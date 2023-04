Fischsaurier und Klima-Katastrophen – Dreierlei vom Erdmittelalter

Genau diese Gegensätze sind seit 1. April in der Perlen- und Fossilienwelt Weinviertel in Stetten als Teil einer Sonderausstellung zu bewundern. Sie können hier im Weinviertel nicht nur exzellenten Wein genießen – nein, mit einem Besuch ist es möglich, mehrere Fliegen auf einen Schlag zu erlegen: Nicht nur das größte fossile Austernriff der Welt, die größte fossile Perle der Welt, nein, auch die mesozoische Sonderausstellung in Kooperation mit dem Naturhistorischen Museums Wien zu Fischsauriern, tropischen Riffen und Klimakatastrophen gibt es hier bis 31. Oktober zu sehen. Tauchen Sie in die Welt von Fischsauriern und Riffen in der Erdgeschichte Niederösterreichs.

Das Klima ändert sich, auch vor 233 Millionen Jahren

Staunen Sie über eine der größten Umweltkatastrophen der Erdgeschichte. Ein weltweiter Klimawandel führte vor 233 Millionen Jahren zu einem gigantischen Massensterben in den Meeren des Mesozoikums. Die unter dem Namen Karnische Krise bekannte Phase kann auch bei Lunz am See und Gaming in Niederösterreich beobachtet werden. Während dieser Phase kam es zum Zusammenbruch ganzer Ökosysteme.

Nach heutiger Sicht führte gewaltiger Vulkanismus in Kanada und in den USA nicht nur zur Ablagerung einer mehr als tausend Meter dicken Schicht aus Basalt sondern auch zu einem enormen Anstieg von CO 2 in der Atmosphäre. Das wiederum führte in der späten Triaszeit zu einer starken Klimaerwärmung mit wesentlich feuchterem Klima. Weltweit spülten die monsunartigen Regenfälle Sediment in die Meere und die Riffe erstickten im Schlamm. So dokumentieren die Gesteine um Lunz am See das dramatische Absterben von Korallenriffen, das Entstehen von sauerstoffarmen Meereswüsten und das Erblühen von dichten Sumpfwäldern als Folge einer drastischen Klimaänderung vor Augen.

Diese gigantische Klimakrise wird in den kommenden Jahren auch im Rahmen eines vom Land Niederösterreich, den Freunden des Naturhistorischen Museums Wien, der Naturkundlichen Gesellschaft Mostviertel sowie den Marktgemeinden Lunz am See und Gaming kofinanzierten Klimaprojektes erforscht.

Wolf und Urzeit-Meer, wie passt denn das zusammen?

Geologie trifft Wolf in der Marktgemeinde Ernstbrunn im nördlichen Niederösterreich. Im Norden Niederösterreichs wandert der Wolf durch die Erdgeschichte des Erdmittelalters. 40 km – rund 1 Fahrstunde – nördlich von Wien betritt man eine Landschaft, geschaffen lange vor unserer Zeit. Geologisch gesehen befinden sich die hügeligen Bereiche um Ernstbrunn in der Waschbergzone. Die Gegend ist historisch bekannt für ihre Vielzahl an wunderschönen Fossilien. Schon 1782 wurden erste fossile Muscheln aus Ernstbrunn beschrieben. Besonders die schneeweißen Fossilien des späten Jura sind bei Sammlern und Wissenschaftlern begehrt. Sie sind Schmuckstücke vieler Sammlungen, wie auch im Naturhistorischen Museum in Wien.

Die Stars unter den Fossilien aus Ernstbrunn sind für mich aber eindeutig die Ammoniten, also die fossilen, Schale tragenden Verwandten der heute lebenden Tintenfische und des Nautilus. Die umfangreichen Fossilsammlungen aus Ernstbrunn veranschaulichen, wie vielfältig das Leben im urzeitlichen Ozean des heutigen Niederösterreich war. Als eines von wenigen fossilen Objekten hat es der Ammonit Ernstbrunnia aus dem Steinbruch Ernstbrunn im Jahre 1976 zum 100-Jahr-Jubiläum des Naturhistorischen Museums Wien sogar als Motiv auf eine Briefmarke der Österreichischen Post geschafft.

Fischsaurier vor den Toren Wiens

Spannendes zur Geschichte dieser Bewohner der Urzeit-Meere im Erdmittelalter Niederösterreichs erwartet Sie. Der Steinbruch Hödl-Kritsch liegt geologisch gesehen im östlichsten Teil der Nördlichen Kalkalpen. Ab hier tauchen die Alpen unter das Wiener Becken ab. Die Schichten setzen sich aus Gesteinen der Trias, des Jura und der Kreidezeit zusammen. Über mächtigen Plattformkalken der späten Trias, den Hautdolomiten folgen dunkle Beckenablagerungen der Kössen-Formation. Aus diesen rhätischen Schichten stammt der 1976 gefundene Star des Steinbruchs: ein einziger Rückenwirbel eines Ichthyosauriers aus der Familie Shastasauridae.

Diese Giganten der Meere konnten bis zu 20 Meter lang werden. Der tellergroße Wirbel hat einen Durchmesser von 16 Zentimetern und zählt so zu den größten je in Österreich gefundenen Exemplaren. Darüber folgen Riffkalke die durch die fossilreichen, roten Kalke der Klaus-Formation abgelöst werden. Aus diesen Stromatolith-Lagen stammen tausende Ammoniten. Diese Ablagerungen läuten ein ertrinken der Riffe ein und ein tiefes Meeresbecken mit Kalken der Schrambach-Formation stellt sich ein.

Die Sonderausstellung Fischsaurier & Klimakatastrophen in der Fossilienwelt Weinviertel findet in Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum Wienstatt. Im Zeitraum von 1. April bis 31. Oktober 2023 ist jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß in der Klimageschichte Niederösterreichs und mit den Fischsauriern der urzeitlichen Ozeane, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

