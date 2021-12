Oh Tannenbaum, oder doch lieber Fichte?

Man würde denken: Klar weiß ich das! Bei Nachfrage ist dann meist gar nicht so klar, wie sich diese Baumarten unterscheiden, denn Nadelbäume innerhalb der Gruppe der Kieferngewächse sind sie ja beide. Nadeln haben also beide Bäume, bei Fichten (Picea) sind diese aber rundum an den Zweigen angeordnet, wohingegen sie bei Tannen (Abies) in Reihen oder Spiralen auf den Ästen sitzen. Die Anordnung der Nadeln hängt von der jeweiligen Position des Astes am Baum ab. Die Äste sind bei Tannen auch sehr deutlich in Etagen angeordnet.

Zusätzlich treten bei den Nadeln des Tannenbaumes jeweils an den Unterseiten 2 weißliche Wachs- oder Stomata-Streifen (Spaltöffnungs-Streifen) auf. Sie kennen sicher den Spruch: Fichte sticht, Tanne nicht! Das stimmt in den meisten Fällen auch, was an der Beschaffenheit der unterschiedlichen Nadelspitzen liegt. Fichten haben eher spitz zulaufende Nadeln, dagegen sind die Nadeln von Tannen eher abgerundet und eher flach ausgebildet oder gezüchtet. Spitze Nadeln machen natürlich in der Natur Sinn, um Feinde abzuwehren, helfen naturgemäß aber gegen den Menschen nur wenig. Menschen haben auch nachgezählt, wer sonst. Und zwar hat eine Nordmann-Tanne mit 1,70 m Höhe an die 180 000 Nadeln. Eine Doktorarbeit ergab gezählte 14 278 660 Nadeln auf einer 30 m hohen Fichte.

Die berühmten Tannenzapfen, die auch unsere Kinder so gerne sammeln, werfen die einzelnen Schuppenelemente auch einzeln ab, wohingegen bei den Fichten der ganze Zapfen zu Boden fällt. Bei Waldspaziergängen finden Sie also auf dem Boden zumeist Fichtenzapfen. Beides eignet sich aber getrocknet sehr gut als biologische Anzündhilfe beim Grillen oder an Feuerstellen. Tannenzapfen stehen auf den Ästen, im Kontrast dazu hängen die Fichtenzapfen an den Zweigen nach unten.

Die Rinde, oder auch Borke genannt, ist bei Tannenbäumen im Allgemeinen glatter als die vergleichbare eher schuppige Rinde des Fichtenbaumes. Es ist Ihnen möglicherweise nach den Sturmereignissen der letzten Jahre aufgefallen, dass gerade die Fichten als erste Baumart entwurzelt werden und zu Boden krachen. Das ist dem Umstand geschuldet, dass Fichten eher Flachwurzler sind und zum Beispiel Tannen als Pfahlwurzler ihre Wurzeln tiefer ins Erdreich treiben. Das macht die Tannen generell widerstandsfähiger gegen Trockenheit und meist sturmsicher.

180 000 Nadeln an einem Christbaum

Was also nehmen als Christ- oder Weihnachtsbaum? Das ist natürlich primär reine Geschmackssache. Wir haben seit Jahren des Stechens wegen unseren Kindern zuliebe immer Tannenbäume – vorwiegend die auf Plantagen angebauten, etwas buschigeren Nordmann-Tannen. Tannen sind auch die beliebtesten Christbäume, da sie generell weniger Nadeln verlieren und einen angenehmen Duft nach Baumharz verströmen. Damit haben die Tannen den ursprünglich weiter verbreiteten Fichten, meist Blaufichten, den Rang abgelaufen.

Besondere Vorsicht ist nach einigen Wochen geboten, die Bäume trocknen dann aus, harzen stärker, verlieren die Nadeln, oft will man noch schnell ein letztes Mal die Kerzen anzünden – und schon ist es passiert: Es brennt, und leider nicht nur die Kerzen. Also Vorsicht bei Bäumen, die bis ins neue Jahr noch in der Wohnung oder dem Haus stehen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Festtage, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.