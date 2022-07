Windräder: Die Kraft des Windes zur Energiegewinnung

Als Wind wird eine gerichtete und stärkere als spürbare Bewegung der Luft in der Erdatmosphäre bezeichnet. Die Messung und Beschreibung der Stärke und des Verhaltens von Wind findet Umsetzung in der Meteorologie. Meteorologie beschäftigt sich natürlich auch mit dem Wetter und seiner Vorhersage, wie auch mit dem Klima. In den untersten 10 Kilometern der Erdatmosphäre – der sogenannten Troposphäre – findet unser Wetter mit dem Windgeschehen statt.

Die Entstehung von Winden beruht hauptsächlich auf dem Ausgleich verschiedener Luftdrücke in der Troposphäre. Den dabei entstehenden Wind kann man sich zunutze machen, um Strom zu erzeugen. In Zeiten der Energiekrise ist das eines der wichtigsten Werkzeuge, um aus fossilen Energieträgern wie Erdgas und Erdöl austeigen zu können. Die am besten dafür geeigneten Maschinen sind die riesigen Windräder, wie wir sie zum Beispiel auch neben Autobahnen in Niederösterreich sehen können. Die größten dieser „Ungetüme“ können bis zu 160 Meter Höhe erreichen, es gibt es aber auch in kleineren Versionen, sie stehen einzeln in freier Natur oder in Windparks gruppiert, wie beispielsweise im Burgenland.

Den Hauptanteil der enormen Höhe macht dabei der Turm als Standfuß aus. Im Inneren des Turms ist der Aufstieg durch Lift und Leiter möglich. Oben, in schwindelerregender Höhe, setzen die drei Rotorplätter an, sie können bis zu 70 Meter lang sein. Diese speisen mit ihrer Drehbewegung das Herzstück des Windrades, den Strom-Generator. Meist sind Windräder dort aufgestellt, wo man weiß, dass der Wind konstant – also fast immer – weht. Das Burgenland sowie das Donautal und das Weinviertel in Niederösterreich sind in dieser Hinsicht gut geeignet.

In ganz Österreich stehen zum jetzigen Zeitpunkt 1307 Windräder, mit einer Leistung von 3300 Megawatt, und versorgen damit an die 2,03 Millionen Haushalte mit erneuerbarem Strom. Beispielsweise wurden durch das windige Wetter am 27. Juni 2022 an die 21,14 Gigawattstunden (GWh) produziert. Diese Daten sind auf den Homepages der IG Windkraft (Austrian Wind Energy Association) öffentlich einzusehen. Durch die gesamte Anzahl von Windrädern werden österreichweit 3,08 Millionen Tonnen CO2 eingespart, was dem Ausstoß von 1,29 Millionen Autos entspricht. Dabei ist ein einzelnes Windrad mit 5 Megawatt Leistung imstande, den gesamten Strom für ein ganzes Jahr für 3700 Haushalte zu erzeugen.

In Niederösterreich selbst befinden sich zurzeit 735 Windräder mit einer Leistung von 1759 Megawatt, Tendenz steigend. Ein Beispiel, von der Westautobahn A1 zu sehen: Anlage Haunoldstein, erbaut 2011, 2,3 Megawatt Leistung, Nabenhöhe 98 Meter bis Gondel, Rotorblattlänge 41 Meter, liefert in Spitzenzeiten Strom für 1310 Haushalte.

Hässlich, aber nützlich und notwendig

Jetzt sind diese Windräder also sehr nützlich und notwendig, dennoch stehen auf österreichischem Boden noch viel zu wenige. Woran liegt das und warum ändert sich das in manchen Gebieten langsamer als in anderen? Das optische Empfinden der Windräder ist so verschieden wie die Windstärke selbst. Ich höre oft: Ist das aber hässlich! Oder: Nein, bei mir sicher nicht! Für mich persönlich sehen die Windräder eher aus wie überdimensionale Blumen, mich stört das nicht. Ich muss jedoch zugeben, ich wohne nicht neben einem Windradpark – mag also sein, dass ich leicht reden kann! Die Zustimmung ist aber in den Bundesländern mit existierenden Windrädern deutlich größer, mit bis zu 70%, als in jenen ohne Windräder, mit lediglich an die 57%.

Ja, auch so etwas gibt es noch! Vorarlberg, Tirol und Salzburg haben hier eine satte 0 zu Buche stehen. Meine Prognose: Da wird sich in naher Zukunft etwas bewegen müssen, und das ist sicher nicht nur der Wind! Viele der geplanten Windräder warten auf die Genehmigung und die Freigabe von geeigneten Bauflächen. Eine Vielzahl von geplanten Standorten ist aber erst den sogenannten Umweltverträglichkeits-Verfahren (UVP) zu unterziehen. Dabei werden die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt geprüft. So untersucht man im Zuge des Prüfverfahrens auch die Auswirkungen auf die Vogelwelt („Vogelschlag“), eine mögliche Lärmbelästigung sowie die Veränderung des Landschaftsbildes.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen guten Wind in den Segeln, aber ohne Sturm und Hagel. Informieren Sie sich bei Interesse weiter, schauen Sie sich das alles einmal an und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell

https://www.igwindkraft.at/?xmlval_ID_KEY[0]=1055