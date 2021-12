Über den Sinn von Impfungen

Ich spreche jetzt erst einmal von Impfungen generell, komme aber auch später zum Thema der Corona-Schutzimpfung. Lassen sie mich eines vorweg schicken: Ich halte Impfungen gegen die verschiedensten Krankheiten und Erreger für eine der wesentlichsten Erfindungen in der Forschung überhaupt. Ein Pionier und einer der Mitbegründer von Schutzimpfungen zur Immunisierung war Edward Jenner, ein englischer Landarzt mit genialem Forscher-Instinkt. Er beobachtete und arbeitete an der Wende von 18. und 19. Jahrhundert, einer von Pocken geplagten Zeit, in der viele Menschen an dieser Krankheit starben. Er entwickelte nach seinen Erkenntnissen zu Kuhpocken und Versuchen mit Menschenpocken um 1796 eine Pocken-Schutzimpfung, die einen Siegeslauf in ganz Europa antrat.

Unzählige Erreger können tagtäglich verschiedenste Infektionskrankheiten im menschlichen Körper auslösen. Zu diesen Erregern zählen zum Beispiel Bakterien, Viren, Pilze aber auch Parasiten. Zu den viralen Erregern zählen eben auch die Masern-, Grippe- oder eben Corona-Viren. Die Impfungen für genannte Virus-Erkrankungen sind bekannt. So gehören die Impfung gegen die Masern sowie die Grippeimpfung schon nahezu zum Standardprogramm.

Anders sieht es naturgemäß bei der Corona-Schutzimpfung aus. Dieses Virus ist uns ja selbst erst seit circa 2 Jahren bekannt, wir alle kennen die Folgen für die Menschheit aber auch für uns selbst. Wobei die exakte Bezeichnung für die Erkrankung Covid-19 lautet, der Erreger wird aber als SARS-CoV-2 bezeichnet. Seien es die unzähligen Einschränkungen, Lockdowns bis hin zu Homeoffice, beides Begriffe die wir so vor Corona eigentlich nicht kannten.

Soll ich oder soll ich nicht

Jetzt müssen wir also mit diesem für uns neuen Virus leben, was also tun? Einfach nur zusehen, was passiert, ist keine menschliche Option. Also wurden unter immensen Anstrengungen und enormem Zeitdruck verschiedene Impfstoffe entwickelt, und einige werden noch in naher Zukunft auf den Markt kommen. Viele der Impfstoffe werden gerade jetzt an neue Virusvarianten wie die SARS-CoV-2 Virusmutation Omikron angepasst und sollen besseren Schutz gegen eine mögliche Erkrankung bieten.

Beispiele sind Impfstoffe der Hersteller BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson oder - jetzt weniger angewandt - AstraZeneca. Bei den ersten beiden Impfstoffen handelt es sich um so genannte mRNA Impfstoffe, also Impfstoffe gleicher Technologie. Die mRNA-Impfstoffe enthalten so etwas wie eine „Bauanleitung“ für einen kleinen Baustein des Virus (Spikeprotein). Sie enthalten keine vermehrungsfähigen Impfviren und können so keine Erkrankung beim Geimpften auslösen. Die Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie Astra-Zeneca sind hingegen genbasierte Vektor-Impfstoffe, diese enthalten Baupläne für ein bestimmtes Eiweiß auf der Oberfläche des Coronavirus.

An zusätzlichen Totimpfstoffen (inaktivierte Impfstoffe), also an Impfstoffen mit abgetöteten Krankheitserregern, welche sich nicht mehr vermehren können, wird zur Zeit gearbeitet. Alle diese Impfstoffe haben aber nur das Ziel, das Immunsystem anzuregen und Abwehrstoffe (Antikörper und T-Zellen) zu bilden. Die Impfungen helfen also bei Kontakt mit dem Coronavirus, diesen Erreger schnell zu erkennen und gezielt zu bekämpfen.

Ich selbst habe leider auch einen Angehörigen durch oder mit Corona verloren. Ich kenne auch einige junge Mitmenschen, die an Long-Covid leiden - sollte man unbedingt wenn möglich vermeiden, ein trauriges Bild. Meine Familie und ich haben vor Monaten zusammen beschlossen, uns impfen zu lassen. Wir hoffen das Beste und sind davon überzeugt, dass die Vorteile einer Impfung über eine mögliche Erkrankung zu stellen sind.

Niemand, kein Modellierer, kein Arzt, kein Epidemiologe und kein Virologe, kann Ihnen mit Sicherheit sagen, was uns in nächster Zukunft im Zusammenhang mit dem Coronavirus und dessen verschiedenen Varianten passieren wird. Einen positiven Ausblick möchte ich Ihnen aber gerne mit auf den Weg geben. Die Forschung könnte bald den entscheidenden Vorstoß im Kampf gegen einige Krebsarten erzielen, was an möglichen Impfungen gegen diverse Arten von Krebs liegt. In diesem Sinne bleiben oder werden Sie gesund und bleiben Sie neugierig.