Luchs und Erdgeschichte – Verbindung mit Sinn

Im Jahre 1873 wurde in historischer Zeit der letzte Luchs in Österreich nachgewiesen. Die enorme Bejagung im 19. Jahrhundert hatte zum Aussterben der Luchse in Österreich und im westlichen Europa geführt, lediglich in Ost- und Nordeuropa konnten sich die Luchse in den dortigen Faunen behaupten. Heute leben nur wenige nachgewiesene Luchse auf österreichischem Gebiet. Sowohl die natürliche Zuwanderung wie auch gezielte Versuche, den Luchs in Österreich wieder anzusiedeln, werden leider durch illegale Bejagung gestört, ja komplett verhindert.

So passierte es auch im Nationalpark Kalkalpen in Oberösterreich, wo seit 2011 Luchse aus Wildfang ausgesetzt wurden. Während die Maßnahmen zunächst erfolgreich schienen, wurden die Tiere schließlich von schonungslosen Jägern verbotener Weise abgeschossen. Heute kann man im Gebiet des Nationalparks Kalkalpen von 5 bis 7 Tieren ausgehen. Meist erfolgt ihr Nachweis durch Fotofallen verschiedener Organisationen.

Eine Zielsetzung des Luchs Trails besteht darin, die Öffentlichkeit über diese bedrohte Tierart zu informieren und zu zeigen, welche Maßnahmen für ihr Überleben notwendig sind. In diesem Zusammenhang spielt der genetische Austausch mit anderen Populationen dieser wunderbaren Tiere eine enorm wichtige Rolle. Der pinselohrige Luchs (Lynx) zählt übrigens zu Unterfamilie der Kleinkatzen (Felinae).

Je nachdem, wo man beginnen möchte und in welche Richtung man den Luchs Trail in Angriff nehmen will, startet man entweder von Reichraming in Oberösterreich oder von Lunz am See in Niederösterreich. Beide Wanderungen sind möglich, ich persönlich würde aber als Ziel das Haus der Wildnis in Lunz am See empfehlen. Der Luchs Trail wird in 11 Etappen unterteilt, die tageweise bewältigbar sind.

Es ergeben sich daraus tägliche Strecken von 9 bis 24 Kilometern, was je nach Geländebeschaffenheit und Steilheit einer Gehdauer von 4 bis 8 Stunden entspricht. Ein bisschen Training vorab würde also sicher nicht schaden, von der richtigen Ausrüstung von Schuhwerk bis Regenschutz und geeigneten Wanderkarten gar nicht zu sprechen! Wie oft musste ich in der Vergangenheit schon hören: „So etwas brauch ich nicht, ich hab eh ein Handy!“ Unterwegs hört die Wanderoute auf der Karte plötzlich auf und das Handy hat keinen Akku mehr… Und dann? Da lobe ich mir eine analoge Karte: Die braucht keinen Akku, ist leicht zu tragen und darf auch einmal nass werden!

Auf dem Luchs Trail durchwandert man gleich 3 Bundesländer: Oberösterreich, Steiermark und Niederösterreich. Die folgende Liste soll einen Überblick über die mögliche Route und die Orte entlang der Strecke geben. Bitte unbedingt vorab aktuelle Streckeninformationen einholen und die Wettersituation über einen längeren Zeitraum abklären, immerhin werden Sie ja – je nach persönlicher Gangart – an die 75 Stunden unterwegs sein! Jedenfalls lässt sich am höchsten Punkt der Tour, auf 1.875 Meter Seehöhe, ein herrlicher Ausblick genießen und am Ende des Trails wird man über 210 Kilometer hinter sich gebracht haben.

Etappe 1: Reichraming bis Anlaufalm

Etappe 2: Anlaufalm bis Lausserbaueralm

Etappe 3: Lausserbaueralm bis Admont

Etappe 4: Admont bis Klinkehütte

Etappe 5: Klinkehütte bis Johnsbach

Etappe 6: Johnsbach bis Gstatterboden

Etappe 7: Gstatterboden bis Moslandl

Etappe 8: Mooslandl bis Palfau

Etappe 9: Palfau bis Lassing

Etappe 10: Lassing bis Göstling an der Ybbs

Etappe 11: Göstling bis Lunz am See

Wandern durch die Erdgeschichte

Entlang des Luchs Trails wandern Sie nicht nur in einer der schönsten Regionen Österreichs, sondern bewegen sich gleichzeitig mitten durch die Erdgeschichte dreier Bundesländer. Sie durchqueren das Reichraminger Hintergebirge, das Gesäuse und die wunderbaren Berge des Mostviertels in Niederösterreich. Dabei bewegen Sie sich auf einstigem Meeresboden, der hier und jetzt auf fast 2000 Metern Höhe in Form verschiedener Gesteine zu Ihren Füßen liegt. Nun als Kalk oder Mergel bezeichnet, waren diese Gebirgsteile der Nördlichen Kalkalpen ursprünglich reiner Meeresschlamm.

250 bis 66 Millionen Jahre später kann der geneigte Wanderer die Gesteine des Mesozoikums – des Erdmittelalters – heute auf dem Luchs Trail erwandern. Über Gesteine der Trias, des Jura und der Kreide bis hin zu eiszeitlichen Gebilden wie Trogtälern oder Endmoränen lässt sich hier alles beobachten. In den Gesteinen zu Ihren Füßen wurden die damaligen Meeresbewohner eingeschlossen und versteinert. Hier beginnt mein Reich, das Reich der Fossilien! Von Schnecken und Muscheln über Ammoniten bis hin zu Fischen kann man auf dieser Tour alles beobachten.

Die Tour durch die Erdgeschichte endet in Lunz am See mit den Zeugnissen einer weltweiten Klima-Katastrophe: der Karnischen Krise vor rund 233 Millionen Jahren. In den Reingrabener Schichten fand dieses Ereignis, entlang der 2. Wiener Hochquellenwasserleitung, Eintrag in die Gesteine und wurde schließlich durch die weltberühmten Lunzer Pflanzenfossilien in den Kohlen der Lunzer Sandsteine abgelöst. Diese Kohlen bildeten sich aus Palmen und Farnen aus gigantischen Sümpfen. Als Endpunkt der langen Wanderung möchte ich Ihnen nochmals das Haus der Wildnis in Lunz am See ans Herz legen. Dieser Ort der Bildung ist der perfekte Ausklang für die Tour – auch in kulinarischer Hinsicht!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Wandern und bei Begegnungen mit dem Luchs. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://luchstrail.at/

https://luchstrail.at/etappen