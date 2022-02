Wölfe wandern durch die Erdgeschichte Niederösterreichs

Wolf und Meer, wie passt denn das zusammen? Meine Kolumne führt uns in die Welt der Wölfe und Fossilien. Geologie trifft Wolf in der Marktgemeinde Ernstbrunn im nördlichen Niederösterreich. In Fabeln und Märchen gerne als Meister Isegrim bezeichnet, wandert der Wolf im Norden Niederösterreichs durch die Erdgeschichte des Erdmittelalters. In den Geschichten wird er als böse und verfressen beschrieben, doch so tut man diesen intelligenten und schönen Tieren leider unrecht. Im Wolf Science Center wird die Jahrtausende alte Beziehung von Mensch und Wolf erforscht: vom Wolf zum Hund, dem besten Freund des Menschen.

40 km – rund 1 Fahrstunde – nördlich von Wien betritt man eine Landschaft, geschaffen lange vor unserer Zeit. Man begibt sich in Richtung der Katastralgemeinde Dörfles, einem Ortsteil von Ernstbrunn, und sieht schon von Weitem am Horizont einen riesigen Steinbruch und den Semmelberg mit dem Schloss Ernstbrunn. Am besten fahren Sie dann weiter zum Parkplatz des Wildtierparks Ernstbrunn. Der Tierpark wurde 1975 eröffnet und beherbergt seit 2009 auch das Wolf Science Center, welches zuvor im Almtal beheimatet war.

Geologisch gesehen befinden sich die hügeligen Bereiche um Ernstbrunn in der Waschbergzone. Diese erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung vom Norden Wiens bis hin zur Grenze zwischen Österreich und Tschechien. Nördlich der Grenze läuft diese Einheit unter dem Namen Zdanice-Decke weiter – die Natur kennt ja schließlich keine Staatsgrenzen. Die steinigen Klippen reichen von Waschberg und Michelberg im Süden, über die Leiser Berge mit Steinberg und Semmelberg bei Ernstbrunn und Dörfles, weiter über Staatz bis Falkenstein bei Poysdorf und Stützenhofen im Norden.

Es handelt sich dabei um aus dem Untergrund hochgeschürfte tiefere Reste: tektonische Klippen. Der Untergrund bildete sich vor 150 Millionen Jahren an den Südausläufern der Böhmischen Masse im Nordosten des Penninischen Ozeans. Es lagerte sich sogenanntes autochthones Mesozoikum ab, dieses wurde später im Zuge der Gebirgsbildung der Alpen zuerst in die Tiefe gedrückt und danach in Teilen an die Oberfläche geschürft. Die zugehörigen Zonen liegen heute unter dem Molassebecken Niederösterreichs in 2.000 bis 4.000 Metern Tiefe.

Die Gegend ist historisch bekannt für ihre Vielzahl an wunderschönen Fossilien. Schon 1782 wurden erste fossile Muscheln aus Ernstbrunn beschrieben. Besonders die schneeweißen Fossilien des späten Jura sind bei Sammlern und Wissenschaftlern begehrt. Sie sind Schmuckstücke vieler Sammlungen, wie auch im Naturhistorischen Museum in Wien. Der Großteil der Fossilien in und um Ernstbrunn sowie Dörfles stammt aus dem Tithonium und ist somit rund 150 bis 145,5 Millionen Jahre alt. Die Ernstbrunner Kalke wurden während des mittleren Tithoniums bis Berriasiums von 148 bis 140 Millionen Jahren abgelagert. Besonders im Ernstbrunner Kalk kann man Gesteine von flachen Lagunen und Riffen erkennen, welche nach Süden hin in tiefere Bereiche des Meers übergingen

Die Stars unter den Fossilien aus Ernstbrunn sind für mich aber eindeutig die Ammoniten, also die fossilen, Schale tragenden Verwandten der heute lebenden Tintenfische und des Nautilus. Die rein weißen, oft mit Kalzitkrusten überzogenen Formen sind zum Teil hohl, mit Kristalldrusen im Inneren, wobei jedes noch so kleine Detail erhalten blieb. Leider liegt die Hauptfossilfundstelle einer Vielzahl von Ammoniten heute genau im riesigen Kalksteinbruch des Steinberges auf 462 Metern – sie ist daher leider nicht mehr zugänglich. Heute werden dort Baugestein und Rohstoffe abgebaut.

Zählt man alle Fossiliendaten zusammen, berücksichtigt die ökologischen Aspekte der einzelnen Organismengruppen und zieht daraus Rückschlüsse, so ergibt sich für den Raum Dörfles und Ernstbrunn ein Ablagerungsraum in einer seichten Lagune mit Verbindung zum offenen Meer. Die umfangreichen Fossilsammlungen aus Ernstbrunn veranschaulichen, wie vielfältig das Leben im urzeitlichen Ozean des heutigen Niederösterreich war. Als eines von wenigen fossilen Objekten hat es der Ammonit Ernstbrunnia (früher Virgatosphinctes) aus dem Steinbruch Ernstbrunn im Jahre 1976 zum 100-Jahr-Jubiläum des Naturhistorischen Museums Wien sogar als Motiv auf eine Briefmarke der Österreichischen Post geschafft.

Der Wolf und das urzeitliche Meer

Im Wildpark Ernstbrunn kann man durch viele der alten Steinbrüche von Dörfles und Ernstbrunn wandern, dabei die Tiere füttern und gleichzeitig noch immer viele Fossilien bestaunen. Es gibt dort Rotwild, Damwild, Gämsen, Mufflons, Steinböcke, Hochlandrinder, Ponys, Ziegen, Schafe, Schweine, Esel und viele Kleintiere im Kinderzoo. Die Vielzahl an Besuchern kommt aber wegen der dort studierten Wölfe.

Die Tiere laufen hier sozusagen frei auf versteinertem Meeresgrund des späten Jura herum. Zudem gibt es Spielplätze und viel Wissenswertes über die dortigen Wölfe des Wolfsforschungszentrums zu erfahren. Wolf trifft Ammonit, könnte man also sagen. Nach der Forschungstour durch die Erdgeschichte oder einer der Wolfsführungen kann man sich am Würstelstand Hexenhütte beim Ziegelofenteich stärken.

Der Wildtierpark Ernstbrunn ist übrigen auch jetzt im Winter geöffnet, die exakten Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der unten angegeben Homepage. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß bei den Wölfen inmitten der Erdgeschichte Niederösterreichs, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

http://www.wildpark-ernstbrunn.at/de/

https://www.wolfscience.at/

https://www.servus-buch.at/produkt/wandern-in-die-welt-der-dinos/