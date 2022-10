Wasser: Motor des Lebens – WasserCluster in Lunz am See

Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass neben der Luft zum Atmen eben das Wasser lebenswichtig für Lebewesen im Allgemeinen, aber speziell auch für uns Menschen ist. Ein Mensch kann wochenlang ohne feste Nahrung auskommen, ohne Wasser aber nur einige Tage. Das ist auch dem Fakt geschuldet, dass ein Mensch zu rund 60% aus Wasser besteht.

Wasser – H2O – besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Es ist von immenser Bedeutung, Wasser genau zu verstehen und zu analysieren. Dazu zählen auch die Fragen, woher es kommt, wie es sich verhält, wo es gespeichert wird und wohin es geht. Der Kreislauf des Wassers ist wesentlich für das Leben auf unserem Planeten. Genau solche Forschungen werden am WasserCluster in Lunz am See, an den Unfern des wunderschönen Lunzer Sees, durchgeführt.

Der WasserCluster Lunz betreibt nach eigenen Angaben sowohl Grundlagenforschung als auch angewandte Forschung in aquatischen Ökosystemen, von der mikroskopischen Ebene bis hin zur Bearbeitung ganzer Fließgewässereinzugsgebiete. Der WasserCluster Lunz ist ein außeruniversitäres wissenschaftliches Forschungszentrum, das zu gleichen Teilen von der Universität für Bodenkultur Wien, der Universität für Weiterbildung Krems und der Universität Wien getragen wird. Das Forschungszentrum wird vom Land Niederösterreich und der Stadt Wien unterstützt. Die am WasserCluster arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betreiben in enger Zusammenarbeit mit internationalen Partnern die Erforschung dieser wichtigen Ökosysteme. Sie befassen sich mit Fragestellungen wie den Auswirkungen des globalen Klimawandels, der Bedeutung von wechselseitiger Abhängigkeit – der sogenannten Interdependenz – von Wasser und Land oder der nachhaltigen Nutzung und Rehabilitation aquatischer Ökosysteme.

Besonderes Augenmerkt liegt dabei, wie könnte es am Lunzer See auch anders sein, auf der Erforschung des Süßwassers. Seen, Bäche, Flüsse und Auen bieten vielen Lebewesen Raum und sind nicht zuletzt für den Menschen von großer Bedeutung, sei es im Zusammenhang mit sauberem Trinkwasser, dem Wasserkreislauf, als Lebensraum für Speisefische oder ganz einfach als Erholungsraum. Gerade in Zeiten des Klimawandels stehen wir, was Gewässer betrifft, vor großen Herausforderungen, die zu meistern es der Wissenschaft bedarf. Am WasserCluster werden in fünf verschiedenen Forschungsgruppen Themenschwerpunkte wie Diversitätsforschung, Fischforschung, Stoffkreisläufe, Gewässermanagement und Renaturierung von Gewässern bearbeitet.

Lunzer See mit Traditon

Die Erforschung des Süßwassers aus Seen, Flüssen und Bächen hat in Lunz am See schon über 115 Jahre Tradition. Bereits 1905 war es Dr. Carl Kupelwieser, der die Biologische Station Lunz gründete. Was einst klein begann, genießt unter Wissenschaftlern heute internationales Ansehen. Unglücklicherweise wurde die Biologische Station um 2003 geschlossen, was aber gleichzeitig der später Startschuss für die Initiierung des WasserCluster Lunz durch das Land Niederösterreich, den Bund und die jetzigen Trägeruniversitäten (BOKU Wien, Donau-Universität Krems, Universität Wien) gewesen ist. Dies ging einher mit der Übersiedelung in das heutige Gebäude am Westende des Lunzer Sees – einst ein Landes-Jugenheim – und einer Neugestaltung des Biologischen Zentrums an alter Wirkungsstätte. Unter WasserCluster Lunz – Biologische Station GmbH im Jahre 2007 zusammengefasst, ist dies nun ein neues Zentrum für aquatische Forschungen in Österreich. Aus eins mach zwei, sozusagen!

Wasser selbst wird in den kommenden Jahrzehnten angesichts des rasanten Klimawandels noch eine wesentliche Rolle im Zusammenleben der Menschen spielen. Migrationsströme werden nicht zuletzt durch das Vorhandensein von Trinkwasser gesteuert, was große Herausforderungen mit sich bringen wird. Wasser zu sparen, den Wasserverbrauch zu senken und Wasser gerecht zu verteilen, macht also in vielen Belangen Sinn.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Ihnen das Wasser nie ausgehen und auch nie bis zum Halse stehen möge. Trinken Sie immer genug, solange das Wasser in Österreich noch diese hohe Qualität aufweist. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.wcl.ac.at/index.php/de/

https://www.niederoesterreich.at/infrastruktur/a-wassercluster