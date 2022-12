Crowdfunding – unterstützen auch Sie die Forschung 

Liebe Leserein, lieber Leser. Wir planen ein neues Projekt als Folgeprojekt zum Projekt: Polzberg - eine Konservat-Lagerstätte von Weltruf. Das abgelaufene Projekt, durch die Österreichische Akademie der Wissenschaften und das Land Niederösterreich co-finanziert, ist wohl eines der erfolgreichsten Projekte der letzten Jahre gewesen, was wissenschaftlichen Output und mediale Präsenz betrifft.

Wir wollen den Schwung und die neuen Erkenntnisse als Chance nützen um eine der größten Klimakatstrophen der Erdgeschichte, die Karnische Krise, weiter auf internationalem Niveau und auf einem breiteren Feld erforschen zu können.

Wir konnten schon die Freunde des Naturhistorischen Museums Wien, die Gemeinden Lunz am See und Gaming sowie die Naturkundliche Gesellschaft Mostviertel als Unterstützer des neu geplanten Projektes: Fenster in die Karnische Krise vor 233 Millionen Jahren - Drilling into the Earth's History, gewinnen.

Besonderes Augenmerk wird bei den neuen Untersuchungen dabei auf das Bundesland Niederösterreichs gelegt. Ein Ansuchen an das Land Niederösterreich (Wissenschaft und Forschung) für eine weitere Zusammenarbeit ist bereits in Vorbereitung.

In diesem Folgeprojekt, geplante Laufzeit 2023 bis 2025, kann man auch bei Grabungen als Citizen Scientist (Bürgerwissenschafter/in) mitwirken, sowie als Unterstützer/in oder Unterstützer Gruppe an Führungen zu den diversen Fundstellen in Niederösterreich teilnehmen. Sollten Sie als Citizen Scientist auch dieses Projekt unterstützen wollen, schreiben Sie mir gerne an meine e-mail Adresse: alexander.lukeneder@nhm-wien.ac.at

Gerne stehe ich Ihnen mit näheren Informationen zum geplanten Projekt zur Verfügung. Ich würde mich über Ihre finanzielle Unterstützung im Sinne der Wissenschaft freuen. Sollten Sie jemanden kennen der/die Lust und Interesse an diesem Forschungsprojekt hat erzählen Sie es bitte weiter.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß in der herrlichen Natur Niederösterreichs und Freude mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.nhm-wien.ac.at/forschung/geologie__palaeontologie/forschungsprojekte/polzberg