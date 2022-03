Formel 1 und Abtrieb

Ich habe in meinen Bekanntenkreis nur Leute, die entweder die Formel 1 lieben oder solche, denen die Fahrerei im Kreis total gleichgültig ist, also am Allerwertesten vorbei geht. Nun ja, ich zähle seit nunmehr 4 Jahrzehnten zur Gruppe A, also zu den Motorsportverrückten, die schon einige Kilometer auf Motorrädern in den Knochen haben und auch gerne einmal selbst Kart fahren.

Was waren das für Zeiten, mit Gerhard Berger und Ayrton Senna, dem für viele besten Rennfahrer aller Zeiten – oder gar mit unserer österreichischen Rennsport-Legende Niki Lauda! Das waren die großen Helden unserer Jugend. Zuletzt dominierte ja der Kampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, Ländermatch England gegen Holland, wenn man so will. Überfahrer und 7-facher Weltmeister gegen Supertalent und Heissporn! Oder Mercedes gegen Red Bull, könnte man auch sagen.

Wer über die letzten Jahre beobachtet hat, wie die Autos besonders in schnellen Kurven hintereinander fahren, stellt fest: Es wurde immer schwieriger, dem vorausfahrenden Auto folgen zu können. Oft ist dabei die Rede von dirty air, also schmutziger oder verwirbelter Luft.

Die Regeländerungen für 2022 haben nur einen Grund: Das Hinterherfahren der Rennautos zu erleichtern und so auf den darauffolgenden Geraden einfacheres Überholen zu ermöglichen. Aber wie soll das in Wirklichkeit funktionieren? Hier kommen wir zum Punkt, denn die Rennteams haben bei Weitem nicht nur einen Wissenschaftler in den Boxen oder in den riesigen Konzernen sitzen, um sich darüber den Kopf zu zerbrechen.

Wie schafft man es also, so schnell wie möglich um eine Kurve zu fahren oder auch anderen Autos zu folgen? Und das wohlgemerkt ohne zu rutschen, was wiederum Reifenverschleiß bedeuten würde, was dann wieder ein langsameres Fahren zur Folge hätte. Mit unseren Straßenfahrzeugen ist so etwas ja unmöglich, der hohe Schwerpunkt würde das Fahrzeug einfach umkippen lassen – Stichwort Elchtest. Ein F1-Bolide ist aber sehr flach gebaut, der Fahrer sitzt nahezu auf dem Asphalt der Fahrbahn.

Man muss es also schaffen, dass sich die Autos wie von Geisterhand an den Asphalt saugen, wenn möglich in allen Passagen einer Rennstrecke. Der sogenannte Anpressdruck ist dafür in hohem Maße entscheidend. Man spricht auch gerne von Abtrieb oder im Rennenglisch von downforce. Dabei handelt es sich um eine senkrecht zum Boden wirkende Kraft, die das Auto auf die Rennstrecke presst.

Diese Kraft entsteht durch den Luftstrom an die Karosserie oder auch die Front- oder Heckflügel der Fahrzeuge. Man macht sich also die Strömung der Luft zu Nutze, wobei der Effekt bei höheren Geschwindigkeiten ansteigt. Es kommt hier das umgekehrte Prinzip wie bei Flugzeugen zum Einsatz, das Fahrzeug wird auf den Boden gepresst und dieser Zustand wird durch die hochtechnisierten Unterböden noch verstärkt. Die Formel 1 ist ja stets so etwas wie ein Versuchslabor für die normalen Straßenfahrzeuge. Viele F1-Entwicklungen finden später Anwendung in unseren privaten Autos.

Rennauto an der Decke

Aerodynamik ist also genau so wichtig wie die pure Motorenstärke. Die Spitzenteams der Formel 1 trachten danach, beides auf die Rennstrecke zu bringen. Im ersten Rennen der Saison 2022 in Bahrain hat man schon deutliche Spuren der Regeländerungen gesehen. Die runderen Formen der Autos, die geschlossenen Radkappen sowie die Strömungsleitbleche führen die Luft wesentlich gerader über die pfeilschnellen Autos. So wird es jetzt schon dem nachfolgenden Rennfahrer ermöglicht, dichter am Heck des Vordermannes dran zu bleiben, das Überholen sollte also in dieser Saison leichter vonstattengehen.

Wie Sie möglicherweise schon beobachtet haben, ist aber nicht jedes Auto aerodynamisch ideal gebaut, oft ist es ein Kompromiss. Fahren die Fahrzeuge mit steileren Front- oder Heckflügeln, erhöht sich der Luftwiderstand, der Anpressdruck steigt, was gut in den Kurven ist, aber schlecht für die Topspeed-Werte auf den Geraden. Dieser Widerstand kann während eines Rennes in den Boxen blitzschnell mit einigen Handgriffen an den Frontflügeln verstellt werden, idealerweise passt die Einstellung des Aerodynamik-Systems aber schon beim Start.

Der aerodynamische Anpressdruck wird natürlich durch den mechanischen Grip – die Bodenhaftung, die die glatten, profillosen Slick-Reifen aufbauen – unterstützt. Die Haftung besonders bei Trockenrennen entsteht dabei nicht nur durch die enorme Breite der 18-Zoll-Reifen mit bis zu 47 cm, sondern auch durch die geheimen compounds, also die Spezialmischungen des schwarzen Goldes.

Formel 1-Autos sind sozusagen wahre Wunderwerke der Aerodynamik. Sie werden bei circa 250 bis 300 km/h mit um das 3-fache ihres eigenen Gewichtes auf den Boden gepresst. Im Jahr 2022 ist das Gesamtgewicht der Boliden inklusive Fahrer mit 795 kg festgelegt, schwerer als in der Vergangenheit also. Der Unterboden ist dabei wohl das größte Wunder der Technik in der F1. Liegt der wohlgeformte Unterboden nahe am Asphalt, ist der sogenannte Venturi-Effekt oder auch Ground effect am größten.

Dabei wird Luft unter das Auto geleitet und in Venturi-Kanälen – Tunnel, die sich verjüngen – komprimiert und damit in Folge beschleunigt. Das Bernoulli-Gesetz besagt nun, dass, je schneller die Luft unter dem Auto strömt, das Auto durch Unterdruck stärker auf die Fahrbahn gepresst wird. Der Venturi-Effekt generiert auf diese Weise zu einem Drittel den Anpressdruck der Fahrzeuge.

Bei über 300 km/h ist der Effekt dabei so groß, dass ein F1-Auto an der Decke fahren könnte, ohne zu Boden zu fallen – kein Scherz! Das ist von offiziellen Rennsportteams und deren Masterminds, den Renningenieuren, bestätigt. Die besten Ingenieure und Konstrukteure der F1 werden dabei wie Superstars gehandelt. Bringt doch schon 1 Zentimeter da oder dort oft ein paar Zehntelsekunden und damit Millionen an Gewinn für die siegreichen Konzerne.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß in der neuen Formel 1-Saison, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.fia.com/