Ein Königreich den Bienen – Welt ohne Bienen? 

Bienen wie die Westliche Honigbiene Apis mellifera sind unsere täglichen Begleiter, sei es im Garten, im Wald oder später dann beim Kauf des Honigs im Geschäft. Ja klar, manche Menschen haben nahezu keine Berührungspunkte mit diesen fleißigen Arbeitern und Arbeiterinnen – möchte man meinen. Das Zusammenleben manifestiert sich aber nicht nur in einem Bienenstich oder einem Glas Honig. Nein, das Miteinander von Bienen und Mensch ist geradezu lebenswichtig, und das eher für den Menschen als für die Bienen. Die Bienen (Apiformes) könnten sehr gut ohne den Menschen auskommen, umgekehrt ist das schon schwieriger.

Die Honigbiene, wie wir sie kennen, zählt zu Überfamilie der Apoidea, wie 30.000 andere Arten auch. In diese Gruppe zählt man die Bienen und die Grabwespen. All diese Arten gehören den so genannten Stechimmen (Aculeata) an. Ich konzentriere mich hier auf die allseits bekannte Westliche Honigbiene. Ich denke, ich brauche Ihnen keine Biene optisch beschreiben – denken Sie einfach an Biene Maja oder Willi! Wer hat nicht schon mit dem Stich einer solch wehrhaften Vertreterin Bekanntschaft gemacht? Wer hatte nicht schon mit Honig in unterschiedlichen Formen und in diversen Anwendungsgebieten zu tun?

Sogar meine Kinder Lisa und Felix haben Respekt vor diesen wunderbaren Geschöpfen unseres Gartens, und wir haben wahrlich genug davon, weil wir ja – wie schon des Öfteren beschrieben – einen blumenreichen Biogarten besitzen. Eigentlich sollte ich von den ortsansässigen Imkern für die Beteiligung der Bienen meines Gartens an der Honigproduktion ein Honorar verlangen! Aber Scherz beiseite, ich leiste natürlich gerne einen Beitrag für die Insektenvielfalt in Österreich. Abgesehen von der Blütenvielfalt für die Honigbienen habe ich, auf Wunsch der Familie, südseitig auch noch einige Insektenhotels platziert. Die hohe Zimmerbelegung der Hotels freut uns alles sehr. Wie man bei Immobilien so schön sagt: Auf die Lage kommt es an! Und die passt hier perfekt, da sonnig und überdacht.

Der Hauptunterschied zwischen den Insekten, die sich in unserem Garten tummeln, liegt in ihrer Lebensweise. Während die Hotelbewohner als Wildbienen solitär – also meist alleine – leben, bilden die Honigbienen Völker, ja ganze Staaten mit 40.000 bis 80.000 Bienen, sie leben also gregär – in Gemeinschaften. Strikte Rollenverteilung und Arbeitsteilung führen bei Letzteren zum Erfolg.

Rund 700 verschiedene Wildbienen-Arten leben in Österreich, und davon kann man gleich an die 630 Arten in Niederösterreich entdecken. Am bekanntesten mag die Bienenhaltung in Stöcken zur Gewinnung von Honig sein. Wie Sie sich denken können, bräuchten die Bienen aber keinen Bretterverschlag, um dort zu leben, sie nehmen die Hilfestellung aber dankend an und bilden darin ihre berühmten sechseckigen Honig-Waben, um die Larven aufzuziehen. Im Bienenstock wird es aber, anders als im jetzigen England, nie einen König geben – es herrscht immer eine Bienen-Königin.

Was oft unterschätzt wird und woran die meisten Menschen nicht denken, ist die Rolle von Bienen bei der Bestäubung der Pflanzen im Allgemeinen und der Obstbäume und Gemüsepflanzen im Speziellen. Wo wären die Äpfel, wo die Birnen, wo die Marillen, wo die Paradeiser (gerne auch Tomaten) oder die Kürbisse ohne die bestäubenden Bienen? Dabei trachten die Bienen bei den Pflanzen als Nahrungsquelle ja lediglich nach dem süßen Nektar und den Blütenpollen.

Die Bestäubung mit den jeweiligen Pollen, also die Befruchtung der Blüten, ist ein von der Pflanze gewollter Nebeneffekt. Der Erhalt und die Verbreitung unserer bekannten Kulturpflanzen wie natürlich auch der vorhandenen Wildpflanzen liegt entscheidend in den Flügeln dieser kleinen, fleißigen Bienchen. Ja klar, es gibt auch andere Bestäuber, wie Hummeln oder Schmetterlinge, in ihrer Zahl sind sie aber mit den Bienen nicht vergleichbar. Bienen zählen somit zu den wichtigsten Bestäubern auf unserem Planeten, wir sollten sie also gut behandeln!

Möglicherweise kennen Sie die erschreckenden Bilder aus China (zum Beispiel aus Sichuan), wo es durch Umweltverschmutzung und ausgebrachte Pestizide keine Bienen mehr gibt und die dortigen Bewohner die Blüten mit langstieligen, Watte-besetzten Tupfern eigenhändig bestäuben – Bilder wie aus einem Horrorfilm, ein Wahnsinn! Das Summen der Bienen ist dort also längst verstummt. Wir sollten unbedingt danach trachten, dass so etwas bei uns niemals der Fall sein möge! Aber nichts ist unmöglich – wer hätte beispielsweise vor drei Jahren gedacht, dass wir alle bald nur noch mit Masken herumlaufen würden?

Ein großes Dankeschön an alle Imker und Imkerinnen für ihre tolle Arbeit! In meinem Heimatort Gablitz gibt es gleich zwei Bio-Imker, die das herrliche, flüssige Gold produzieren und an uns weitergeben. Von Niederösterreichs Imkern werden an die 40.000 Bienenvölker aufopferungsvoll und mit großer Hingabe betreut. Sie allein liefern rund 660.000 Kilogramm Honig jährlich.

Vorsicht Stachel – Opfer für das eigene Volk

Die Biene verteidigt Ihr Volk und Ihr Zuhause. Mit einem Stich besiegelt sie in den meisten Fällen aber auch ihr eigenes Schicksal mit tödlichem Ausgang. Sie lässt sozusagen bei Notwehr oder Verteidigung Ihr Leben für das eigene Volk – anders als bei Wespen, die nach einem Stich überleben. Sollten Sie auf Bienengift nicht allergisch sein, ist so ein Stich jedenfalls nur schmerzhaft, aber sicher nicht tödlich. Vorsicht jedoch bei Allergien, die oft erst nach dem zweiten Sich auftreten können! Geben Sie also besonders auf Ihre Kinder Acht und beobachten Sie die Kleinen genau, wenn sie gestochen wurden. Einen Wehrstachel besitzen übrigens lediglich die weiblichen Bienen, sprich die Königin und die Arbeiterinnen. Das ist deshalb so, weil sich der Stachel entwicklungsgeschichtlich aus einem Eilegeapparat entwickelt hat. Der Giftstachel hat Widerhaken und bleibt beim Stich in der Haut eines Menschen stecken – leider mit tödlichen Folgen für das Bienchen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude mit den Bienen in Ihrem Garten oder beim Beobachten von Bienen in der Natur. Gutes Gelingen beim Kochen mit Honig oder auch nur beim Süßen des Tees mit Honig in jeglicher Form! Sollten Sie selbst Bienenstock-Besitzer oder -Besitzerin sein: Glückwunsch, das ist eine tolle Sache! Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

