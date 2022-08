Paradies für Schmetterlinge 

Haben Sie einen Garten? Können Sie dort viele Schmetterlinge, also auch unterschiedliche Arten und Formen, beobachten? Dann zählen Sie zu der glücklichen Gruppe der Grundbesitzer mit Schmetterlingsbesuch. Man kann natürlich auch ohne eigenen Garten die kleinen Flatterfreunde beobachten und sich an ihnen erfreuen, sei es bei Spaziergängen durch Blumenwiesen, an Waldesrändern oder an Lichtungen im Wald. Diese speziellen Orte haben mit der Ernährung der Schmetterlinge und den Standorten ihrer diversen Futterpflanzen zu tun. Lesen Sie dazu auch meine Kolumne in Kalenderwoche 33 zu den Brennnesseln und deren Bewohnern!

Man kann die Wahrscheinlichkeit von Schmetterlingssichtungen zudem gezielt erhöhen – zum Beispiel durch das Setzen verschiedener Sträucher. Am bekanntesten ist in diesem Zusammenhang der Sommerflieder, auch Schmetterlingsstrauch genannt. „Nomen est omen“, der Name zeigt es schon an: Dieser ursprünglich aus China stammende Strauch zieht Schmetterlinge nämlich magisch an!

Der Sommerflieder, ein Strauch aus der Gattung Buddleja, erstrahlt in allen möglichen Farben. Bei mir selbst stehen vier verschiedene Farbvarianten im Garten: Violett, Blau, Dunkelrosa und Weiß. Manche dieser Pflanzen sind an die 10 Jahre alt, manche erst 2-jährig. Die älteren zeigen bis zu 10 Zentimeter dicke und verholzte Stämme. Diese sind es auch, die schon an die vier Meter in die Höhe geschossen sind, dementsprechend tragen sie bereits viele Äste und Tausende von duftenden Blüten. Diese gefallen nicht nur meinen Kindern – nein, sie locken tatsächlich Hunderte von Schmetterlingen an. Mit Ihnen erfreuen sich natürlich auch Hummeln und Bienen daran. Die wahren Herrscher über die Sträucher sind aber die Schmetterlinge, die Lieblinge meiner Kids!

Ja, diese Sträucher benötigen geradezu die Schmetterlinge zur Bestäubung. Viele langrüsselige Schmetterlinge sind dazu geeignet und auch unser Schmetterlings-„Kolibri“, von meiner Tochter Lisa so genannt: das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum). Sein Flugstil gleicht dem der Kolibris. Beim so genannten Schwirrflug scheint der Schmetterling durch enormes Tempo des Flügelschlages vor der Blüte zu schweben.

Schmetterling und Biene

Wir haben an unseren Schmetterlingssträuchern schon viele verschiedenen Besucher beobachten können: Schwalbenschwanz, Segelfalter, Tagpfauenauge, Admiral, Kohlweißling, Zitronenfalter und Distelfalter. Dazu gesellen sich Honigbienen, die schwarze Holzbiene und Hummeln.

Das Gute in Zeiten der Hitzewellen – wir haben jetzt gerade, denke ich, die sechste in diesem Jahr – ist die Hitzebeständigkeit der Sommerflieder. Ich habe meine Schmetterlingssträucher heuer kein einziges Mal gegossen und sie blühen schöner und größer als je zuvor. Ja, der Strauch liebt geradezu sonnige und heiße Standorte! Die großen Blütenrispen duften herrlich und machen den Sommerflieder zu einer der schönsten Pflanzen im Sommer – einer Jahreszeit, in der es ansonsten ja an anderen Blüten mangelt. Rollrasen und monotone Planzungen helfen den Schmetterlingen jedenfalls nicht dabei, Nahrung zu finden.

Aber Vorsicht! Nach dem Abblühen werden die trockenen Samen durch den Wind verbreitet und nutzen jede Gelegenheit zum Anwachsen, also auch in jeder Ritze zwischen Platten und Fliesen. Dort setzen sie sich dann hartnäckig und in großer Menge fest. Wollen Sie verhindern, dass in den nächsten Jahren Hunderte von Sträuchern Ihren Garten in Beschlag nehmen, müssen Sie daher die dürren Rispen abschneiden. Man kann die Schmetterlingssträucher auch relativ schonungslos im Herbst zurückschneiden, je nach Wunsch sogar bis zum Boden – keine Angst, der Strauch wächst enorm, bis zu einigen Metern pro Saison!

Auch im späten Winter ist der Rückschnitt der Sträucher möglich, die winterharte Pflanze hält das aus. Der Schnitt bestimmt, wie es mit der Form der Pflanze weitergeht. Entscheiden Sie also selbst, was Sie mit dem Schnitt der Pflanze erreichen wollen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß in der Natur, viel Freude mit unseren bunten und flatternden Freunden. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

