Hochbeet: So wird's gemacht

Haben Sie einen Garten? Dann haben Sie sicher schon einmal darüber nachgedacht, sich ein Hochbeet anzuschaffen oder gar selbst zu bauen, wie ich das auch getan habe. Bei meinem ersten Hochbeet hatte ich ja keine Ahnung von den geeigneten Materialien und der richtigen Höhe, und der Standort, wo ich es aufgestellt habe, war mir auch ziemlich egal. Wie sich in weiterer Folge herausstellen sollte, hätte es nicht geschadet, sich vorab etwas mehr zu informieren. Das hätte mir mehr Ertrag gebracht und auch die eine oder andere Pflanze gerettet – manche sind leider einen frühen Kältetod gestorben oder durch Hitzschlag von mir gegangen.

Es gibt ja Hochbeete in allen Formen und aus allen Materialien zu kaufen, sei es aus Holz, Metall oder Plastik. Ich persönlich würde von Letzterem abraten. Mein Favorit ist nicht zuletzt aus optischen Gründen Holz – ein natürliches Material und nachwachsender Rohstoff! Gemauerte Hochbeete finde ich zwar wunderbar, sie sind mir selbst aber zu viel Arbeit beim Aufbau. Also muss ein Hochbeet aus Holz her. Hier bitte darauf achten, dass es sich um beständiges Holz handelt, zum Beispiel Lärche oder Kiefer! Dann ist man, je nach Größe bzw. Höhe, mit 100 bis 400 Euro im Spiel.

Wichtig dabei ist der korrekte Aufbau, damit ist aber nicht das horizontale, „gerade“ Aufstellen gemeint, sondern vielmehr die „Innenausstattung“. Wenn Sie das Hochbeet auf die Wiese oder den Rasen stellen, lohnt es sich, ein Mäusegitter – also ein Drahtgeflecht geringer Maschenweite – nach unten zum Boden hin anzubringen, sonst freuen sich eher die Mäuse über gutes Gemüse, aber sicher nicht Sie. Das Bodengitter kann entfallen, wenn man das Hochbeet auf Beton stellt oder auch am Boden Holzbretter anbringt. Das Wasser muss aber auf jeden Fall ablaufen können!

Weiter geht’s mit der Auskleidung der Innenseite des Holzes. Bewährt hat sich hier eine wasserabweisende, dicke Noppenfolie, wobei Sie die Noppen zur Holzwand hin ausrichten. Die richtige Höhe müssen Sie, wenn sie das Hochbeet selbst bauen, ganz einfach an Ihre Körpergröße anpassen, wie es eben gut für Ihren Rücken ist. Höher ist also sicher besser und verringert gleichzeitig auch die Nacktschneckenplage im Hochbeet! Dabei hilft natürlich auch ein überstehender Handlauf mit Schneckenkante. Die Schneckenkante aus Metall kann man ebenso weiter unten am Hochbeet anbringen.

Die Füllung macht‘s

Das Befüllen des Hochbeets passiert in mehreren Schritten und idealerweise in Lagen. Diese Lagen oder Schichten sind wichtig für den späteren Ernteerfolg. Die unterste Schicht können Sei sich aus Ihrem eigenen Garten besorgen: Nehmen sie dafür einfach Strauchschnitt, kleinere Äste und gehäckseltes Holz. Das unterste Drittel ist somit von Holz dominiert und sorgt für die lockere und wasserdurchlässige Basis. Man könnte auch sagen, es handelt sich um eine Drainageschicht, um Staunässe zu vermeiden. Die zweite Lage gibt die Nährstoffe an die Pflanzen. Hier sollten Sie eigenen Kompost, Rasenschnitt und trockenes Laub einbringen. Aber bitte niemals verfaultes oder von Schimmel befallenes Material verwenden, das hat hier absolut nichts verloren!

Gerne kann man dabei auch Regenwürmer aus dem eigenen Garten ansiedeln, sie werden es Ihnen mit toller Arbeit danken. Das oberste Drittel wird dann mit Hochbeet-Erde aufgefüllt, heute stets torfreduziert oder ganz ohne Torfanteil – dem Klima zuliebe! Man kann natürlich, je nach Lust, auch organischen Stickstoffdünger beifügen. Keine Angst, Dünger muss nicht immer hochchemisch sein! Ich selbst nehme hierzu biologische Hornspäne. Diese bestehen aus fein vermahlenen Hörnern und Klauen von Rindern, einer Gattung der Hornträger (Bovidae). Der Großteil davon besteht aus tierischen Proteinen und dem für die Pflanzen wichtigen Stickstoff (N), daneben sind auch noch ein wenig Phosphat, Schwefel und Kalium enthalten. Diese Stoffe unterstützen die Mikroorganismen in der Hochbeet-Erde. Ich selbst habe damit tolle Ergebnisse an Wachstum und Ernteertrag erzielen können.

Im ersten Jahr eignen sich besonders Starkzehrer wie Paradeiser (Tomaten), Gurken, Zucchini, Lauch oder Kohl für die Bepflanzung. Etwa ab dem dritten Jahr kann man auf Salat oder Spinat als Schwachzehrer umsteigen. Das sind aber keine fixen Gesetze, Sie selbst haben es in der Hand, durch Zugabe neuer Erde oder von Kompost die Nährstoffe zu regulieren. So kann man durch das Anlegen mehrere Hochbeete je nach Standort über Monate Gemüse ernten. Aufpassen sollte man allerdings bei der Wahl der Pflanzen-Nachbarn.

Wie auch bei den Menschen verträgt sich nicht jeder mit jedem. So sollte man Petersilie nicht neben Salat pflanzen, verschiedene Kohlarten nicht neben Erdbeeren oder anderen Kohlvertretern. Gurken haben es lieber ohne Paradeiser und Radieschen. Salat möchte eher ohne Sellerie und Petersilie sein Auskommen finden. Erbsen hätten lieber andere Nachbarn als Paradeiser, Zwiebeln oder Kartoffeln. Es gibt hier unzählige Beispiele für gute und schlechte Nachbarn im Hochbeet. Lassen Sie sich aber nicht verwirren – versuchen Sie es einfach und sammeln Sie Ihre eigenen Erfahrungen!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem Hochbeet und im Garten, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://diegartentulln.at/de/home

https://erleben.tulln.at/garten/gartenstadt-tulln/die-gartenstadt/