Sollten Sie vielleicht einmal den Wunsch verspüren, in die Wachau zu fahren, um zum Beispiel Marillen zu ernten oder auch guten Wein zu verkosten, lassen Sie sich eine Sache nicht entgehen: Besuchen Sie das Dorf Willendorf in der Wachau, die Heimat der bekanntesten Niederösterreicherin! Nein, ich spreche hier ausnahmsweise nicht von unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ich spreche von der Venus von Willendorf.

Genau diese Venus-Figur hat bei uns am Naturhistorischen Museum in Wien die Inventarnummer 44 686, und zu bewundern ist dieses einzigartige Figürchen in der Prähistorischen Schausammlung des Museums. Mit einer Größe von 11 cm fast unscheinbar, thront sie doch in einem eigenen Seitenraum des öffentlichen Schausaals 11, dem Venuskabinett. Und welches Exponat kann das schon von sich behaupten? Dies allein zeigt schon die spezielle Bedeutung der Venus. Man muss als Venus also kein Planet sein, um weltweite Aufmerksamkeit zu erregen.

Die ca. 29.500 Jahre alte Venus von Willendorf ist eines der bedeutendsten Sammlungsobjekte des gesamten Naturhistorischen Museums in Wien und zugleich einer der berühmtesten archäologischen Funde der Welt. Sie wurde am 7. August 1908 bei Ausgrabungen unter der Leitung von Josef Szombathy, dem damaligen Kurator der Prähistorischen Sammlung des kaiserlich-königlichen Naturhistorischen Hofmuseums, und den mit der Durchführung der Ausgrabung betrauten Prähistorikern Hugo Obermaier und Josef Bayer im niederösterreichischen Willendorf in der Wachau gefunden.

Die mit Rötel gefärbte Frauenfigur wurde beim vorsichtigen Untersuchen eines Fundhorizontes vom Arbeiter Johann Veran entdeckt. Die Venus zeigt eine gesichtslose, erwachsene Frau mit ausgeprägten Brüsten, breiten Hüften sowie einer kunstvollen Frisur oder Kopfbedeckung. Zur Bedeutung und Verwendung der ikonischen Statuette gibt es unzählige Deutungsansätze.

Was ist Oolith und wo im Meer wurde er gebildet?

Ich hatte die Ehre, in den letzten 3 Jahren in 2 Folgeprojekten, die vom Land Niederösterreich finanziell getragen wurden, an der Erforschung der Venus von Willendorf mitzuarbeiten. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der lithologischen Zusammensetzung und der Herkunft der kleinen Steinfigur. Aus welchem Gestein besteht also die Venus und woher stammt dieses?

Daran schließt die Frage an: Zu welchem Zeitpunkt kam Sie an ihren späteren Fundort, nach Willendorf in Niederösterreich? Gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen Mathias Harzhauser sowie Kollegin Walpurga Antl-Weiser, DER Venus-Spezialistin am Naturhistorischen Museum in Wien, wurden wir bei unseren Analysen vom weltbekannten Anthropologen und Studienleiter Gerhard Weber von der Universität Wien begleitet – ist doch Gerhard Weber ein Pionier in der Analyse von anthropologischen Funden mittels Mikro-Computer-Tomographie, also der Erforschung von Objekten mit zerstörungsfreien Methoden.

Dabei werden viele Röntgen-Aufnahmen überlagert, sodass man die Abbildung des Inneren eines Objektes erhält. Computerprogramme können später diese einzelnen Schichtbilder in beliebiger Weise kombinieren und zu 3D-Animationen zusammensetzen. Man kann somit zerstörungsfrei in das Innere von Gesteinen oder Fossilien sehen.

Uns als Paläontologen und Geologen wäre es natürlich lieber gewesen, hätten wir ein Stück der Venus abbrechen oder auch einmal durchschneiden können, es liegt aber in der Natur der Sache, dass dies nicht möglich war. So konnten wir mit der Hilfe von Mikro-CT-Aufnahmen in das Innere der Venus blicken. Im Fall der Venus wurden in mehreren Durchgängen digitale Schnitte und Aufnahmen mit bis zu 11,5 µm Abständen angefertigt und später am Computer zusammengefügt, so entstand erstmals das digitale 3D-Modell der Venus. Dabei konnten wir Erstaunliches feststellen: Nicht nur dass das Gestein als Oolith identifiziert wurde, es konnten auch besondere Eigenschaften, wie Fossilinhalt, Schrägschichtung sowie Form und Zusammensetzung der einzelnen Ooide, sichtbar gemacht werden.

Ooide sind winzige Kalkkügelchen, die im flachen Wasser tropischer Meere entstanden, sich ablagerten und später im Laufe der Erdgeschichte zu Gestein, dem heutigen Oolith, wurden. Heute kann man die Bildung von solchen Ooid-Massen noch um den Archipel der Bahamas beobachten. In flachen Meeres-Lagunen mit seichtem, sehr warmem und kalkübersättigtem Meerwasser bilden sich diese Kalkkügelchen durch schichtweise Anlagerung von hauchdünnen Kalklagen. Von Kollegen vor Ort habe ich mir zusätzliche Proben besorgt, um Vergleiche anzustellen.

Da das Material nicht in der Fundgegend, also der Wachau, vorkommt, muss es von anderswo dorthin verbracht worden sein. Nur, woher stammte das Material, oder wurde die bereits fertiggestellte Figur transportiert? Angesichts dieser Fragen machten wir uns international auf die Suche nach ähnlichen Gesteinen. Mit Hilfe von Kollegen aus der ganzen Welt konnten so hunderte Gesteinsproben aus Oolith gesammelt und in den daraus gefertigten Dünnschliffen untersucht und mit der Venus verglichen werden. Als Resultat konnten zwei Hauptgebiete einer möglichen Herkunft des Venus-Materials eingegrenzt werden: ein Gebiet um den Gardasee in Norditalien und ein Gebiet auf ukrainischem Boden.

Das wahrscheinlichste Herkunftsgebiet des Gesteins ist dabei das Oolith-Vorkommen in Norditalien. Das bedeutet, die Venus – oder ihr Basismaterial – hat eine Reise von südlich der Alpen bis zur Donau nördlich der Alpen hinter sich. Menschen der damaligen Werkzeugkultur sind ja bei Wanderungen auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen oder aus klimatischen Gründen an günstigere Standorte gepilgert, um diese zu bewohnen. Mit im Gepäck hatten sie dabei oft Figuren oder Gesteinsmaterial. Neben Italien ist aber auch ein Oolith-Vorkommen im ukrainischen Donezbecken als Ursprung möglich.

Die Zusammensetzung der Oolithe aus der östlichen Ukraine ist nicht exakt die gleiche wie die der Venus, jedoch gibt es auch in der Ukraine und in Russland Frauenfiguren, die der Venus von Willendorf erstaunlich ähneln. Auch sind Gemeinsamkeiten bei den verwendeten Werkzeugtypen feststellbar. In beiden Fällen weisen die Ergebnisse jedenfalls auf komplexe Kommunikationsnetzwerke der frühen modernen Menschen kurz vor dem Höhepunkt der letzten Eiszeit hin. Die Ergebnisse wurden im international anerkannten Journal Scientific Reports in der vergangenen Woche veröffentlicht.

Leider erlangt das Donezbecken gerade heute abermals traurige Aufmerksamkeit. 29.500 Jahre nach der Erschaffung der Venus herrscht in dieser Gegend der Ukraine Krieg. Wir hoffen für die dortigen Einwohner, dass der Friede bald wieder Einzug halten möge und dieser im 21. Jahrhundert undenkbare Wahnsinn umgehend endet. Die Venus selbst hat eine lange Reise hinter sich, sie hat Regionen und Menschen der Werkzeugkultur verbunden, möge sie als leuchtendes Beispiel für Völkerverbindung gelten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß bei uns im Naturhistorischen Museum in Wien oder im Venusium in Willendorf auf den Spuren der Venus und ihrer spannenden Geschichte, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

