Wetter und Klima

Nun, zuallererst: Wetter ist eine kurzfristige Momentaufnahme, wohingegen das Klima ein über Jahrzehnte und länger beobachtetes Phänomen ist. Man könnte auch sagen, das Wetter beschreibt die physikalischen Umstände der Erd-Atmosphäre zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das Wetter spielt sich in den untersten 15 Kilometern der Atmosphäre – der sogenannten Troposphäre oder Wetterschicht – ab. Da das Wetter ja zumeist nicht einmal innerhalb eines Bundeslandes gleich ist, gilt eine Witterungsbeschreibung für einen bestimmten Zeitpunkt an einem exakt definierten Ort.

Sozusagen das Wettergeschehen über einen langen Zeitraum beschreibt uns wiederum das Klima. In der Regel wird ein Zeitraum von 30 Jahren als Beobachtungsdauer von Klimaeffekten herangezogen. Die Eigenschaften des Klimas müssen also statistisch fassbar sein, dazu benötigt man als minimale Zeitspanne einige Jahrzehnte, besser ist ein ganzes Jahrhundert oder noch länger. Dabei ist besonders der Mittelwert bestimmter Parameter wichtig, so kann man etwaige Abweichungen davon ablesen und auswerten. Erdgeschichtlich gesehen ist das natürlich immer noch ein extrem geringer Zeitraum, wir als Paläontologen arbeiten wie in meinem Fall mit Zeiträumen von hunderten von Millionen Jahren. In diesen extremen Zeitspannen lassen sich die Mechanismen des Klimas und des Klimawandels sehr gut durch verschiedene Parameter fassen, untersuchen und einstufen.

So wie ein heißer Tag noch keinen Sommer macht, macht auch ein heißer und trockener Sommer noch keinen Klimawandel aus. Sie haben ja wahrscheinlich auch schon oft die Aussage gehört: Damals war der Sommer ja viel schöner, im Winter gab es viel mehr Schnee und viele andere Aussagen mehr. Oft ist da auch etwas Wahres dran, obwohl es sich bei solchen Beschreibungen immer nur um subjektive Empfindungen handelt. Gestützt, belegt oder widerlegt werden können solche Aussagen durch die Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Der Begriff des Wetters beinhaltet den Niederschlag und die Menge dessen, Windstärken und als wesentliches Element die Sonnenintensität und zum Beispiel die Dauer des Sonnenscheins. Diese Variablen und deren Schwankungen können zeitlich analysiert werden. Das Wetter selbst ist ja eine kurzzeitige Sache, wechselt also stündlich, kann aber bei stabilen Wetterlagen auch über längere Zeiträume annähernd konstant bleiben. Das Klima hingegen reagiert träge, es ändert sich also nicht im Tages- oder Monats-Rhythmus, sondern vielmehr in Jahrzehnten und Jahrhunderten.

Klimawandel Einst und Jetzt

Man spricht somit von verändertem Klima, wenn die Temperaturen statistisch über einen minimalen Zeitraum von 30 Jahren abweichen, sich also erhöht haben oder gesunken sind. Klimaerwärmung heißt: langfristiger Temperaturanstieg über den gemessenen Durchschnitt. Das Klima ist daher der Mittelwert oder die statistische Aufzeichnung des Wetters über einen langen Zeitraum, nur dieser Umstand führt uns dazu, vom Klimawandel zu sprechen. Es vergeht ja kein Tag, an dem nicht die Rede vom Klimawandel ist.

Neu ist das allerdings nicht, gerade in der Erdgeschichte gab es ein sich stetig wandelndes Klima. Schwankungen des Klimas liegen in der Natur der Erde und somit der Erdgeschichte. Es gab natürlich auch erdgeschichtliche Ereignisse, die den Klimawandel beschleunigt haben und zu globalen Klima-Katastrophen führten, wie zum Beispiel gewaltige Vulkanausbrüche über Millionen von Jahren in Nordamerika und Kanada vor rund 235 Millionen Jahren. Diese Eruptionen lagerten 1000 Meter mächtige Basaltschichten ab. Der durch den enormen Ausstoß an CO 2 verursachte Wandel der Umweltbedingungen, der damalige Klimawandel also, kann heute weltweit in den Gesteinen dieser Zeit beobachtet werden.

Zwei Millionen Jahre dauerte die globale Karnische Krise an, deren Auswirkungen auch in Meeres-Ablagerungen im Raum Lunz am See überliefert wurden. Die späte Triaszeit war durch ein Treibhausklima mit monsunartigen Niederschlägen geprägt, was zu einem vermehrten Schlammeintrag ins Meer führte. Ein weltweites Massensterben setzte ein, wobei die Riffe erstickten und am Meeresboden der Sauerstoff knapp wurde. Während dieser Karnischen Krise brachen ganze Ökosysteme zusammen. Gerade jetzt wird die Forschung zu diesem Thema vom Land Niederösterreich (Wissenschaft und Forschung) und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Geo/Hydro Sciences) im Rahmen zweier Projekte über zwei Jahre kofinanziert.

Leider ist es so, dass wir Menschen die ersten Lebewesen sind, die aktiv das Klima mit verändern – wie es aussieht und allgemein anerkannt ist, nicht zum Guten. Diese sogenannten anthropogenen Mechanismen, also vom Menschen verursachte Geschehnisse, werden den natürlichen Antrieben des Klimas gegenübergestellt. Wir alle leben somit in einem von uns selbst verursachten Klimawandel, zumindest haben wir zu einer extremen Beschleunigung der Erderwärmung beigetragen. Es ist aber nicht so, dass jetzt nichts dagegen unternommen wird; allein, der Mensch ist träge, wie das Klima auch.

Das Klima ist vergleichbar mit einem riesigen Containerschiff, das schon Kilometer vor dem Hafen zu bremsen beginnen muss, um rechtzeitig zu stoppen. Bremst es zu spät, kracht es unaufhaltsam in den Hafen. Wir fahren also noch ungebremst in unsere klimatische Zukunft, wir haben gerade erst einmal begonnen, die Bremse zu suchen. Der Erde und dem Erdklima wäre es egal, uns kann es aber nicht gleichgültig sein, was wir unseren Kindern hinterlassen. Wir alle haben es auch im Kleinen in der Hand, etwas gegen den Klimawandel zu tun.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönen, schneereichen Restwinter, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

