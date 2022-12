Wunderland Niederösterreich 

Durch die beiden und ihre Fragen an mich habe ich gelernt, wieder andere Seiten der Natur zu sehen und auch von Neuem schätzen zu lernen. Ich sehe jetzt auch manche Themen ganz anders als vor der Zeit mit den Kids. So habe ich mich auf einen neuen Weg begeben und in den Niederösterreichischen Nachrichten einen wunderbaren Partner für mein »Ein Wissenschaftler auf seiner Mission«-Projekt gefunden.

Die Geschichte zur Kolumne »Natur und Wissen« habe ich selbst initiiert und mache das selbstverständlich ohne Bezahlung aus Freude und aus dem Antrieb, Wissen und Bildung an die breite Öffentlichkeit zu bringen. Wenngleich auch meine leichtfertige Ansage, die Kolumne wöchentlich zu schreiben, sehr »sportlich« sein mag, macht es mir ein Jahr nach Beginn im Dezember 2021 noch immer großen Spaß. Die Themen und Geschichten gehen mir ja in unserem wunderbaren Bundesland nicht so schnell aus.

Meine Frage an Sie ist: Hätten Sie es gewusst? In 52 Kolumnen werden im Buch niederösterreichische Spezialitäten zum Thema Natur und Wissen spannend und kompakt, manchmal lustig, aber immer leicht verständlich erklärt. Durch die Fragen meiner Kinder inspiriert, versuche ich Einblicke in die fantastische Welt des Wissens sowie in das Dasein der Lebewesen in Niederösterreichs Bergen, Schluchten und Seen zu geben. Ich verrate Ausflugsziele, gebe Tipps für Familienwanderungen zu besonderen Zielen im wunderbaren Niederösterreich und zeige das Land von einer etwas anderen Seite. Von einer Seite, die wir auch selbst als Familie so erlebt haben.

Ich bin, was wenig überraschen mag, ein großer Liebhaber von Wissen, Wissenschaft und Forschung. Mein Angebot an Sie als interessierten Menschen umfasst ein weites Themenfeld: Vom Klima in Niederösterreich. Was ist ein Virus? Marillen im Wienerwald, Fluch oder Segen. Amethyst im Wasserglas, was soll das? Wer hat die größten Eier? Hopfen und Malz verloren! Tintenfische in Niederösterreich und Wasserschießen als Physik und Sport. Fischsaurier in Niederösterreich. Erdgeschichte für Kinder. Bernsteinwald und Dinosaurier in Niederösterreich. Windkraft, Bienen, Ameisen und Farne, Formel 1, Venus und Zecken, Höhle, Hochbeet und Pollen sowie vieles mehr wird durch meine Augen, so hoffe ich, persönlich, spannend und lustig erzählt.

Ob Lunzer See, Erlaufschlucht, Amethystwelt in Maissau, Fossilienwelt in Stetten oder Wölfe in Ernstbrunn, schaun Sie sich das an, und tauchen Sie ein in die Geschichte und das Leben des vielfältigen und lebenswerten Niederösterreichs. Das Buch ist also, wenn Sie so wollen, eine farbenfrohe Liebeserklärung an unser wunderbares Bundesland, mein Heimatbundesland Niederösterreich, sowie seine Bewohner im Tier- und Pflanzenreich. Und natürlich an Sie, die Menschen in diesem einzigartigen Lebensraum zwischen Alpen und Flüssen.

Das Buch ist der Versuch einer neuen Art von populärer Wissenschaftsvermittlung, einer Art von Volksbildung mit »Citizen Science«-Charakter. Ein Buch also für Bürgerinnen- und Bürger-Wissenschaftler. Ein Buch für jede und jeden, für Jung und Alt, Laien und Wissenschaftler mit unterschiedlichem Wissensstand.

Ich will Sie in diesem Buch in 52 Geschichten zu den unterschiedlichsten Themen der Naturwissenschaften sowie Erdwissenschaften mitnehmen und für diese begeistern. Das Buch soll aber nicht nur journalistisch Themen beleuchten, sondern auch durch meine persönlichen Schilderungen den Alltag erleichtern. Mein ursprüngliches Ziel war es, in einer Online-Kolumne in den NÖN auch Personen zu erreichen, die sich sonst niemals für verschiedene Themen zur Natur und Wissenschaft interessiert hätten.

Ich habe aber schnell bemerkt, dass mir das Online-Wesen zu wenig war, früh war für mich die Idee eines Buches zu meinen Kolumnen geboren. Und der Zeitpunkt einer Buchveröffentlichung ist für mich nach genau einem Jahr, also nach 52 Geschichten, jetzt der richtige. Für die NÖN und meinen Verlag überraschend, stand ich nun mit meiner Idee eines Buches zu den Kolumnen vor der Türe. Und glauben Sie mir, ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich zu 100% hinter etwas stehe, wie hinter diesem Buch.

Ich hoffe auch, dass all meine selbst gemachten Bilder und Illustrationen einen persönlichen Eindruck vermitteln und Lust auf mehr machen. Vielleicht sieht man sich ja einmal im Wienerwald oder am Naturhistorischen Museum in Wien. Aussagen nach der Lektüre des Buches wie: Das habe ich so noch nie gehört, das wusste ich gar nicht, oder das habe ich so noch gar nicht gesehen, wären mir Kompliment genug.

So bleibt mir nur, Ihnen viel Spaß beim Lesen des Buches zu wünschen. Passen Sie auf sich auf, und bleiben Sie neugierig!

Ihr Alexander Lukeneder