Erdbeben in Niederösterreich

Sie werden, wenn Sie in Niederösterreich wohnen, in letzter Zeit des Öfteren die Erde beben gespürt haben, oder Sie haben über Erdbeben auch nur aus den Medien erfahren. Das mag davon abhängen, wo genau Sie in Niederösterreich wohnen. Zum Bespiel bebte die Erde auch am 15. und 16. Jänner 2022 im Gebiet um Wiener Neustadt. Diese Region liegt in einer tektonisch aktiven Zone an der östlichen Grenze der Nördlichen Kalkalpen, die hier an tektonischen Brüchen unter das Wiener Becken abtauchen.

Diese geologischen Verwerfungen können bis in tausende Meter Tiefe reichen. An diesen Brüchen kommt es zu Spannungen, die sich dann plötzlich lösen, und ein Erdbeben tritt auf. Meist liegen solche Bruchzonen an tektonischen Platten-Grenzen. Für den österreichischen Raum sind dabei die Adriatische und die Eurasische Platte bestimmend. Die Adriatische Platte schiebt sich stetig nach Norden und trifft hier auf die Eurasische Platte, dabei baut sich Druck auf, der sich dann in Erdbebenereignissen spontan löst.

Nun ist die Stärke der Erdbeben in Österreich relativ gering, meist von Magnitude 0,1 bis 2,0, wobei die Magnitude die Schwingungs-Energie am Erdbebenherd bezeichnet, nicht aber die Intensität des Bebens. Der Terminus der Magnitude wurde 1935 von Charles Richter eingeführt. Die erzeugten Schwingungen können von Seismographen aufgezeichnet werden und liefern die bekannten gezackten Seismogramme.

Die bekannteste Institution zur Messung von seismischen Aktivitäten ist das unterirdisch angelegte geophysikalische Conrad Observatorium, 50 km südwestlich von Wien in der Marktgemeinde Pernitz auf dem Trafelberg gelegen. Benannt ist das Observatorium nach dem österreichischen Physiker und langjährigem Mitarbeiter der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Victor Conrad.

Die Intensität, also die Auswirkungen an der Erdoberfläche, werden auch durch die Herdtiefe des Bebens gesteuert. Das Hypozentrum – der Erdbebenherd – liegt dabei meist in 2 bis 10 Kilometern Tiefe, exakt senkrecht darüber an der Erdoberfläche befindet sich das Epizentrum. Am Epizentrum ist das Beben am stärksten und nimmt mit Entfernung vom Bebenzentrum ab. Man spürt hierzulande also ein leichtes Zittern oder Beben der Erde, die Stärke der Beben ist meist aber viel zu gering, um Schäden zu verursachen. Es gibt im Schnitt an die 50 leichte und merkbare Erdbeben pro Jahr in Österreich.

Die messbaren Erdbeben, also noch leichtere, sind mit ca. 600 bei Weitem mehr. In Niederösterreich kommen pro Jahr 9 spürbare Beben vor. Das sind die zweitmeisten Erdbeben, die auch bemerkbar sind, Spitzenreiter hierbei ist Tirol. Dabei wird Niederösterreich in verschiedene Zonen eingeteilt: von 0 bis 4, je nach Erdbebengefahr und den zu erwartenden Schadensbildern. Diese Zonen richten sich nach den im Extremfall möglichen Gebäudeschäden: von leichten bis zu umfangreichen Schäden. Bereiche der Zone 4 wären zum Beispiel im Bezirk Scheibs und in den Bezirken Wr. Neustadt sowie Neunkirchen zu finden. Sämtliche Daten werden vom Österreichischen Erdbebendienst und der ZAMG erhoben und analysiert.

Mein persönliches Erdbeben-Erlebnis

Aus meinem Buch „Abenteuer Dolomiten – Spannende Forschung 3000 Meter über dem Meer“ (Seifert Verlag, 2014): Nach einem Frühstück am Dienstag gegen 8:00 konnte es um 9:00 mit den Ammoniten losgehen. Die Ammoniten warteten in unzähligen Kisten auf mich. Die Fossilien stammten von den Pizes de Puez, was Puezspitzen bedeutet, dem Col de Puez, was gleichbedeutend mit dem Puezkofel ist, dem Col de Pieres und Muntejela, Col de la Sone, beide vom Gherdenacia Plateau, und dem benachbarten La Stua.

Ich hatte Fachliteratur mitgebracht, die mir helfen sollte, die Fossilien zu bestimmen. Ich war ja selbst erst am Anfang meiner Unterkreide- (Berriasium–Albium) Forschung, gerade Magister geworden. Christian hatte hunderte Fossilien aus dem Puezgebiet und anderen Lokalitäten gesammelt. Darunter waren Ammoniten, Muscheln, Seeigel, Brachiopoden und Korallen. Ich war begeistert und konnte loslegen.

Das Bestimmen der Ammoniten machte gute Fortschritte. Die Formen waren mir gut bekannt, hatte ich doch die meisten von ihnen schon in den Nördlichen Kalkalpen Österreichs gesehen und beschrieben. Viele Formen waren mir jedoch neu und machen die Arbeit schwierig, aber umso interessanter. Eine willkommene Unterbrechung bildete nur das Mittagessen, Schnitzel mit Hirter–Maccharoni. Was Leichtes für Zwischendurch halt. Zum Abschluss eine frische Feige aus dem hauseigenen Garten. Nicht schlecht. Dann ging es mit frischen Kräften weiter mit den Fossilien.

Ich bestimme also schon seit Stunden vor mich hin, nur unterbrochen von einer Pizzapause, da fängt die Erde zu Beben an, wie man es sonst nur aus Filmen kennt. Alles wackelt. Der Tisch wackelt, die Bilder wackeln und die Ammoniten wackeln jetzt auch noch, bis sie sogar vom Tisch fallen. Ich hatte so etwas noch nie erlebt. Ich schau also Christian an, nachdem es nach 10 Sekunden noch immer nicht aufhört.

Der schaut aber auch ein bisschen komisch drein und schreit plötzlich „Sofort raus hier, schnell!!“. Also rannten wir aus dem Haus seiner Eltern, so schnell es nur ging. Draußen gings munter weiter, ein zweiter Erdstoß erschütterte das Gebiet. Das Haus wackelt, bekommt an der Fassade Risse, na bum, was ist jetzt los? Langsam beruhigt sich der Boden unter unseren Füßen. Christian: „Na, das war ja ein ganz schön starkes Erdbeben“. Ich hatte so etwas, wie gesagt, noch nie erlebt.

Es stellte sich nachher heraus, dass es das stärkste Erdbeben in den letzten 30 Jahren war. Na super, und ich sitz da mitten drin. Und wenn ich sage mitten drin, dann meine ich mitten drin. Will heißen, das Epizentrum war in der Nähe von Meran, und wo war ich? In Prissian, 10 Kilometer östlich von Meran, sozusagen mit den besten Karten für dieses Naturschauspiel. Laut Medienberichten war es ein Erdbeben der Stärke 5,4 auf der Richter–Skala und eines der Stufe VI auf der Mercalli–Skala, also mittelstark. Na, wie muss dann ein Erdbeben, wie kürzlich in Japan, mit 9,1 sein?

Ich will es gar nicht wissen, die Folgen haben wir alle im Fernsehen gesehen: Erbeben, Tsunami, Atomkraftwerk wird zerstört, fast Kernschmelze, eben das volle Programm! Na Gott sei Dank war es nicht ganz so schlimm. Charles Francis Richter (1900–1985), ein Seismologe aus den USA, und Beno Gutenberg (1889–1960), ein Seismologe aus Deutschland, haben gemeinsam die Richter–Skala entwickelt (Richter 1935, Gutenberg und Richter 1949). Guiseppe Mercalli (1850–1914), ein italienischer Vulkanologe, hat die Mercalli–Skala aufgestellt, um Erdbeben einstufen zu können (Mercalli 1907). Das Erdbeben in Südtirol 2001 war auch in Süddeutschland über weite Distanz noch messbar.

Es war also am Nachmittag des 17. Juli 2001. Laut meinen Aufzeichnungen exakt 17 Uhr und 5 Minuten. Dienstag in Prissian, Südtirol. Die Erde hatte gebebt. Was war passiert? Die Afrikanische Kontinentalplatte schiebt sich gegen Norden hin auf die Europäische Kontinentalplatte. Dabei kommt es zu Spannungen, die sich dann ruckartig lösen, ein Erdbeben tritt auf. In meinem Fall liegen Meran oder auch Lana und Prissian eben sehr nahe an der sogenannten Insubrischen Linie, an welcher sich die beiden Platten gegeneinander reiben.

Und an diesem Dienstag war es soweit. Das Epizentrum lag 10 Kilometer östlich von Meran. Es zeigte 2 heftige, kurz aufeinander folgende Erdstöße. Häuser stürzten ein, Bergrutsche machten Straßen unpassierbar. Das betraf auch uns und unsere Anreise in das Puez-Gebiet am kommenden Tag. Riesige Gesteinsblöcke waren auf die Straßen gestürzt. Aber das weitaus Schlimmste war, es waren dabei auch 4 Menschen an den Folgen des Erbebens verstorben. Und das durch ein Erdbeben mitten in Europa. Schon 1976 waren an die 800 Menschen in Norditalien, genauer im Friaul, bei einem katastrophalen Erdbeben ums Leben gekommen.

Das Leben an tektonischen Plattengrenzen ist, wie sich auch in der jüngsten Geschichte zeigt, nicht immer angenehm, ja mitunter sogar gefährlich. Bis heute gibt es aber noch keine verlässlichen Methoden zur exakten Erdbebenvorhersage. So erwartet die Wissenschaftswelt auf Grund geologischer und seismischer Daten ein riesiges Erdbeben in der Westtürkei, in unmittelbarer Nähe von Istanbul, einer pulsierenden Millionen-Metropole. Nicht auszudenken, was dabei passieren würde: Schockwellen, Tsunami und das auch noch in Verbindung mit teilweise schlechter Bauweise der Häuser! Die warnenden Hilferufe der türkischen Wissenschaftskollegen werden aber nicht wirklich ernst genommen. Woher kommt mir das nur bekannt vor?

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine bebenlose Zeit, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.zamg.ac.at/cms/de/geophysik/erdbeben

https://seifertverlag.at/liest/alexander-lukeneder-abenteuer-dolomiten/