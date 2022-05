I. und II. Hochquellenleitung: Wasser für Millionen aus und durch NÖ

Es ist wohl einzigartig auf der Welt, dass das Trinkwasser für eine Millionenstadt von derart hervorragender Qualität ist. Man denkt ja kaum nach, so man in Wien lebt oder arbeitet, woher das Wasser kommt und ob es in Ordnung ist. Man nimmt es als gegeben an und denkt sich nichts weiter dabei.

Doch ist diese Wassersituation alles andere als normal, sieht man sich die Situation in anderen Millionenstädten an, in denen das Wasser oft untrinkbar aus den Leitungen kommt und – wenn man so will – schon hunderte Male das WC runtergespült und geklärt wurde und anschließend wieder aus dem Wasserhahn kommt.

Das Wiener Wasser und die Versorgung der Bevölkerung Wiens und von umliegenden Teilen Niederösterreichs ist Zeichen wahrer Ingenieurskunst und ein Wunderwerk der Technologie! Rund 96% des Trinkwassers für die Stadt Wien stammt dabei aus Hochquellgebieten Niederösterreichs und der Steiermark.

Der Grundstein für eine Versorgung Wiens mit hochwertigem Trinkwasser wurde mit dem Beschluss zum Bau der I. Wiener Hochquellenleitung (Erste Kaiser Franz Josef Hochquellenleitung) im Jahre 1864 gelegt. Nicht zuletzt wegen der katastrophalen Gesundheitszustände im Wien des 19. Jahrhunderts musste man sich Gedanken zu besseren Möglichkeiten der Wasserversorgung machen. Typhus und Cholera hielten die Menschen im Bann und die Brunnen Wiens waren mit Leichengift verseucht.

Es musste also rasch Abhilfe geschaffen werden. Dabei spielt der fantastische Geologe und politische Visionär Eduard Suess (* 1831 in London, † 1914 in Wien) eine Hauptrolle und gilt zu Recht als Schöpfer der I. Wiener Hochquellenleitung. Ziel war es, das Wasser nicht – wie damals üblich, beispielsweise durch die Kaiser-Ferdinand Wasserleitung – aus der Donau zu entnehmen und zu filtern, sondern aus weit entfernten Gebieten in die ständig wachsende Stadt zu leiten. 1873 wurde dieses Meisterwerk beim Wiener Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz durch Kaiser Franz Joseph I. eröffnet.

Das Hauptliefergebiet des benötigten Wassers liegt hierbei im südlichen Niederösterreich, teilweise ergänzt durch Quellenwasser aus der nördlichen Steiermark. Die I. Wiener Hochquellenleitung nimmt Ihren Ursprung an der Kaiserbrunnquelle in Kaiserbrunn, verläuft über Payerbach und Neunkirchen, weiter nach Bad Vöslau und Baden, über Mödling und Liesing und von Mauer in den Wasserspeicher am Rosenhügel in Wien. Dabei überwindet die Leitung einen Höhenunterschied von 276 Metern und das Wasser benötigt für die gesamte Distanz rund 16 Stunden.

Der Weg führt das Wasser durch freigesprengte Stollen und auf Aquädukten über Täler hinweg. Viele weitere Quellen aus dem Rax-Schneeberg-Schneealpe-Gebiet speisen diese ursprüngliche Wasserleitung nach Wien heute zusätzlich. Dabei spielen die Wasseralmquelle, die Höllentalquelle, die Stixensteinquelle und die Pfannbauernquelle sowie die Siebenquellen eine wesentliche Rolle bei der Versorgung. Die diversen Leitungen sind an die 150 Kilometer lang und bringen pro Tag um die 220.000 m3 besten Trinkwassers nach Wien.

Durch das enorme Wachstum der Wiener Bevölkerung wuchs auch der Durst nach mehr Trinkwasser. So wurde 1900 im Wiener Gemeinderat der Beschluss zum Bau der II. Wiener Hochquellenleitung gefasst. Der versierte Oberbaurat Karl Kinzer erkundete dafür das Hochschwabgebiet und die dortigen Quellen. Diese Versorgungslinie erforderte den Bau von 100 Aquädukten über die zerfurchten Alpen mit den vielen Tälern der Nördliche Kalkalpen.

Die II. Wiener Hochquellenleitung wurde im Jahr 1910 im Wiener Rathaus von Kaiser Franz Joseph I. persönlich feierlich eröffnet. Der erste Schluck aus der Leitung wurde dem Kaiser dabei symbolisch in einem extra dafür gefertigten Kristallkelch gereicht. Auch die II. Hochquellenwasserleitung liefert täglich an die 217.000 m3 Wasser aus der nördlichen Steiermark nach Wien, sie erbringt an die 60 % des gesamten Hochquellenwassers. Ausgehend von den Quellen des Salzatals im Hochschwabgebiet werden über 180 km Distanz zurückgelegt, wobei das Wasser einen Höhenunterschied von 361 Metern überwindet und dafür 36 Stunden benötigt.

Die II. Wiener Hochquellenleitung nimmt Ihren Ursprung bei Gußwerk-Weichselboden, verläuft über Wildalpen nach Lunz am See, weiter nach Scheibbs, Wilhelmsburg und Pyhra, Auern und Neulengbach, Eichgraben und Pressbaum bis nach Mauer in Wien. Wichtige Quellen sind die Siebenseequellen, die Schreierklammquelle, die Seisensteinquelle, die Kläfferquellen, die Pirknerquelle, die Höllbachquelle sowien die Brunngrabenquellen.

Den wohl bedeutendsten Quellaustritt bildet dabei die Kläfferquelle mit einer durchschnittlichen Wasserschüttung von 5,4 m3 pro Sekunde. Diese lieferstarke Karst-Quelle könnte also zu manchen Zeitpunkten den täglichen Wasserverbrauch Wiens alleine decken. Der Ertrag schwankt aber je nach Witterung sehr stark und es darf auch nicht zu viel Wasser entnommen werden, würde man doch ansonsten das Zulaufsystem in die Salza stören.

Auf dem Weg nach Wien durchquert die II. Hochquellenleitung auch mein Forschungsgebiet zwischen Göstling, Lunz am See und Gaming. Für den Bau der Leitung wurden hier Stollen durch den Fels geschlagen und Aquädukte erbaut. Mein heutiges Titelbild zeigt das Aquädukt über den Großaugraben zwischen Göstling und Lunz am See. Wie schon von Friedrich Trauth – einem ehemals hier am Naturhistorischen Museum Wien tätigen Paläontologen – 1948 beschrieben, konnten auf diese Weise beim Bau der Wasserleitung viele Fossilien gesammelt und beschrieben werden.

Sein Werk „Geologie des Kalkalpenbereiches der Zweiten Wiener Hochquellenleitung“ hat mir viele Einblicke in die dort auftretenden Gesteinsformationen und Fossilien geliefert. In diesem Streckenabschnitt um Lunz am See bohrt sich die Wasserleitung den Weg durch an die 230 Millionen Jahre alte Gesteine der Reiflinger Kalke, Göstlinger Schichten und Reingrabener Tonschiefer. Die notwendige Wasserversorgung Wiens trifft hier auf die wissenschaftliche Bearbeitung der Erdgeschichte in Niederösterreich.

Eduard Suess, Vater der I. Wiener Hochquellenleitung

Kaiser Franz Josef I. schrieb am 18. Mai 1911 an Prof. Eduard Suess: „Für die Reichshauptstadt Wien haben Sie mit der ersten Hochquellen-Wasserleitung ein Werk geschaffen, das ihre Bewohner jeden Tag als Wohltat empfinden und welches über die Grenzen des Reiches hinaus so vielfache Nachahmung gefunden hat. Sie haben aber auch sonst Ihre unerschöpfliche Kraft in hervorragendstem Maße in den Dienst des öffentlichen Lebens gestellt und mit Ihrer immer festhaltenden selbstlosen Bescheidenheit ein weithin leuchtendes Beispiel gegeben.“

Um der Wichtigkeit des Schaffens von Eduard Suess Ausdruck zu verleihen, wurde ihm am 20. April 1911 vom damaligen Hofballmusikdirektor Eduard Strauss eine Polka-Mazur für Pianoforte mit dem Titel „Die Hochquelle“ gewidmet. Am 24. Oktober 1873 wurde die Uraufführung seines Meisterwerks beim Wiener Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz durch Kaiser Franz Joseph I. eröffnet, oder vielmehr versucht zu eröffnen: Schrecksekunde zu Beginn des Festaktes – Eduard Suess gab das Zeichen, um den Brunnen vor aller Augen mit Wasser zu fluten und den Hochstrahl als Zeichen der Fertigstellung der I. Hochquellenwasserleitung einzuschalten.

Doch vor den Augen des Kaisers passierte nichts! Ein zweiter Versuch zur Inbetriebnahme wurde unternommen, wieder geschah nichts. Peinliche Stille machte sich unter den zahlreichen und hochkarätigen Festgästen breit. Nach wenigen Minuten fing der Brunnen vorerst leicht zu sprudeln an, alsbald schoss dann aber der Wasserstrahl an die 50 Meter hoch in den Himmel über Wien.

Der Jubel kannte keine Grenzen, und das anfängliche Missgeschick einiger Angestellter – sie hatten die Wasserstellräder in die entgegengesetzte Richtung gedreht – war sogleich vergessen. Auch Eduard Suess war zutiefst ergriffen und schrieb: „Mir schnürte sich die Kehle zusammen. Mein Blick suchte in der Menge meine gute Frau, ich fand sie nicht.“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen immer gutes Trinkwasser, denken Sie daran, welchen Weg das Wasser zurückgelegt hat, bis es bei Ihnen aus der Leitung kommt. Schätzen wir unser kostbares Wasser, schützen wir die Rechte darauf mit allen Mitteln und verschwenden wir keinen einzigen Tropfen davon. Löschen Sie den sommerlichen Durst am besten mit klarem Wasser und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.wien.gv.at/wienwasser/

https://www.wien.gv.at/wienwasser/versorgung/weg/index.html