus ist es aber schon. Citizen Science nennt sich die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an wissenschaftlichen Aktivitäten. Dieses Konzept geht bis in das 18. Jahrhundert zurück und bereichert seither die wissenschaftliche Forschung.

Dabei könnte man sagen, dass die professionelle Wissenschaft eigentlich eine Rückkehr zu ihren Wurzeln vollzieht, da Wissenschaft zu Beginn von Amateurinnen und Amateuren betrieben und erst später akademisiert und an den Universitäten angesiedelt wurde. Ich selbst arbeite ja schon Jahrzehnte mit privaten Sammlern und Bürgerinnen zusammen. Und genau um diesen Aspekt geht es bei der Citizen Science Bewegung: das Mitwirken von interessierten Amateurinnen und Amateuren.

Wie das Wort „Amateur“ sich aus dem Lateinischen amator ableitet und so viel wie Liebhaber bedeutet, so könnte man die Leidenschaft für die Wissenschaft auch nicht besser beschreiben. Und das gilt eben nicht nur für Profis, vielmehr kann das auch für Sie gelten! Alles, was Sie benötigen, ist die Lust am Mitwirken und Forschen. Was früher unmöglich schien, ist jetzt gelebte Realität!

Das Citizen Science Network Austria existiert seit 2017 mit der im Jahr 2014 initiierten dazugehörigen Onlineplattform „Österreich forscht“ und ist ein Netzwerk aus Wissenschaft, Forschung, Bildung und Praxis. Das gesamte Netzwerk wird dabei an der Universität für Bodenkultur, innerhalb der Arbeitsgruppe Citizen Science, koordiniert. In der ersten Reihe stehen dabei Daniel Dörler und Florian Heigl, die Gründer von „Österreich forscht“.

In über 50 Projekten können Sie bei Interesse mitwirken. Gehen Sie bitte einfach auf untenstehende Homepage von Österreich forscht – und los geht’s! Dort können Sie Pilze erforschen, Turmfalken oder Skorpione beobachten, Hochwasserdaten analysieren, Krähen und deren Verhalten bewundern, Österreichs Schmetterlinge erfassen oder – wie in meinem Fall – im Fossilfinder-Projekt die Erdgeschichte Österreichs wissenschaftlich bearbeiten.

Mein Projekt Fossilfinder ist am Nahturhistorischen Museum in Wien beheimatet. Gerade am Naturhistorischen Museum Wien gibt es unzählige Möglichkeiten, einen bedeutenden Beitrag zu vielen Forschungs- und Sammlungsaktivitäten beizusteuern – was auch schon eine Vielzahl interessierter Amateure in den letzten Jahren getan hat. Am Naturhistorischen Museum Wien gibt es drei große Bereiche, in denen man sich an wissenschaftlichen Arbeiten betätigen kann: Man kann hier bei der Forschung in der Natur oder bei der Datenerhebung mitmachen, am Museum in verschiedenen Forschungsabteilungen mitarbeiten oder auch als Schülerin oder Schüler berufspraktische Tage absolvieren.

Fossilfinder – Fossilien sammeln und via Gratis-APP melden

Die geografische und zeitliche Verbreitung von Fossilien in Österreich ist ein besonderer Schwerpunkt in der wissenschaftlichen Fragestellung des Fossilfinder-Projektes. Feldforschung in den Alpen Österreichs bildet dabei die Basis für die weiteren Studien. Die guten Aufschlüsse in Österreich werden weniger, das Wissen über die Fossilien steigt aber stetig.

Diese Schere soll mit vereinten Kräften von Citizen Scientists und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geschlossen werden. Erdwissenschaftlich interessierte Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen – von Laien über Schulen bis zu Hobbysammlern, aber auch Wissenschaftlerinnen und Forscher – können neue Fossilienfunde in Österreich eintragen und von Experten bestimmen lassen, bzw. sich auch Tipps zum Sammeln holen.

Vom Sammeln und Berichten über das gemeinsame Beschreiben bis hin zur finalen Inventarisierung und Publikation der Daten gibt es viele Betätigungsfelder für engagierte BürgerInnen und Leute aus der Wissenschaft. Die erstellten Publikationen und Datenbanken sind für alle offen verfügbar und einsehbar. Wissenschaftler profitieren dabei vom Wissen über Vorkommen von Fossilgruppen an neuen Lokalitäten, die Citizen Scientists wiederum von einre exakten Fossilbestimmung durch Spezialisten. Das Projekt lief im ersten Jahr 2020 bereits sehr erfolgreich an und war 2021 schon ein Gewinner beim Citizen Science Award.

Für das Fossilfinder-Projekt haben Alexander Lukeneder und SPOTTERON eine neue App entwickelt. Seit der Einführung 2021 sind hunderte Einträge von Fossilfunden gemacht worden, dabei waren auch etliche einzigartige und wissenschaftliche wichtige Funde oder Fundstellen. Bürgerwissenschaftler können nun über die interaktive Karten-App ihre Funde und relevante Orte eintragen und klassifizieren sowie sich untereinander vernetzen.

Auch medial war das Fossilfinder-Projekt in den letzten zwei Jahren stark vertreten. Melden Sie sich einfach online oder per e-mail bei mir persönlich an, wenn Sie Lust haben mitzumachen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der spannenden Wissenschaft, keep on finding und passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.citizen-science.at/

https://www.citizen-science.at/projekte/fossilfinder

https://www.nhm-wien.ac.at/forschung/mitmachen