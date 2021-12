Wasser absperren und Leitungen öffnen, sonst drohen Frostschäden

Möglicherweise haben Sie wie ich auch schon einmal im Frühjahr den Gartenschlauch oder die Gartenspritze in Betrieb nehmen wollen und nichts ist mehr gegangen. Nur zu oft liegt der Grund dafür einige Monate zurück, meist schon zu Beginn des Winters. Der Frostteufel hat zugeschlagen nachdem man vergessen hat den Gartenschlauch zu entleeren oder das Restwasser aus der Gartenspritze ablaufen zu lassen.

Und das sind noch kleine Schäden die man verkraften kann. Schlimmer ist es aber wenn sich der Frost seinen Weg durch die Wasserleitungen und sogar bis zu den Installationen im Haus sucht. Man sollte also schon vor dem ersten Frost Vorkehrungen treffen sonst kann das nicht nur ärgerlich sondern auch teuer werden. Man sollte auch unbedingt die Ventile geöffnet lassen um auch dem Restwasser die Möglichkeit zu geben abzufließen zu können.

Was ist also der Grund für die kaputten Außenarmaturen, Gartenschläuche, Gießkannen und Regentonnen? Der Grund dafür ist so logisch wie simpel. Man hat vergessen das stehen gebliebene Wasser vor den frostigen Tagen und Nächten abzulassen. Je nach Temperatur ist das Wasser dann eben gefroren, ein oder mehrmals spielt dann oft keine Rolle mehr. Wenn Wasser gefriert dehnt es sich um etwa das Zehnfache aus.

Dabei sprengt das Eis nahezu alles was sich ihm in den Weg stellt. Ob das Plastik eines Schlauches, das Metall einer Armatur oder das Gestein eines Pflanzentroges, das gefrorene Eis schafft sie alle. Der Druck der dabei entsteht ist gewaltig und kann bei unter -20°C bei circa 220 Megapascal liegen was 2200 bar entsprechen. Zum Vergleich: in Ihrem Autoreifen haben Sie circa 2,5 bar Luftdruck. Die vergesse Wasser- oder Bierflasche im Eisfach macht das übrigens auch nicht lange mit. Man spricht bei diesem Phänomen von der sogenannten Frostsprengung, auch als Kryoklastik bezeichnet.

Frostsprengung vom Garten ins Gebirge

Vergleichbare Effekte, wenn auch in ganz anderen Ausmaßen, kommen auch im Gebirge vor. Auch hier dringt Wasser in größere Felsspalten, kleine Risse bis in die kleinsten Poren des Gesteins ein. Das Gefrieren des Wassers und das steigende Volumen erhöhen den Drück auf das umgebende Gestein, es wird letztlich gesprengt. Dieser Prozess kann aber im Gegensatz zum Garten Jahrzehnte dauern, ja ganze Jahrtausende wirken.

Der Unterschied zum Garten ist natürlich enorm, ganze Gebirgsteile werden so von der Witterung angegriffen und nach und nach zerkleinert. Im Kleinen helfen wir Paläontologen uns auch mit künstlicher Frostsprengung in dem wir Gesteine in Wasser tränken, ab damit ins Gefrierfach und dann in den Backofen, und das Ganze dutzende Male wiederholt. Im Zeitraffer wird so das Gestein durch die Frostsprengung und anschließende Hitzebehandlung mürbe gemacht, lässt sich also besser bearbeiten und die darin enthaltenen Fossilien präparieren. Dabei geht es um die Anzahl der Gefrier- und Auftau-Vorgänge, nicht um die Dauer der einzelnen Prozesse.

Exakt diese Art von intensiver Frostsprengung tritt in Regionen der Erde auf, in welchen ausreichend Feuchte also Wasser aus Niederschlägen im Gestein ist und es zu häufigem Wechsel zwischen warmen Temperaturen und Frost also zum Beispiel in tropischen Hochgebirgen kommt. Natürlich können aber auch wir in unseren Österreichischen Alpen die Mechanismen und Ergebnisse von Frostsprengung und Frostverwitterung beobachten.

Hinzu kommt noch der Effekt der so genannten Gefrierdrucksprengung. Das gefrorene Eis in den Gesteinsporen gibt dabei den Druck in tieferliegende Bereiche des Gesteins weiter, das dort gefangene Wasser kann nicht entweichen und drückt seinerseits weiter nach unten was zur Zermürbung und Sprengung in tieferen Bereichen führt, ohne dass das Eis direkt in dies Tiefen des Gesteins gelangt.

In diesem Sinne passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.