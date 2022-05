Tintenfische in Niederösterreich

Und nein, ich spreche nicht von Calamari fritti beim Griechen Ihres Vertrauens! Wir konnten vor wenigen Tagen die ersten fossilen Knorpel von Tintenfischen weltweit der wissenschaftlichen Fachkollegenschaft wie auch einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. 233 Millionen Jahre alte Kopfknorpel von fossilen Tintenfischen sind eine wahre Weltsensation – so etwas findet auch ein Profi nicht jeden Tag! Es handelt sich also um niederösterreichische Spezialitäten von Weltruf, mitten aus dem Herzen unserer Alpen.

Ein kleiner Graben beim Polzberg, zwischen Gaming und Lunz am See in Niederösterreich, verbirgt eine der wichtigsten Fossil-Fundstellen Österreichs, eine Lagerstätte von Weltruf. Ich habe über das Forschungsprojekt an dieser Stelle schon einmal kurz berichtet. Aus diesem Fundbereich werden nun schon seit über 150 Jahren spektakuläre Fossilien des Erdmittelalters geborgen. Es wurden dort bei Grabungen des NHM Wien im Jahr 2021 und auch von Citizen Scientists bisher unbekannte, bis zu 3 Zentimeter große, schwarze Gebilde gefunden. Meine Frau Petra Lukeneder, Studienleiterin und ebenfalls Paläontologin (Universität Wien, Doktoratsschule für Ökologie und Evolution), und ich selbst als Paläontologe am Naturhistorischen Museum Wien untersuchten nun über 80 unterschiedliche Exemplare dieser Fossilien mit den rätselhaften Strukturen mittels Computertomographie.

Mit Hilfe dieser Mikro-CT-Aufnahmen konnte jetzt erstmals in das Innere dieser eigenartigen Gebilde geblickt werden. So entstanden Bild um Bild digitale 3D-Modelle der fossilen, bis zu 233 Millionen Jahre alten Tintenfisch-Reste. Diese sind von unzähligen, sich verzweigenden Gängen durchzogen. Zusätzlich konnte durch feinste Gesteins-Dünnschliffe, mit Hilfe von Rasterelektronen-Mikroskopie und hochauflösender Materialanalyse, die chemische Zusammensetzung bestimmt werden. Die Objekte bestehen aus reinem Kohlenstoff (C). Rund um die Funde sind hunderte Fanghäkchen von Tintenfisch-Armen eigebettet und auch Schulpe (die kalkigen Schalen der Weichtiere) fanden sich in der Nähe der Strukturen.

Die dreidimensionalen digitalen Modelle wurden mit modernen Tiergruppen verglichen, wodurch die rätselhaften Objekte erstmals eindeutig als fossile Tintenfisch-Knorpel identifiziert werden konnten. Durch geochemische Prozesse reicherte sich im ursprünglich knorpeligen Material allmählich Kohlenstoff an und führte zur Erhaltung der nun schwarzen und harten Gebilde.

Warmes Meer um Lunz am See

Die Funde konnten der Tintenfisch-Art Phragmoteuthis bisinuata zugeordnet werden, die vor rund 233 Millionen Jahren lebte. Phragmoteuthis ist ein ausgestorbener Verwandter der modernen Tintenfische. Heute lebende Tintenfische wie Loligo vulgaris, der Gemeine Kalmar, bilden sehr ähnliche Strukturen im Kopfbereich als Kopfknorpel aus. Diese knorpelige Struktur stärkt und schützt dabei das Gehirn und den Augenbereich der Tiere. Bei diesen Meeresbewohnern führt die Speiseröhre ja erstaunlicherweise direkt durch den Kopfknorpel und das Gehirn in den Magen des Tieres.

Die untersuchten Tintenfische der späten Trias bewohnten marine Bereiche des damaligen Reiflinger Meeres, eines Seitenastes des Tethys-Ozeans. In dieser Phase der Erdgeschichte kam es zu einer weltweiten Klima-Krise mit Massenaussterben auf der Erde. Die sogenannte Karnische Krise dauerte über zwei Millionen Jahre an und hatte auch Auswirkungen auf Sedimente und Ablagerungen im Bereich der Meeresböden. Dort kam es zur Ausbildung von sauerstoffarmen Bereichen, in welchen nur echte Spezialisten überleben konnten.

Im lebensfeindlichen Schlamm blieben dadurch selbst feinste Details der Fossilien – vor allem Fische und Borstenwürmer – erhalten und machten den Polzberg in Niederösterreich zu einer einzigartigen Fundstelle. Es soll hier aber unbedingt darauf hingewiesen werden, dass man nicht einfach zu dieser Fundstellen fahren kann, um dort Fossilien zu sammeln. Das Gebiet befindet sich in Privatbesitz! Es ist also auf jeden Fall erforderlich, vorab bei den Besitzern der Liegenschaft um eine etwaige Grabungserlaubnis anzusuchen – das gilt selbstverständlich auch für Profis.

Die Forschung zu diesen Fossilien wird vom Land Niederösterreich (Wissenschaft und Forschung) und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Geo/Hydro Sciences) im Rahmen zweier Projekte finanziert.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß in der Natur oder beim Griechen Ihrer Wahl beim Verspeisen der köstlichen Kalmare, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.nhm-wien.ac.at/presse/pressemitteilungen2022/fossile_tintenfische

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264595

https://www.nhm-wien.ac.at/forschung/geologie__palaeontologie/forschungsprojekte/polzberg