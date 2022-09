Hopfen – ein Hanfgewächs

Nun wissen Stammleser meiner Kolumne schon, dass ich gerne über eigene Erfahrungen oder eigene Gewächse aus meinem Garten berichte. Das ist in guter Tradition auch diesmal der Fall. Als ich vor Jahren in den Wienerwald gezogen bin, dachte ich beim Wort Hopfen mit Sicherheit an Bier, aber wohl nicht daran, dass diese Pflanze im Wienerwald oder gar in meinem eigenen Garten heimisch sein könnte. Wie ich heute weiß, war der Hopfen damals noch nicht in meinem Garten anzutreffen. Ich muss aber gestehen, ich hätte ihn auch nicht als solchen erkannt!

Der echte Hopfen, also Humulus lupulus, zählt zur Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae). Wie gesagt, ich kannte die Nutzung von Hopfen nur als Bestandteil der Bier-Herstellung, gemeinsam mit Malz, Hefe und Wasser. Eines Tages, es war ungefähr zur Jahresmitte, ist mir auf einem meiner Sommerflieder eine Kletterpflanze aufgefallen. Ich habe dem zunächst keine größere Aufmerksamkeit geschenkt. Erst als die Pflanze auch den nahegelegenen Fliederbaum erklomm, dachte ich bei mir: Na, das wächst aber schnell! Aber was ist das eigentlich?

Ich trat jedenfalls erst in Aktion, als die Pflanze schon im ersten Jahr diese beiden Bäume komplett überwucherte, sodass diese abzubrechen, ja fast zu ersticken drohten. Auf ihrem Weg zum Licht nahm diese Schlingpflanze also keinerlei Rücksicht auf andere Gewächse. Die Blätter waren typisch dreigeteilt und auffällig gezackt. Der Stiel schlängelte sich im Uhrzeigersinn die Aufstiegspflanzen empor. Wie ich heute weiß, ist der Schlängelsinn namensgebend „hopfisch“, so er im Uhrzeigersinn auftritt. Das Wachstum dieser einjährigen Pflanze schien keine Grenzen zu kennen.

Erst als im Spätsommer die typischen ährigen Blütenstände des Hopfens – die Dolden – auftraten, wusste ich, worum es sich handelte. Mir kam sofort eine eigene Bierproduktion in den Sinn, aber ich habe diese Idee dann schnell wieder verworfen – gibt es doch in Gablitz schon einen renommierten Bierbrauer des tollen Gablitzer Bieres. Nach eingehender Betrachtung des Schauspiels beschloss ich, die Pflanze zu entfernen, wucherte der krautige Hopfen ja schon äußerst lebhaft. Doch dieses Vorhaben sollte sich als gar nicht so einfach herausstellen! Das Problem dabei ist im Übrigen nicht so sehr der oberirdische Teil der Pflanze, sie hält sich zwar gut fest, lässt sich aber durchaus entfernen.

Auf der Suche nach dem Ursprung bemerkte ich, der Hopfen kam aus dem Wienerwald – entlang einer Hilfspflanze schlängelte er sich über unsere Gartenmauer und den Gartenzaun bis über die Flieder hinweg. Glücklicherweise benötigt der Hopfen als Schlängelpflanze eine Aufstiegshilfe in Form von anderen Sträuchern oder Pflanzen. Die Mauer allein ist ihm, im Gegensatz zu Efeu, nicht genug.

Es sollte sich aber bald herausstellen: Nur weil ich die Verbindung aus dem Wald gekappt hatte, war noch lange nicht die ganze Pflanze ruhend gestellt. Nein, ganz im Gegenteil! In den folgenden Jahren konnte ich überall in meinem Garten wieder junge Triebe entdecken, die unbemerkt sofort alles erklommen hatten, was ihnen den Aufstieg erleichterte. Mit meiner Tochter Lisa, sie nennt die Pflanze nach der gezackten Blattrand „Zickezacke“, suchen wir gezielt nach den Trieben, um gleich die Anfänge des ganzen Übels zu entfernen.

Hopfen krallt sich aber sehr hartnäckig im Boden fest, mit enorm starken und langen Wurzeln – auch schon bei kleinen und jungen Pflanzen. Oft hilft hier wirklich nur das Ausgraben und komplette Entfernen der Wurzel. Vor einigen Tagen konnte ich nun feststellen: Was im Wienerwald zunächst ganz klein angefangen hatte, bedeckt, ja überwuchert mittlerweile riesige Flächen entlang der Forstwege und reicht bis in 10 Meter Höhe an Bäumen hoch. Dabei zeigen sich gerade jetzt im September die typischen Hopfenblüten der weiblichen Pflanzen. Ein Bierbrauer hätte seine Freude damit!

Da ist ja Hopfen und Malz verloren

Sie kennen wahrscheinlich diese Redewendung. Sie ist gleichbedeutend mit: Da ist ohnehin alles zu spät. Aber was kann der arme Hopfen dafür? Aussichtslos sind Situationen ja meist auch ohne Hopfen, in der Regel werden nach übermäßigem Genuss von Hopfengetränken die Probleme auch nicht kleiner. Klar ist: Die Redewendung stammt aus der Bierbrauerei.

Ist einem Bierbrauer das Brauen des kostbaren Bieres nach Reinheitsgebot misslungen, konnte man die Zutaten – also Hopfen, Malz, Hefe und Wasser – nicht weiterverwenden. Hopfen und Malz waren somit verloren. Ich habe diese Formulierung in manchen Situationen selbst gebraucht, sie hat aber auch schon Anwendung auf meine Person gefunden. Warum das über mich gesagt wurde und wer diese Meinung vertrat, bleibt an dieser Stelle der Fantasie des geneigten Lesers überlassen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß in der Natur und viel Freude am erfrischenden Hopfengetränk namens Bier. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.hopfenbau.at/

https://www.gablitzer.at/