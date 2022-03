MAMUZ im Eisenfieber!

Jeder von uns kennt Eisen und Stahl, sei es vom eigenen Auto, vom Heimwerken mit Hammer und Nägeln oder auch vom Hausbau in Verbindung mit Beton. Ein Leben ohne Eisen ist für uns undenkbar. Wann aber hat der Siegeszug dieses Werkstoffes begonnen?

Um 800 vor Christus bricht eine neue große Kulturepoche in Mitteleuropa an. Sie wird nach dem damals aufkommendem wichtigen Material Eisen als Eisenzeit bezeichnet und folgt auf die Bronzezeit (2300-800 v. Chr.). In der älteren Eisenzeit wird Eisen zum wichtigsten Metall für die Herstellung von Werkzeugen, Geräten und Waffen. Der Ackerbau wird intensiviert und der Handel über den ganzen Kontinent, sogar bis nach Afrika und Asien, erweitert.

Es entstehen Orte, die zu gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Zentren in ihren Regionen aufsteigen. Benannt nach dem oberösterreichischen Fundort Hallstatt, den die Prähistorische Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien in über hundertjähriger Tradition noch heute wissenschaftlich erforscht, ist dieser Abschnitt der Geschichte Mitteleuropas auch als Hallstattkultur bekannt.

Im Laufe des 5. Jahrhunderts vor Christus beginnt mit dem jüngeren Abschnitt der Eisenzeit eine neue Ära. Die jüngere Eisenzeit dauerte in Mittel- und West-Europa bis etwa um Christi Geburt an. Die so genannte Latènekultur ist nach einem Opferplatz des Ortes La Tène in der Westschweiz benannt. Die Träger dieser Kultur waren die prähistorischen Kelten, deren zahlreiche Stämme miteinander um die Vorherrschaft rangen. Am Naturhistorischen Museum in Wien können Sie dazu fantastische Ausstellungs-Objekte bewundern.

Königreiche der Eisenzeit!

Am 12. April 2014 öffnete ein neuer Standort für Wissenschaftskommunikation in Niederösterreich seine Pforten. Die Museumslandschaft ist seit dieser Zeit um einen Farbtupfer reicher. An zwei Standorten, dem MAMUZ Schloss Asparn/Zaya und dem MAMUZ Museum Mistelbach, kann man sich über 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte in Niederösterreich informieren. Wechselnde Themenschwerpunkte, wie Mammuts in Niederösterreich oder eben die Eisenzeit, begleiten die musealen Dauerausstellungen. Der Name MAMUZ wurde dabei wohl gewählt: Er setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Worte Mistelbach-Asparn-MUseums-Zentrum zusammen und erinnert gleichzeitig an DAS Wappentier der Eiszeit – das Mammut.

Das MAMUZ Museum Mistelbach zeigt seit 19. März 2022 die Sonderausstellung „Königreiche der Eisenzeit“. Fundstücke, originalgetreue Rekonstruktionen und Repliken zum Anfassen vermitteln Eindrücke von den damaligen Herrschern. Begeben Sie sich auf eine spannende Spurensuche in der frühen Eisenzeit, einer Epoche, in welcher einheimische Traditionen mit neuartigen Ideen aus dem Mittelmeerraum verbunden wurden und sich mit ihnen vermischten.

Mit dem Aufkommen des neuen Werkstoffs Eisen ereigneten sich im 8. Jahrhundert vor Christus fundamentale Umbrüche in der Gesellschaft. Technische, wirtschaftliche und religiöse Neuerungen führten zu einer neuen Gesellschaftsordnung. Es bildete sich eine durch den Handel reich gewordene Elite. Wie ähnlich das doch zu unserer heutigen Zeit erscheint!

Also schauen Sie sich das an, besuchen Sie das Erlebnismuseum und Wissenszentrum MAMUZ in Mistelbach! Die Ausstellung zur Eisenzeit ist eine Kooperation von MAMUZ, dem Naturhistorischen Museum Wien und der MuseumsPartner GmbH. Wissenschaft kann auch spannend sein!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit in der Eisenzeit Niederösterreichs, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.mamuz.at/de

https://www.nhm-wien.ac.at/forschung/praehistorie/sammlungen