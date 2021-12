Über den Sinn von Winterreifen und warum sie Leben retten können

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Alexander Lukeneder A. Schumacher, NHMW

Jetzt ist es also soweit, ich bin auf der anderen Seite. Bis vor kurzem wurde ich ja des Öfteren zu meiner Arbeit am Naturhistorischen Museum in Wien oder zu meinen verschiedenen Wissenschafts-Projekten von der NÖN-Redaktion interviewt. Ab heute darf ich hier wöchentlich zu Themen der Natur und zum Wissen über verschiedenste Gebiete der Naturwissenschaften berichten. Ich werde versuchen, interessante und aktuelle Themen aufzugreifen und möglichst leicht verständlich für Sie aufzubereiten.

Ich selbst bin hier am Naturhistorischen Museum in Wien als Geologe und Paläontologe tätig. Meine Spezialgebiete sind das Erdmittelalter (Mesozoikum), also das Zeitalter der Dinosaurier und dessen Lebewesen, die Klimageschichte und die verschiedenen Ökosysteme dieser Zeit. Zu diesen Themen habe ich über 150 wissenschaftliche und populäre Artikel in internationalen Journalen und Medien verfasst.

Zur Zeit arbeite ich gerade im Herzen Niederösterreichs im Raum Lunz am See über die weltweite Karnische Krise vor rund 235 Millionen Jahren. Dieses Projekt ist vom Land Niederösterreich und von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften kofinanziert. Durch meine verschiedenen Tätigkeiten an Kinderuniversitäten in ganz Österreich und als Young-Science Vertreter für Wien und Niederösterreich an unseren Schulen bin ich natürlich nahe an unseren Kids und erfahre auch so, was gerade die Jüngsten unserer Gesellschaft interessiert.

Das sind eben nicht nur die Dinos wie man glauben möchte, viele andere Dinge und Themen bewegen in diesen schwierigen Zeiten gerade unsere Kinder. Fragen wie: Was ist ein Virus? Muss ich jetzt auch impfen gehen? Warum gibt es Erdbeben und sind diese gefährlich? Warum muss ich jetzt Müll trennen? Darf ich diesen Pilz essen? Wohin fliegen die Vögel wenn sie im Winter nicht bei uns sind? Wo ist der Maulwurf wenn die Maulwurfshügel verschwunden sind? Was ist das für ein Stein? Welches Fossil ist das und wie alt ist es? Warum gibt es keine Dinosaurier mehr? Warum ist ein Apfel gesund? Woher sind unsere Äpfel im Winter? Warum fährst Du auf Schnee langsamer? Sonst fährst Du doch auch so schnell! Und viele, viele Fragen mehr. Ich weiß als Vater von 2 jungen Kindern, wovon ich spreche.

Wissen für Bürger – Citizen Scientists

Ich denke durch meine Arbeit hier am Museum habe ich nicht nur gelernt wissenschaftlich zu denken, sondern auch für eine breite Öffentlichkeit Dinge und Sachverhalte klar und verständlich darzustellen. Durch meine Bücher wie Akte Dinosaurier, Abenteuer Dolomiten und zuletzt Wandern in die Welt der Dinos habe ich schon für eine breite Leserschaft, von Jung bis Alt, spannende Geschichten rund um die Erdgeschichte und Natur erzählt. Ich arbeite in meinem jüngsten Projekt dem Fossilfinder im Rahmen von Österreich forscht mit Bürgerinnen und Bürgern, also mit Citizen Scientists, eng zusammen.

Man kann dort jederzeit und kostenfrei seine fossilen Funde in der Fossilfinder APP eintragen und aktiv in der Wissenschaft mitarbeiten. Sie können mich jederzeit via E-Mail kontaktieren, mir persönlich Fragen oder Ihre Meinungen zusenden. Ich hoffe, wir lesen uns des Öfteren an dieser Stelle. In diesem Sinne: Bleiben Sie neugierig.