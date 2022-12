Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch 

Liebe Leserin, lieber Leser.

Ich werde 2023 mit vielen neuen Geschichten zur Natur und Wissen wiederkommen, ob online oder im Printformat wird die nähere Zukunft weisen. Ob regelmäßig wie bisher oder in unregelmäßigen Abständen, ob wöchentlich oder monatlich wird sich weisen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023! Erholen Sie sich gut bleiben oderwerden Sie gesund. Viel Spaß weiterhin, gerade im Winter in der herrlichen Natur Niederösterreichs. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.